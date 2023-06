12 zahradnických chyb, které ničí vaše rostliny

Zahradničení je víc než jen koníček. Pěstování rostlin může přinést čerstvé potraviny pro rodinu, zvýšit prodejní cenu domu a poskytnout fyzické i psychické výhody pobytu venku a obklopení přírodou. Bez ohledu na to, kolik se toho naučíte a kolik zkušeností získáte, se při zahradničení zabýváte nepřesnou vědou, která vyžaduje pokusy a omyly. Pokud vás některé chyby dostaly do úzkých, podívejte se na řešení běžných zahradnických chyb, kterých se možná dopouštíte, a na to, jak znalosti a vytrvalost pomáhají vašim rostlinám zvítězit.

Nevěnujete pozornost slunečnímu a stínovému režimu na dvoře/zahradě

Před vysazením kvetoucího keře, který vás zaujal ve školce, zvažte, jak na vaši krajinu během dne dopadá slunce. Pokud strom nebo květiny, které chcete, potřebují plné slunce, snažte se jim ho pokud možno dopřát a vysazujte světlomilné odrůdy na cestě přímého slunce. Rostlinám, které vyžadují stín, vyhraďte převážně stinná místa. Domy a jiné stavby, stromy a dokonce i ploty mohou v různých denních a ročních dobách vrhat stín.

Oslunění můžete odhadnout na základě pozorování pohybu stínů během dne nebo podle ročních období (a dokonce i na základě pořizování fotografií). Pokud to chcete myslet opravdu vážně, vytvořte si mapu oslunění krajiny.

Neodstraňování konkurenčních invazních rostlin

Invazní rostliny jsou druhy, které rychle rostou a rychle se šíří a snadno ovládnou vaši zahradu a dvůr. Invazní rostliny totiž pocházejí z jiných oblastí země nebo světa a nejsou součástí místního ekosystému. Zatímco některé z těchto agresivních rostlin, jako například břečťan, mohou vytvářet krásný chaos, ony i jiné druhy se mohou stát nepříjemnými. Stejně jako plevel mohou soupeřit o vodu a živiny nebo vytlačovat okrasné rostliny.

Než rostlinu do zahrady umístíte, vždy prozkoumejte její pěstitelské zvyklosti. Pokud máte invazivní rostlinu, zkuste ji nahradit původní alternativou. Obraťte se pro radu na místní nebo regionální zdroje, jako jsou mistři zahradníci, zahrádkářské kluby a zavedené místní školky.

Život na nekvalitní půdě

Každý vášnivý zahrádkář vám potvrdí, že klíčem k úspěchu je správný stav půdy. Je to složité, ale obecně platí, že při zalévání rostlin věnujte pozornost typu půdy, jejímu pH a tomu, jak dobře odvádí vodu. Kořeny potřebují kolem sebe vzduch a silně zhutněná nebo jílovitá půda může některé kořeny rostlin udusit. Většině rostlin škodí také stojatá voda a neustále vlhká půda a nedostatek organických látek nabízí rostlinám málo potravy.

Jedním z přístupů ke zlepšení půdy je každoroční přidávání organických látek (kompostů a přírodních mulčů), které půdu rozkládají a vyživují. Půda na vyvýšených záhonech a v nádobách se poněkud liší od běžné zeminy. Pokud jde o otázky, jako je pH, vězte, že některým rostlinám se lépe daří v zásadité půdě, zatímco jiné rostou nejlépe v kyselých podmínkách. Pokud si nejste jisti, jak je to s pH a zdravím půdy na vaší zahradě, zapojte své vědecké znalosti a otestujte si půdu sami doma.

Nesprávné rozmístění rostlin

Samozřejmě je lákavé chtít, aby zahradní záhon vypadal okamžitě plný a svěží, ale při výsadbě trvalek budete brzy litovat, pokud záhon přeplníte. Stromy, keře a květiny rozmístěte podle jejich vzrostlé velikosti. Pokud chcete, doplňte je nízko rostoucími letničkami, abyste zvýšili barevnost, dokud hlavní rostliny nedozrají. Ponecháním místa mezi rostlinami se vyhnete komplikacím, jako je špatná cirkulace vzduchu, snížené oslunění a šíření chorob. To platí zejména v zeleninových zahradách, kde rostliny půlměsíční velikosti rychle rostou během jediné sezóny.

Pokud zakládáte zahradu od nuly, může být obtížné správně rozmístit sazenice a ještě obtížnější je prořezat, když vyrostou. Zjistěte si předpokládanou velikost rostlin v dospělosti (výšku a rozložení) z balíčku se semeny nebo z nálepky na rostlinách ve školce.

Ponechání jedlých plodů na rostlinách, místo abyste je sklidili

Nesklízení zeleniny v době, kdy je připravena, ve skutečnosti zpomaluje produkci rostlin a roční výnos. Ponechání například zelených fazolí nebo dýní na révě na základě předpokladu, že „větší je lepší“, může vést k tvrdým nebo hořkým plodům. Z tohoto důvodu je důležité naučit se rozpoznat, kdy je ovoce nebo zelenina zralá, a pravidelně je sklízet.

Pokud váháte se sběrem bylinek, ovoce a zeleniny, protože chcete, aby vám úroda vydržela, zvažte, zda nezkusit postupnou výsadbu. Jedná se o postup, kdy se stejná zelenina vysazuje několik týdnů po té poslední. Nejlépe samozřejmě funguje, pokud máte velkou zahradu a dostatečně dlouhé vegetační období, aby se sukcesním rostlinám dařilo.

Zanedbání mulčování zahradních záhonků

Začínající zahradníci často nevyužívají mulčování. Umístění organického materiálu na povrch půdy však může pomoci zadržovat vodu, ochlazovat půdu kolem kořenů, chránit půdu před větrem nebo jinými vlivy a omezit výskyt plevele. Navíc kompost a další organické materiály se nakonec rozloží a zlepší půdu pod nimi na dlouhá léta dopředu.

Ve většině případů je nejlepší použít při výsadbě plodin nebo okrasných rostlin mulč, protože pomáhá rostlině udržet vodu, kterou její kořeny potřebují k zakořenění. Některé další typy mulče, jako například štěrk, mohou pomoci zahřát rostlinu citlivou na chlad. Při použití jakéhokoli mulče se snažte o hloubku 8 až 10 cm a vyhněte se mulčování příliš blízko koruny nebo kmene rostliny.

Výběr nevhodné rostliny pro daný prostor

Stejně jako v případě slunce a stínu se rostlinám nejlépe daří, pokud rostou při správné teplotě a ve správné půdě. Pokoušet se pěstovat druhy rostlin, které se nehodí pro vaše klimatické podmínky, je předem prohraný boj. Prvním krokem k tomu, abyste se dozvěděli, co přesně vaše rostliny potřebují, je určení zóny, která je založena na mrazuvzdornosti neboli průměrné nejnižší teplotě v zimě.

Zvažte také teplo a tepelné zóny. Pokud je rostlina citlivá na teplo, umístěte ji na místo, kde bude v létě v odpoledním stínu. Nebo umístěte rostlinu citlivou na chlad na jižní stranu domu nebo jiné stavby, abyste v zimě zvýšili její teplotu. Posledními podmínkami, na které byste si měli dát pozor, jsou struktura a vlhkost půdy. Rostlina, která je odolná vůči suchu a podléhá hnilobě kořenů, zůstane zdravější, bude-li vysazena ve vysoké nebo suché části zahrady než na nízkém místě, kde se hromadí voda.

Nechráníte svou zahradu před zvířaty

Divoká zvěř a domácí zvířata mohou na vaší zahradě napáchat spoušť, pokud ji necháte bez ochrany. Ploty a pletivo mohou pomoci ochránit zahradu před škůdci, jako jsou srny, zatímco zakopané zábrany mohou odvrátit hrabající se zvířata. Existuje spousta způsobů, jak zabránit zvířatům v přístupu k rostlinám, aniž byste jim ublížili. Samozřejmě to začíná také výběrem rostlin, například se ujistěte, že rostlina je odolná vůči zajícům nebo srnám, pokud se ve vaší oblasti vyskytuje zvěř.

Pro příležitostné návštěvníky z řad divoké zvěře a pro zeleninu se obvykle nejlépe osvědčuje nějaká fyzická zábrana, jako je plot, drátěný kryt nebo látkový kryt řádků, ačkoli některé firmy a zahradnické stránky propagují výrobky, které zvířata odrazují, včetně pachových sprejů a ultrazvukových odpuzovačů škůdců.

Výsev nebo výsadba v nevhodnou dobu

I když se možná domníváte, že jaro je vždy nejvhodnějším obdobím pro založení zahrady, měli byste vědět, že mnoha rostlinám se daří i při letní nebo podzimní výsadbě. Zkrátka, nejlepšího úspěchu dosáhnete, pokud budete sázet v době, kdy teploty nejsou extrémní. To znamená po posledních mrazech a několik týdnů před očekávanými prvními podzimními mrazy. Keře potřebují na jaře čas na zakořenění, než je zatíží letní vedra, a na podzim před mrazivými nocemi čas na růst kořenů. Pomáhá také otužování rostlin před šokem z přesazování a vyhýbání se výsadbě ve velmi větrných dnech.

Na balíčcích se semeny je obvykle uveden čas výsevu a na visačkách nebo obalech cibulovin a některých dalších rostlin jsou uvedeny informace o výsadbě.

Nedůsledné zalévání

Zavlažování se může zdát jako nejzákladnější úkon údržby zahrady, ale může být jedním z nejsložitějších – zejména pokud se vaše zahrada skládá z rostlin s různými potřebami. Při zakládání zahrady nebo záhonu je dobré umístit rostliny s podobnou potřebou zálivky blízko sebe. U zavedených rostlin zvažte označení rostlin v zahradě a vytvoření plánu zavlažování pro pravidelné a důsledné zavlažování.

Záleží na důslednosti harmonogramu, množství vody a způsobu, jakým vodu k rostlině dopravíte. Nejlepším způsobem, jak rostliny zavlažovat důsledně, pomalu a na úrovni země, je kapková závlaha nebo zavlažovací hadice nastavená na časovač. Pomáhá také zohlednit podmínky růstu rostliny. Například rostliny pěstované v nádobách mohou potřebovat častější zálivku než stejné rostliny pěstované v zemi, protože nádoby mohou rychleji vysychat.

Používání pesticidů namísto udržitelných strategií ochrany proti škůdcům

Kromě potenciální škodlivosti chemických pesticidů (a herbicidů na hubení plevelů) pro lidi, vodní zdroje a ekosystém obecně jsou pesticidy toxické pro včely medonosné. Používání pesticidů patří mezi hlavní faktory, které přispívají k poklesu populací těchto důležitých opylovačů.

Integrovaná ochrana proti škůdcům je strategií, která umožňuje dlouhodobě předcházet škůdcům a zároveň chránit ekosystém. Kulturní, fyzikální a biologické postupy ochrany proti škůdcům jsou upřednostňovány před chemickými prostředky; použití pesticidů by mělo být pro zahrádkáře až poslední možností. Škůdci častěji napadají oslabené rostliny, proto je prvním kulturním krokem udržování rostlin zavlažovaných a zdravých, stejně jako vytrhávání plevele. Fyzická ochrana proti škůdcům škůdce odradí nebo odstraní, například zakrytí řádků, aby se kobylky nedostaly k sazenicím, a fyzické hubení škůdců, namísto postřiku chemickými prostředky. Biologická ochrana je pro domácí zahrádkáře obtížnější, ale zahrnuje přilákání přirozených predátorů, jako jsou berušky.

Vzdát se své zahrady

Jednou z nejhorších chyb, které se zahrádkář může dopustit, je vzdát se. Všichni zahradníci dělají chyby nebo se potýkají s problémy, které nemohou ovlivnit, například s rostlinou, která mohla být nezdravá už předtím, než se jí zahradník dotkl. Zkušenosti jsou vaším nejlepším učitelem a nejvíce se naučíte, když budete všímaví a pozorní ke svým rostlinám.

Nejlepším způsobem, jak pozorovat dění na zahradě, je trávit v ní čas. Například chůze podél řádků zeleninové zahrady vám pomůže všimnout si příznaků trápení nebo nemocí rostlin. Pozorování zahrady v různých denních dobách vám pomůže odhalit problém, jako je nedostatek stínu v horku nebo přítomnost škodlivého hmyzu. A zatímco budete venku pozorovat, všímejte si, jak se cítíte. Lidé, kteří tráví čas na zahradě, jsou šťastnější a zdravější. Takže si odpočiňte a užívejte si své tvrdé práce a úspěchů.

