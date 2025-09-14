RSS Facebook Twitter

Internetový hobby magazín

Zahrada

Barvy, které dělají zahradu nezapomenutelnou: Naučte se kouzlit s odstíny

Zář 2514 Autor: Claudie Kornelová

Barvy dělají divy. Ať už jde o šaty, obývák nebo zahradu, správná kombinace odstínů dokáže zázraky. Ale zatímco doma si vystačíme s výmalbou a pár polštářky, v zahradě si barvami doslova malujeme živý obraz, který se mění každým měsícem. A právě v tom je to kouzlo.

květiny

Naučte se kouzlit s odstíny. Zdroj foto: Pixabay.com – Sierra

Pokud si teď říkáte, že na to nemáte oko nebo že vám květiny kvetou „jak to zrovna vyjde“, tak věřte, že i pár jednoduchých zásad může změnit celý dojem ze zahrady. A nemusíte být hned zahradní architekt. Stačí si začít hrát s teplými a studenými tóny a sledovat, co to udělá.

Teplé barvy: energie, radost, přitažlivost

Teplé barvy jsou jako slunce – dodávají zahradě šmrnc, optimismus a živost. Patří sem červená, oranžová, žlutá, růžová a jejich odstíny.

Co umí?

  • Přitahují pozornost – ideální na místa, kam chcete návštěvníka „pozvat“.
  • Zvětšují pocitově prostor – zvlášť pokud je pozadí neutrální nebo zelené.
  • Dodávají energii – hodí se k terasám, posezení, vstupům do zahrady.

Co vysadit?

  • Slunečnice, měsíčky, aksamitníky
  • Lichořeřišnice, rudbekie, třapatky
  • Tulipány, lilie, nebo barevné růže
  • U trvalek třeba krvavce, řebříček nebo dlužichy v odstínech růžové

Tip: Teplé barvy se hodí i do zahrady na severu, která nemá tolik světla – opticky ji „prohřejí“.

Studené barvy: klid, hloubka, elegance

Modrá, fialová, levandulová, šedozelená – to jsou barvy, které v zahradě působí jemně, uklidňují a vytvářejí hloubku. Když se správně zkombinují, navodí pocit tajemna nebo lesního klidu.

Co umí?

  • Ztišují prostor – ideální na místa určená k relaxu.
  • Opticky ustupují – díky tomu se zahrada zdá hlubší.
  • Zjemňují ostré linie a kontrasty.

Co vysadit?

  • Levandule, šalvěje, mateřídoušky
  • Modřence, irisy, hvězdnice
  • Okrasné trávy se stříbrnými odstíny
  • Zvonek, kakost, oměj nebo plamenka latnatá

Tip: Studené barvy jsou skvělé do zadních částí zahrady nebo do koutků s lavičkou, kde si chcete opravdu odpočinout.

květiny

Levandule a modřence jsou skvělou kombinací. Zdroj foto: Pixabay.com – ErikM

Jak je kombinovat?

Barvy v zahradě můžete kombinovat podle nálady, kterou chcete navodit. Pokud milujete kontrasty, zkuste teplé a studené barvy vedle sebe – třeba oranžové lichořeřišnice vedle modré šalvěje. Výsledek bude živý a hravý.

Pokud dáváte přednost klidu a harmonii, držte se jedné „teplotní skupiny“. Studené barvy společně vytvoří klidnou zahradu jako z pohádky. Teplé zase dodají na každém kroku energii.

Zkuste si třeba malý pokus:

Postavte dva truhlíky – do jednoho jen s teplými barvami, do druhého se studenými. Sledujte, jaký máte z každého pocit. Tím se dá krásně zjistit, co vám sedí víc.

Nebojte se bílé a zelené

Mezi těmi všemi barvami se občas zapomíná na bílou – a to je škoda. Bílé květy dokážou vyniknout ve dne i při večerním světle, krásně rozjasní stinná místa a propojují kontrastní záhony. Jsou jako pauza v symfonii barev.

A zelená? Ta je samozřejmě základ. Ale i zelená má stovky odstínů – od jasně limetkové po tmavě mechovou. Právě tyhle rozdíly dělají zahradu zajímavou i mimo hlavní kvetení.

A co wow efekt?

Když mluvíme o „wow efektu“, nejde jen o množství barvy, ale o její promyšlené použití. Vybírejte si jeden nebo dva hlavní odstíny pro sezónu a kolem nich stavte zbytek. A nezapomínejte na opakování motivů – když se nějaká barva opakuje napříč zahradou, celek působí uceleně a přirozeně.

Kouzlo je i v kontrastu – jemný růžový květ vedle syté fialové, nebo žlutá mezi zelenomodrými trávami. Vytvářejte si v zahradě „scény“, které baví nejen vás, ale i každého návštěvníka.

Barvy nejsou jen doplněk – jsou jazykem zahrady. Dokážou vytvořit atmosféru, probudit emoce i ovlivnit náladu. A když s nimi budete zacházet vědomě, každé zákoutí vaší zahrady bude vyprávět jiný příběh.

Tak vezměte do ruky kbelík s hlínou, pár sazenic – a malujte!

