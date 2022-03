7 nejdražších psích plemen roku 2022

Každý pes, o kterého je dobře postaráno, je vychovaný a zdravý, je drahý. Některá plemena psů jsou však obzvláště drahá, neboť jsou vzácná, ať již svými schopnostmi nebo čistou rasou. Která plemena patří k těm nejdražším na světě v roce 2022?

Tibetský mastif

Tibetský mastif, původem z Číny a Nepálu, je starověké plemeno, které bylo vyvinuto k ochraně stád a domácností před vlky a leopardy. Tibetští mastifové také patří mezi největší psí plemena na světě. Nejmarkantnější je na nich srst kolem krku a ramen, která budí dojem hřívy. Právě mastifův královský vzhled je v Číně považován za symbol společenského postavení. V důsledku toho se ceny za čistokrevné štěně tibetského mastifa pohybují od 2000 dolarů až do milionů.

Vlčák

Vlčák je českým a slovenským národním psem. Jeho rasa vznikla v roce 1955 křížením německých ovčáků s karpatskými vlky. Cílem bylo vytvořit plemeno s inteligencí německého ovčáka a smečkovou mentalitou a výdrží vlků. Cena československého čistokrevného vlčáka se ve světě pohybuje kolem 50 000 dolarů. Jeho specialitou je, že kromě Česka a Slovenska jej jinde neseženete.

Samojed

Krásný samojed patří k prastarým plemenům ze Sibiře. Je pojmenován po samojedských lidech, kteří ho vyšlechtili, aby jim pomáhal při tahání saní a hlídání sobů. Tento chlupatý bílý pes je finančně náročný nejen na údržbu, ale i při pořízení. Čistokrevné štěně samojeda stojí kolem 14 000 dolarů.

Malý lví pes

Lvíčí pes je více než 500 let jedním z nejoblíbenějších psů Evropy. Na počátku 70. let 20. století, kdy jich na světě zbylo pouze 65, však byli lvíčkové na pokraji vyhynutí. Díky tomu se stalo nejvzácnějším psím plemenem na světě a dodnes zůstává neuvěřitelně vzácný. Proto není překvapením, že pořízení štěněte může stát až 12 000 dolarů. Naštěstí toto plemeno dává svým majitelům jeden z nejlepších darů vůbec. Ušetří za veterináře, protože malý lví pes zřídkakdy onemocní a má průměrnou životnost 15 let.

Čau čau

Čau čau pochází původem z Číny a je jedním z nejstarších a nejvzácnějších psích plemen na světě. Štěně Čau čaua stojí kolem 11 000 dolarů. Pořizovací cena je však jen špičkou ledovce, jelikož údržba tohoto psa je stejně nákladná. Čau čau bývají náchylní k řadě zdravotních problémů, jako je dysplazie kyčle a lokte, nesprávná funkce štítné žlázy a entropie oka, což znamená, že účty za veterináře se mohou sčítat. Nepomáhá ani to, že čau-čau je notoricky tvrdohlavé plemeno a je tak velmi těžké je vycvičit.

Rotvajler

Pravděpodobně se divíte, jak je možné, že právě rotvajler se ocitl na seznamu nejdražších psích plemen světa, vzhledem k tomu, jak je toto plemeno běžné, nicméně na rodokmenu záleží. Většina rotvajlerů, které vidíte kolem, jsou mutts. Čistokrevný rotvajler od autentického německého chovatele může stát až 9 000 dolarů.

Kanadský eskymácký pes

Kanadský eskymácký pes patří mezi nejstarší a nejvzácnější psí plemena na světě. Lidé z Thule přivezli tohoto psa do Severní Ameriky asi před 1000 lety ze Sibiře jako pracovního psa. Bohužel nemoci a snížená potřeba saní významně přispěly k drastickému snížení počtu těchto nádherných stvoření. Odhady ukazují, že zbývá jen asi 300 čistokrevných kanadských eskymáckých psů. Není překvapením, že čistokrevné štěně kanadského eskymáka vás může stát kolem 8 750 dolarů.