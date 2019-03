Březen za kamna vlezem! Ale máte za jaká?

V posledních dnech, klepe jaro směle na dveře. Jistě se jako my nemůžete dočkat, až odložíte neforemné „péřovky“ do zapomenutých koutů vaší šatní skříně a nahodíte svěží jarní look. Pranostiky ale většinou nelžou a jak známo, březen za kamna vlezem a v dubnu tam ještě budem. Zkrátka nenechte se zmást několika prosluněnými dny a buďte připraveni na případně neúprosné návraty zimy.

Vrtošivé počasí nás bude prověřovat nejen při procházkách venku, ale i u nás doma. Slunce kolikrát dokáže před den divy, ale po jeho zapadnutí přichází o slovo většinou opět zima. Na tyto výrazné teplotní výkyvy je pro zachování tepelné pohody v interiéru ideální přítomnost krbových kamen. Provoz centrální otopné soustavy, můžete výrazně omezit a při návratu z práce pouze roztopíte v kamnech, která dokáží příjemně prohřát obytný interiér. Pokud máte doma naistalována moderní krbová kamna jistě víte, že stačí před spaním přiložit a kamna do rána nevyhasnou a zůstanou příjemně teplá.

Pokud uvažujete nad instalací krbových kamen musíte přirozeně zahrnout do vašich úvah i komín. Kvalitní spalinová cesta je totiž alfou a omegou bezproblémového chodu krbových kamen. Při hledání vhodného komína je třeba vzít v úvahu dispozice a vašeho domu a jeho celkovou konstrukci. Nejschůdnější variantou zejména z hlediska výstavby jsou lehké nerezové komínové konstrukce. Ty je možné vést interiérem domu skrze střechu nebo po fasádě exteriérem domu. Ve druhém případě je jediný zásah do obálky proveden tzv. sopouchem skrze obvodovou zeď.

Při výběru dodavatele komína není rozumné mít za jediné kritérium cenu. Lákavě nízká pořizovací cena může být vykoupena nevyhovujícím řešením, které může ohrozit celou domácnost a její členy. Ostatně požárů, které vzniknou od komína je u nás ročně několik stovek. Nejhorší variantou je svépomocná výstavba z různých typů dílů. Pokud dojde k nejhoršímu a od komína chytne dům, nedovoláte se žádné náhrady ani u výrobce, ani u pojišťovny. Na komínu se zkrátka nevyplácí šetřit. Naopak výběr kvalitního komínového tělesa od spolehlivého výrobce vám zajistí klidné spaní po celá desetiletí.

Synonymem kvalitních komínů jsou zajisté komínové systémy společnosti Schiedel. Ta má již více jak 70 let zkušeností s vývojem a výrobou komínových systémů. Lehké nerezové komínové systémy vyrábí společnost Schiedel v jednom ze svých výrobních závodů v České republice a zásobuje jimi celou Evropu.

Pokud hledáte vhodný komín do běžného domu nabízí Schiedel několik variant. Nerezové třívrstvé komínové systémy Schiedel Permeter, případně Schiedel ICS jsou vhodné pro všechny druhy paliv a většinu typů spotřebičů. Scheidel Permeter můžete navíc pořídit v designovém barevném stylu. Oba tyto typy jsou vhodné i pro kotvení na fasádě domu bez nutnosti základu.

Pokud hledáte sofistikovanější systém můžete zvolit Schiedel Sirius. Díky němu získáte komín i krbová kamna na dřevo. Součástí systému je unikátní nerezový komín s přívodem a odvodem spalovacího vzduchu ke kamnům přímo komínem a vizuálně i technologicky velmi působivá krbová kamna Sirius.

Jak se staví systém Schiedel Sirius se můžete podívat zde.