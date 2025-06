Broskvoně a meruňky: Co potřebují po odkvetení a jak předejít monilióze

Kdo by neměl slabost pro peckoviny. Na zahradě jim lidé dávají přednostní místo, kde se mohou broskvoně a meruňky pěkně vyhřívat. Možná to nevíte, ale období těsně po odkvětu je pro jejich zdraví naprosto klíčové. My se s vámi nyní chceme podělit o zkušenosti, které jsme za ty roky nasbírali, protože víme, jak frustrující může být, když se těšíte na sladké plody a místo nich sklidíte jen zklamání.

Jarní péče, která se vyplatí

Když opadnou poslední okvětní plátky a začnou se formovat malé plůdky, nastává čas zvýšené pozornosti. Broskvoně a meruňky jsou v tomto období velmi zranitelné – především vůči rozmarům počasí a houbovým chorobám. Náhlé ochlazení nebo deštivé dny mohou způsobit řadu potíží. Proto se vyplatí sledovat předpověď počasí a být připraven.

Základem úspěchu je včasné hnojení. Jakmile stromy odkvetou, přihnojujte je organickým hnojivem s vyšším obsahem draslíku a fosforu. Dusík v tomto období raději omezte, aby rostlina nevytvářela příliš mnoho listové hmoty na úkor plodů. Osvědčila se dávka kompostu kolem kmene, kterou lehce zapravte do půdy, a zálivka výluhem z kopřiv jednou za 14 dní.

Při zálivce platí zlaté pravidlo – raději méně a důkladně než často a povrchně. Kořeny peckovin sahají poměrně hluboko a potřebují být motivovány k tomu, aby si vodu hledaly. Příliš častá povrchová zálivka způsobuje, že kořeny „zleniví“ a zůstávají v horních vrstvách půdy, kde jsou mnohem náchylnější k vysychání během letních veder.

Monilióza – tichý zabiják úrody

Možná, že i vaše první meruňka padla za oběť monilióze. Tehdy jste ještě nevěděli, co máte dělat, a nečinně jste přihlíželi, jak se choroba šíří. Dnes už víme, že monilióza je houbové onemocnění, které dokáže zničit nejen úrodu, ale i celý strom, pokud se včas nezasáhne.

Prevence začíná už při výsadbě. Vybírat odolnější odrůdy a zajistit dobrou cirkulaci vzduchu v koruně pravidelným průklestem je polovina úspěchu. Druhou polovinou je pak včasný postřik. Osvědčil se postup, kdy první ošetření provádějte těsně před rozkvětem, druhé při dokvétání a třetí zhruba 14 dní po odkvětu.

I my jsme dlouho experimentovali s různými přípravky. Začínali jsme s klasickou měďnatou skalicí, ale postupně přešli k šetrnějším alternativám. Vynikající výsledky jsme zaznamenali s postřikem z propolisu. Rozpustíte 50 gramů propolisové tinktury v 10 litrech vody a tento roztok aplikujte na stromy za suchého a bezvětrného počasí. Propolis má přirozené fungicidní účinky a navíc nenarušuje přirozenou mikroflóru.

Pokud už se monilióza objeví – což poznáte podle hnědnoucích a zasychajících květů nebo mladých výhonů – je nutné zasáhnout okamžitě. Všechny napadené části vystřihněte minimálně 10 cm pod viditelným poškozením a spalte. Nůžky mezi jednotlivými střihy dezinfikujte v lihu, abyste nemoc dál nerozšiřovali.

Jarní probírka plodů – méně znamená více

Jednou z nejtěžších lekcí je naučit se redukovat násadu plodů. Zpočátku budete mít tendenci nechat na stromě všechno – vždyť každý plod je malý zázrak! Jenže příroda to tak nemyslí.

Když broskvoně a meruňky nasadí příliš mnoho plodů, nemají sílu je všechny kvalitně vyživit. Výsledkem jsou drobné plody s malou chutí a strom vyčerpaný do dalšího roku. Probírka je proto absolutně nezbytná, provádějte ji, když mají plůdky velikost lískového oříšku.

Mezi jednotlivými plody nechte alespoň 10-15 cm odstup. Přednostně odstraňujte plody poškozené, deformované nebo ty, které rostou ve shlucích. Díky této zdánlivě drastické redukci sklidíte v létě mnohem kvalitnější úrodu a stromy lépe prospívají i v následujících letech.

Péče o broskvoně a meruňky po odkvětu není složitá, ale vyžaduje pozornost a včasný zásah. Monilióza je nepřítel, kterého se naučíte rozpoznat a předcházet mu. A když uděláte vše správně, odmění vás stromy bohatou úrodou šťavnatých plodů, jejichž chuť se s těmi z obchodu nedá srovnat. A právě pro ten okamžik, kdy ochutnáte první zralou broskev přímo ze stromu, to všechno děláte.