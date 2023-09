15 tajných ingrediencí, díky kterým bude vaše zahrada růst

Komerční hnojivo vrací životně důležité živiny zpět do půdy, ale může být drsné pro rostliny a okolní prostředí. Plodiny v průměru zabírají jen asi polovinu dusíku uloženého komerčními hnojivy – zbytek se dostává do vodních toků nebo se rozkládá na škodlivé skleníkové plyny. Chcete-li dát životnímu prostředí – a své peněžence – pauzu, vyzkoušejte místo toho jedno z těchto řešení pro domácí pěstování rostlin.

Dřevěný popel

Dřevěný popel má vysoký obsah zásad, díky čemuž je skvělý pro neutralizaci kyselé půdy. Chcete-li zjistit, zda by vaše půda mohla těžit z aplikace dřevěného popela, nejprve si v jakémkoli zahradním centru zakupte sadu na testování půdy a otestujte malý vzorek půdy z vašich zahradních záhonů. Než do zahrady přidáte jakýkoli popel, ujistěte se, že je na dotek zcela chladný.

Banán

Nakrájejte banánové slupky a zakopejte je do půdy, když sázíte rajčata, růžové keře nebo rostliny zeleného pepře. Obsah potaše a fosforu ve slupkách obohatí půdu a posílí vaše rostliny.

Kompostový čaj

Silná dávka kompostového čaje dokáže zázraky zlepšit vitalitu vašich rostlin. Pokud již máte kompostovou hromadu, je výhodou, když si uděláte čas a uvaříte ji do tekutého roztoku plného prospěšných mikroorganismů.

Sycená voda

Proč je limonáda pro rostliny výživnější než voda z kohoutku? Sycená voda obsahuje makroživiny, včetně uhlíku, kyslíku, vodíku, fosforu, draslíku, síry a sodíku, které jsou všechny prospěšné pro vaši zeleň.

Voda z akvária

Když je čas vyměnit vodu v akváriu, zvažte vylití staré vody na vaše rostliny. Odpad a bakterie v akvarijní vodě mohou být škodlivé pro ryby, ale jsou prospěšné pro rostliny. Jen se ujistěte, že používáte pouze sladkou vodu, ne slanou vodu, a aplikujte ji pouze na okrasné rostliny, ne na jedlé.

Kávová sedlina

Stará kávová sedlina má mnoho využití v domácnosti, ale díky obsahu vápníku, draslíku, dusíku a fosforu je zvláště účinná jako posilovač rostlin. Protože kávová sedlina okyseluje půdu, kyselomilným rostlinám, jako jsou růžové keře a azalky, toto ošetření nejvíce prospívá. Čerstvé sedliny lehce rozetřete na základnu vaší rostliny nebo je přidejte do hromady kompostu, kde se smísí s jinými zbytky jídla a listy a vytvoří bohatou půdu.

Vaječné skořápky

Vzhledem k jejich bohatému obsahu vápníku by měly být vaječné skořápky vyhazovány na zahradě, ne do odpadkového koše. Opláchněte je, rozdrťte a přidejte k rostlinám, jako jsou rajčata, která jsou často sužována nedostatkem vápníku. Nebo začněte sazenice ve skořápkách vajec, které byly pečlivě rozpůleny a opláchnuty. Když jsou sazenice dostatečně velké na přesazení, zasaďte je přímo do země, skořápka se časem biologicky rozloží.

Čajové lístky

Použité čajové lístky obsahují tři živiny, které potřebujete pro dobré hnojivo: dusík, potaš a vápník. Posypte je na základnu vaší rostliny, abyste získali příznivý základ na živiny

Posekaná tráva

Přidání tenké vrstvy posekané trávy do vaší zeleninové zahrady může zabránit růstu plevele a pomoci rostlinám udržet vlhkost. Neaplikujte více než pár centimetrů travního mulče; příliš mnoho by mohlo zabránit průchodu vody. Odřezky trávy, které jsou plné semen plevele, by měly být spíše kompostovány, než aplikovány přímo na vaši zahradu – teplo ze správně udržované kompostové hromady semena plevele zabije.

Starší kravský hnůj

Odleželý kravský hnůj, také známý jako dobře shnilý hnůj, je bohatý na živiny, které rostliny milují, a skvěle zadržuje vlhkost. Jen se ujistěte, že nepoužíváte čerstvý hnůj, protože je pro většinu rostlin příliš silný. Vyzrálý hnůj vypadá velmi podobně jako rašelina, s tmavým drobivým složením, které je bez zápachu a má konzistentní vzhled. Může trvat několik týdnů až rok, než je hnůj považován za starý – nejrychleji stárne v horkém klimatu. Naneste 2,5 – 5 cm vrstvu přes vaše zahradní záhony a sledujte, jak se jim daří.

Suché listy

Místo vyhazování uschlých listů je rozdrťte sekačkou na trávu a použijte je jako mulč. Poskytují širokou škálu základních živin – ve skutečnosti mohou potenciálně plně nahradit syntetická hnojiva, protože často poskytují více živin než věci z obchodu. Aplikujte je na podzim, aby je počasí a různé organismy pomalu absorbovaly do půdy během chladnějších měsíců.

Trávový čaj

Plevel může skutečně pomoci vaší zahradě růst, když je namočený do hnojivého čaje. Až budete příště odstraňovat plevele, uložte si trochu, abyste naplnili velký kbelík zhruba do poloviny. Poté naplňte kbelík nechlorovanou vodou a denně míchejte alespoň 3 dny nebo až 2 týdny. Na horní část kbelíku můžete přidat zástěnu, abyste zabránili množení komárů ve vodě. Jakmile je čaj louhován, sceďte tekutinu a nastříkejte nebo nalijte na hladové rostliny. Namočený plevel vraťte na kompost.

Třtinová melasa

Třtinová melasa je vedlejší produkt zpracování cukrové třtiny nebo cukrové řepy, obsahuje prospěšné rostlinné živiny, jako je hořčík, železo, draslík a vápník. Můžete ho přidat do organických hnojiv, abyste jim dodali živiny, nebo ho smíchat s vodou a nalít na půdu nebo nastříkat na listy rostlin, které rychle absorbují cukr.

Vařená zeleninová voda

Až budete příště vařit zeleninu k večeři, šetřete vodu a dopřejte rostlinám nápoj plný životně důležitých živin, jako je vápník, železo a dusík. Jen se ujistěte, že voda neobsahuje žádnou sůl, a nechte ji vychladnout na pokojovou teplotu, protože horké teploty mohou vaše rostliny zabít.

Domácí produkty

Když se to vezme dohromady, několik jednoduchých ingrediencí pro domácnost může rostlinám nabídnout velké výhody za zlomek ceny komerčních hnojiv. Epsomské soli, jedlá soda a domácí čpavek lze kombinovat a vytvořit hnojivo, které pomáhá rostlinám udržovat zdravé listy a stimuluje růst. Přečtěte si náš návod, jak si vyrobit vlastní hnojivo pro rostliny.

