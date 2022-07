Asijské berušky – nechtěné sestry klasických berušek na které je třeba dát si pozor

Co se týče brouků, mají berušky v tomto ohledu docela dobrou pověst. Tento červeno-černě tečkovaný hmyz, který je považován za znamení štěstí a často se objevuje v dětských knížkách a kreslených filmech má spoustu skvělých vlastností. Loví škůdce, jako jsou mšice, roztoči a mouchy, kteří by jinak zničili vaše rostliny a zahrady. Naneštěstí mají vzdálené „sestry“ a těmi jsou asijské berušky, které jsou škodlivé. My se na ně nyní podíváme podrobněji.

Jak již bylo zmíněno výše, tak existuje i špatný druh berušek – takové, které mohou kousat a být agresivní, jsou škodlivé pro psy, napadají váš domov a zanechávají po sobě páchnoucí nažloutlý sekret, který může zabarvit stěny a nábytek. Říká se jim asijské berušky a do Severní Ameriky byly poprvé zavlečeny v roce 1916, aby bojovaly proti mšicím. Nyní jsou ale ještě větším problémem, protože přemohly původní druhy a naše domovy.

Asijské berušky sice také loví škůdce, kteří škodí našim zahradám, ale jejich nevýhody výrazně převažují nad výhodami. Zde se dozvíte, jak přesně poznat, zda máte co do činění s dobrým nebo špatným druhem berušky, a co se s tím dá dělat.

Jak poznat rozdíl mezi klasickými a asijskými beruškami?

Asijské berušky vypadají barvou téměř stejně jako klasické berušky, ale je tu jeden charakteristický znak, podle kterého je snadno poznáte. Na černé části těsně za hlavou brouka si všimněte bílé značky ve tvaru písmene „M“ . To je poznávací znamení, že máte co do činění s asijskou variantou.

Jak se zbavit asijských berušek?

Snažte se je držet venku! Ujistěte se, že všechny okenní a dveřní sítě jsou v dobrém stavu, a raději hned dvakrát zkontrolujte místa, jako jsou komíny, větrací otvory, rozvody elektřiny a další místa, kudy by se tento hmyz mohl dostat do vašeho domu. Pokud se hmyz přece jen dovnitř dostane, tak se doporučuje ho vysát (sáček ihned poté vyprázdnit) nebo ho zamést do smetáku a vrátit zpět ven.

Tito brouci se rychle množí, takže pokud si jich v domě všimnete, ujistěte se, že jednáte rychle. Zavolejte místní firmu na hubení škůdců, protože nebude trvat dlouho a budete mít plnohodnotnou invazi.

Jak se zbavit asijských berušek pomocí přírodních metod?

Výsadba chryzantém – asijské berušky nemají rády tuto rostlinu. Buďte proaktivní a vysázejte kolem oken a vchodu do domu květináče plné chryzantém. Věděli jste, že jsou také klíčovou složkou prášku proti blechám? Chraňte svůj domov před nejrůznějším hmyzem díky této jednoduché pomoci!

Použití prášku z diatomitické křemeliny – Prášek z diatomitické křemeliny můžete rozptýlit po celém domě. Pomůže nejen zabránit vniknutí brouků do domu na úrovni terénu, ale také odradí další tvory.

Odstranění pachu z brouků – Toto může být poměrně obtížné, protože pach často není cítit, pokud brouci nevycítí nebezpečí a nezanechají za sebou sekret. Berušky nemají rády citrusové vůně nebo vůně citronely, takže při vytírání po těchto broucích tuto vůni hojně používejte. Připravte si citrusový sprej s esenciálním olejem z divokého pomeranče zředěným v trošce vody. Postříkejte jím hojně místa, kde vidíte brouky a pak už si jen užívejte domova bez tohoto škodlivého hmyzu.

Použití hřebíčku – Celé hřebíčky jsou další vůní, kterou berušky nemají rády. Na silně zamořená místa umístěte malé sáčky s hřebíčkem. Vůně pomůže tomuto malému hmyzu najít si nový domov mimo ten váš.

Použití bobkových listů – celé bobkové listy lze také použít ke zbavení se berušek. Jelikož berušky nemají rády vůni bobkových listů. Zkuste si vyrobit malé sáčky z bobkových listů a hřebíčku a umístit je kolem silně zamořených míst. Po beruškách nezbude ani památky.

Se všemi těmito tipy jste na nejlepší cestě zbavit se asijských berušek navždy! Máte pro nás nějaké vlastní tipy? Neváhejte je zanechat v komentáři níže.