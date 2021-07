13 květin, které jsou skutečně důležité pro přežití včel

Ačkoliv mnoha lidem včely vadí, neboť je řadí k otravnému hmyzu, mnohdy si ani neuvědomují, jak důležitou součástí světa jsou. Kdyby nebylo včel, nebylo by medu a ani ovoce a dalších plodů které potřebují ke svému vzniku právě opilování. Včelám se za jejich tvrdou práci můžeme odvděčit. Čím? Rostlinami, které jsou pro včely skvělou potravou.

Šeřík

Šeřík si oblíbili nejen včely, ale také lidé pro jeho nádhernou barvu a vůni. Tento keř se velice snadno pěstuje. Nebývá příliš vysoký, většinou končí v úrovni očí, a tak si můžeme dobře prohlédnout včely a motýly, kteří se přijdou nakrmit jeho sladkým nektarem. Věděli jste, že existuje až sedm různých barev šeříku?

Levandule

Rostliny levandule jsou úchvatné nejen svojí barvou, ale též vůní. Není proto divu, že hojně přitahují včely a čmeláky. Kvetou poměrnou dlouhou dobu. Co se jejich pěstování týká, levandule má ráda spíše sucho a slunné stanoviště, takže bzukot budete moci očekávat právě v létě.

Vistárie

Vistárie vábí svojí vůní, akorát její vegetační období je poměrně krátké. Můžete si být jisti, že jakmile začnou kvést podlouhlé šištice této květiny, bude to v jejích květech bzučet o 106.

Máta

Když je venku horko, nejen my, lidé oceníme mátu v dezertech a nápojích, ale také ji ocení včely, které ji přímo milují, zejména vodní mátu.

Slunečnice

Prostředek slunečnice je doslova nektarovým a pilovým rájem pro čmeláky a včely. My ji oceníme také, a to nejen pro její krásu, ale také pro její semena a olej.

Černooká Zuzana

Tato zářivá krasavice nejen, že dodá vaší zahradě šmrnc, ale navíc si můžete být jisti, že přiláká včely. Ty totiž její sladký nektar a pylový střed naprosto milují.

Zimolez

Úchvatná vůně zimolezu přitahuje ptáky, ale také včely. Vás potěší svými něžnými květy.

Lantana

Drobné pestrobarevné kvítky v hustém shluku přitahují včely neuvěřitelným způsobem. Jejich krásné barvy a poměrně bujný porost na vaší zahrádce vytvoří hustý koberec krásných květů.

Dračí doupě

Dračí doupě je ideální rostlina především pro čmeláky, kteří jsou aktivní především kolem odpoledne, neboť svoji sladkou vůni vypouští právě přes den. Faktem je, že včely nevidí červenou barvu, za to vidí modrou a žlutou, a tak se tato květina stává žádanou i pro pilné včelky. Tvar zvonu je navíc pro včely velice snadno přístupný.

Rozchodník

Rozchodník roste v pozdějších měsících ke konci léta, což včelám umožňuje ukládat potravu na zimu. Hvězdné květy rozchodníku navíc umožní včelám velice snadno dosáhnout krátkým sosáčkem na nektar.

Světle fialová třapatka

Fialová třapatka produkuje mnoho květů, a tak je zcela ideální jako krmivo pro včely a motýli.

Astra

Astra má desítky květů a je tak skvělým doplňkem do každé zahrady. Tyto trvalky přitahují včely v době, kdy již většina rostlin nekvete. Pro drobný hmyz je tak ideální zásobit se na zimu.

Zavinutka

Zavinutce se často přezdívá včelí balzám. Tato rostlinka totiž přitahuje včely, motýly a v Americe pak i kolibříky. Pestrobarevné trubkovité květy jsou skvělým zdrojem sladkého nektaru.



Zasaďte si některou ze zde uvedených květin do zahrady a dopřejte včelám sladký nektar a pyl, které jsou pro ně zdrojem energie a také proteinovou bombou. Za svoji usilovnou práci, z níž sklízíme plody v podobě medu a jiných produktů i my, si to zaslouží, nemyslíte?