Čemu věnovat pozornost na chalupě právě nyní?

Předjaří je tím správným časem pro revize nemovitostí. S přibývajícími slunečními paprsky totiž budete stále častěji na zahradě. Právě proto je nejvhodnější dobou pro revizi chalupy, ale i domu právě nyní.

Jste hákliví na „jarní úklid“? Vězte, že když se k němu nyní vybičujete, později to oceníte. Vždyť i naše babičky věděly, proč je tohle období ideální pro revize a úpravy. Navíc se nemusí vždy jednat o složité a sáhodlouhé činnosti. Kde začít?

Zevrubná kontrola je nejlepší prevencí

Po topné sezóně zkontrolujte a případně vyčistěte topná tělesa, kouřové cesty, rozvody a komín. Zkontrolujte také otevírací systémy, garážová a zahradní vrata, a pokud je třeba, promažte je. Stejně tak učiňte s vrzajícími a drhnoucími panty nebo kováním. Pokud se vám zdá fasáda vaší nemovitosti po zimě špinavá, můžete ji očistit vysokotlakým vodním či parním čističem. A když už budete dům obcházet zvenku, koukněte i na zahradní dlažbu, zda někde nedošlo k poškození a není třeba výměny.

Nemusíte do věží, stačí na střechu

Střechu a její krytinu sledujete pravděpodobně v průběhu celého roku. Po zimě je ale důležité, zkontrolovat stav střechy a střešní krytiny důkladněji, tedy přímo z místa. Vždy ale zvažte bezpečnostní rizika, a pokud si na tuto revizi netroufáte, povolejte raději odborníka. Následně zkontrolujte stav okapů, jestli se na nich neobjevily známky koroze nebo pod vlivem mrazu nepopraskaly. I během zimy se v nich mohlo usadit mnoho nečistot, proto pokud jsou zanesené, je nutné je vyčistit. Až budete mít kontrolu exteriéru za sebou, projděte si ještě podkroví, zda do něj někudy nezatéká nebo se netvoří houby či plísně.

Okna a stínící technika

V zimě dostanou okna zabrat, často přes ně není na jaře ani vidět. Je tedy dobré je umýt. A pozornost věnujte i venkovní stínící technice. Ta je sice vyrobená z extrémně odolných materiálů, ale čím více se o ní budete starat, tím víc prodloužíte její životnost. „Ať už jde o venkovní žaluzie nebo látkové rolety, oboje si zaslouží pravidelnou údržbu, a to minimálně dvakrát do roka. Nejvhodnější čas je na konci léta, a právě na konci zimy, protože tato dvě období jsou nejnáročnější, co se zanesení prachem, pylem a hmyzem týče,“ říká Jan Gajdoš, produktový specialista ze společnosti NEVA. Venkovní žaluzie sklopte a opláchněte vodou. Potom každou jednu lamelu stejným směrem přetřete hadříkem či houbičkou namočenou v teplé vodě se saponátem či mýdlem, nakonec znovu opláchněte. „Venkovní látkové rolety se udržují totožně jako žaluzie. Základem je vyvarovat se agresivních čistících prostředků jako jsou rozpouštědla, čistící pasty a písky, ředidla a silné alkoholické prostředky, a materiál čistit měkkými a jemnými hadříky či houbami. Jinak by mohlo dojít k poškození povrchu,“ radí Jan Gajdoš. A u látkových venkovních rolet platí ještě jedno pravidlo, nikdy je nemyjte na silném slunci, rychle schnoucí voda by totiž mohla zanechat skvrny.

„Odzimujte“ sítě proti hmyzu

Mezi odborníky se vedou diskuze, zda sítě proti hmyzu na zimu sundávat či ne. V dnešní době je ale většina těchto sítí vyrobena z tak kvalitních materiálů, že by jim ani zima neměla uškodit. Faktem však zůstává, že i uložením sítí, prodloužíte jejich životnost. Ať tak či tak, je potřeba i jim věnovat náležitou péči. Údržba přitom není nijak náročná. Stačí je jemně vysát vysavačem s kartáčem, omýt měkkým hadrem či houbičkou s trochou vody, mýdlem či saponátem a rozložené nechat uschnout. „Ideální je, když spojíte pravidelnou údržbu žaluzií a čištění sítí. Postup je neměnný. Vše navíc můžete opláchnout hadicí anebo vapkou. Dbejte však na tlak vody, měl by být co nejnižší, abyste žaluzie nebo sítě nepoškodili“, radí Jan Gajdoš, produktový specialista ze společnosti NEVA.

Tip na závěr: pokud si přejete mít dobrý výhled z okna se sítí, volte černou nebo tmavě šedou barvu výplně, přes bílou totiž není tolik vidět.