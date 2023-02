9 barevných trvalek, které vám pomohou vylepšit vaší zimní zahradu

Pokud žijete v oblasti, kde teploty v zimě klesají pod bod mrazu, víte, jak hnědá a nevábná je krajina po příchodu mrazů. Poté, co stromy shodí své podzimně zbarvené listy, zůstane na zahradě jen skutečně málo barev. Pokud však pečlivě vyberete správné trvalky, můžete z pusté pustiny vytvořit překrásnou barevnou zimní krajinu. A když už budete v tom, můžete tím dokonce pomoci nasytit hladové tvorečky, kterým s poklesem teploty ubývají zdroje potravy.

Od keřů plných zářivých bobulí až po stromy s oslnivými větvemi – tyto rostliny pro chladné počasí pomohou dodat zimní zahradě trochu energie.

Cesmína přeslenitá (Ilex verticillata)

Tento druh cesmíny je běžný v mnoha částech východní Kanady a Spojených států, ale své místo si najde i v našich končinách. Keře mají kopcovitý, vzpřímený vzhled a mohou dorůstat výšky až 280 cm. Jasně červené bobule jsou nejen barevným zpestřením, ale také vynikajícím zdrojem potravy pro ptáky, kteří zůstávají na zimu. Zimostrázovitý keř dává přednost plnému slunci, snese však i polostín.

Cesmína Blue Holly (Ilex meserveae)

Ne, tento stálezelený keř netvoří modře zbarvené bobule (ačkoli by se to dle jeho názvu mohlo zdát). Je tak pojmenován pro své krásné modrozelené listy. Na podzim však dává jasně červené bobule, které lákají ptáky a další drobné živočichy. Kupujte opatrně: Stejně jako většina bobulonosných keřů plodí pouze ženská odrůda modrých cesmín. Dbejte na to, abyste tomuto keři poskytli dostatek prostoru k růstu, protože se může rozrůst až do šířky 3 metrů. Stejně jako cesmína přeslenitá snáší plné slunce až polostín.

Svída bílá (Cornus alba)

Ne všechny holé keře se mohou pochlubit takovým vizuálním dojmem jako svída bílá. Tyto odolné rostliny mají ohnivě červené větve, které oslní v kontrastu s bílou pokrývkou čerstvého sněhu. Na jaře rostliny vytvářejí drobné bílé květy. Na jaře je prořezávejte, abyste podpořili nový růst. Díky tomu budou mít nové větvičky v zimě nejzářivější barvu.

Kalina klikvová (Viburnum trilobum)

Navzdory své vizuální podobě není tento keř příbuzný s pravými brusinkami, i když jeho kyselé, téměř brusinkové plody jsou jedlé. Na jaře vytvářejí keře nápadné trsy květů, ale jakmile se začne ochlazovat, hlavní atrakcí se stanou bobule. Rostlině se daří i v chladném počasí. Na plném slunci získáte více bobulí, keře však snesou i zastínění.

Bříza papírovitá (Betula papyrifera)

Papírové břízy se do zimní krajiny nehodí kvůli bobulím nebo větvičkám, ale kvůli své kůře. Tyto papírovité stromy s bílou kůrou si pravděpodobně představíte, když se řekne „bříza“. Pocházejí ze severovýchodu a v podzimních měsících předvádějí zářivě zlatou barvu. Jedná se o středně rychle rostoucí strom, který může dosáhnout výšky až 21 metrů.

Okrasné zelí

Pro zahrádkáře, kteří žijí v mírném podnebí, nabízí okrasné zelí fialové a zelené barvy, které dodají barvu každé zimní zahradě. Tyto barvy ještě více vyniknou, když je vystavíte mírnému mrazu. Rostliny mohou být široké až 30 cm a nedorůstají výšky větší než 38 cm, takže jsou ideální volbou pro záhony a okenní truhlíky. Okrasné zelí přežije teplotu až – 15 stupňů Celsia. Nezapomínejte ho zalévat, zejména když na podzim nastane suché počasí.

Skalník

Vysázením keře skalníku vnesete na holé místo na dvoře barevný i texturní šmrnc. Tyto vizuálně zajímavé rostliny se dodávají v různých velikostech, včetně nízkých variant. Květy a bobule tohoto keře přilákají opylovače a ptáky. Skalník je dobrou volbou pro celoroční vizuální zajímavost díky bíle lemovaným listům, které se k podzimu zbarvují do červena.

Vilín virginský (Hamamelis virginiana)

Pokud hledáte jinou než červenou barvu do zimní zahrady, je tento miniaturní stromek vynikající volbou. Jeho jasně zlatožluté květy se objevují na podzim a vydrží až do začátku a poloviny zimy. Pro působivější květy tento stromek vysaďte na plné slunce.

Kamélie

Stálezelená rostlina, která kvete v zimě? Ano, samozřejmě. Díky šlechtitelským programům dnes existují hybridní odrůdy tohoto krásného keře, které jsou odolné vůči chladu – jen si dejte pozor, kam je umístíte. Jsou citlivé na prudké větry a v letních měsících dávají přednost stínu. Počítejte s tím, že dospělé rostliny mohou dorůst až do šířky 150 cm.