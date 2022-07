7 kroků, které vám pomohou zabezpečit domácnost proti alergiím

Alergie sice nejsou nic extrémně závažného, ale rozhodně jsou nepříjemné. Pokud na ně trpíte, tak věřte, že nejste sami. Tímto problémem totiž trpí každoročně miliony Čechů. Ve hře o alergii a životní prostředí je mnoho hráčů (prach, plísně a mnoho dalšího), ale hlavním viníkem je většinou pyl. Nyní se podíváme na 7 kroků, které vám v tomto boji pomohou.

Stromy, plevele a další rostliny na jaře vypouštějí do ovzduší drobná pylová zrnka, aby se oplodnily. Když se tato pylová zrnka dostanou do nosu někoho, kdo trpí alergií, jeho tělo předpokládá, že na něj útočí, a tak reaguje uvolněním protiútoku protilátek. Ty zase vypouštějí do krve histaminy, což vyvolává smrkání, kýchání a celkové sípání, které je tak často považováno za příznaky alergie. Chcete-li tedy bojovat s jarními alergiemi, musíte se pustit do boje s těmi otravnými, malinkými a drobnými pylovými zrníčky.

Pokud jste alergičtí také na prach a spory plísní, bojujete ještě větší bitvu, protože tyto částice jsou všude – nejen venku, ale i uvnitř vašeho domu a každé další budovy, do které vstoupíte. Letos ochraňte své zdraví a snižte výdaje za volně prodejné léky proti alergii tím, že svůj domov zabezpečíte proti alergiím. Zde je několik nápadů, které může realizovat každý majitel domu, aby zlepšil kvalitu vzduchu v interiéru a dal alergiím sbohem.

Jednejte hned, jen tak zlepšíte své ovzduší

Alergici vědí, že den strávený v parku může vyvolat silnou rýmu. Pokud se však nestaráte o kvalitu vzduchu ve svém domě, tak vám rozhodně nepomůže, když se stáhnete domů, abyste si vyčistili ucpaný nos nebo slzící oči. Ať už je to pyl, plíseň nebo prach, co vás rozčiluje, existují opatření, která můžete podniknout, abyste svůj domov ochránili před alergiemi.

Vyměňte filtry

Filtry kamen a klimatizace jsou první obrannou linií proti pylům, plísním a prachu v interiéru. Čistěte větrací otvory a vyměňujte filtry každý měsíc, abyste zachytili škodliviny a zabránili jejich recyklaci v celém domě.

Udržování čistoty

Pravidelný úklid přispívá k vytvoření domácnosti bez alergií. Jednou týdně vysajte, vytřete vlhkým mopem a utřete prach, abyste odstranili až 90 % prachu v domácnosti. Pokud váš vysavač není vybaven HEPA filtrem, zvažte jeho výměnu; tyto filtry zachycují mikroskopické částice nečistot a prachu, které jsou zdrojem roztočů.

Vysušení sklepa

Ve sklepích se obvykle zadržuje vlhkost, což vede k zatuchlému zápachu, plísním a hnilobě. Proti vlhkému suterénu bojujte instalací odvlhčovače. Můžete si koupit malé zařízení určené pro jednu místnost nebo dokonce nainstalovat odvlhčovač pro celý dům. V každém případě odvlhčovač odstraní ze vzduchu přebytečnou vlhkost a pomůže zabránit vzniku plísní.

Vyčistěte vzduch

Dalším skvělým způsobem, jak usnadnit dýchání, je instalace čističky vzduchu. Tyto přístroje, které jsou k dispozici ve stolních velikostech nebo jako řešení pro celou domácnost, jsou navrženy tak, aby cirkulovaly vzduch, zachytávaly prach a další nečistoty a zanechávaly vzduch v místnosti čistší. Aby čistička vzduchu fungovala naplno, vyměňujte jednorázové filtry a v případě potřeby vyperte filtry pro opakované použití.

Eliminace úložného prostoru pod postelí

Většina alergiků ví, že pro odstranění příznaků je třeba prát prádlo každý týden, ale nezapomínáte také na úklid pod postelí? V prostoru pod postelí se často hromadí velké množství prachu, což vede ke kašli nebo kýchání. Často pod postelí vysávejte a odstraňte úložné prostory pod postelí, abyste usnadnili úklid.

Když pochybujete, změňte svůj domov!

Koberce zachycují a zadržují kilogramy nečistot, prachu a dokonce i plísní, které mohou zhoršovat příznaky alergií. Vytrhejte staré koberce a nahraďte je tvrdým dřevem, dlaždicemi nebo vinylovou podlahou, abyste vytvořili bezprašný domov. Stejně tak vyměňte těžké závěsy za lehčí, snadno čistitelné záclony.