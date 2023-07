Způsobilo vám opalování nepříjemné popáleniny? Vyzkoušejte přírodní pomoc

Pravděpodobně se to někdy stalo většině z nás. Jdeme k vodě, kde si lehneme na osušku, chceme se natřít ochranným krémem a najednou zjistíme, že sebou nemáme nikoho, kdo by nám namazal nedosažitelné místo na zádech. Nebo si natřeme opalovacím krémem ruce, ale zapomeneme si natřít ramena, když si sundáváme tričko, abychom si šli zaplavat. A pak, ouha. Přijde večer a naše kůže je stále červenější a červenější a na dotek tak bolestivá. O pár dní později se podíváme do zrcadla a vidíme loupající se kůži nebo ledabyle vypadající puchýře. Co s tím? Vyzkoušejte obklad, kompresi či Aloe Veru!

Aloe Vera

Aloe vera je známá svými léčivými vlastnostmi a je jedním z nejúčinnějších přírodních léků na popáleniny od slunce. Na pokožku má chladivý a zklidňující účinek. Rozetřete na postiženou oblast čerstvý aloe vera gel nebo si zakupte přípravek s obsahem aloe vera v lékárně. Aloe vera pomůže snížit zarudnutí, zánět a svědění.

Tip: Vymačkejte čerstvý Aloe Vera gel z rostliny (či gel zakoupený v lékárně) do formiček na led a nechte zamrazit. Následně kostkami potírejte popálené místo. Nejen, že vám to popálené místo vyléčí, ale také instantně ochladí.

Obklad z měsíčku lékařského

Měsíček lékařský je další přírodní prostředek, který může pomoci zmírnit popáleniny od slunce. Jemně rozmačkejte květy měsíčku a vytvořte pastu. Nanesete ji na postižené místo a nechte působit asi 15 minut. Měsíček lékařský má protizánětlivé a hojivé vlastnosti, které mohou pomoci zmírnit bolest a urychlit hojení.

Chlazení, komprese

Chladná voda nebo ledové obklady mohou pomoci snížit teplotu pokožky a zmírnit nepohodlí spojené s popáleninami od slunce. Umožněte pokožce dostatek času na zotavení od slunečního poškození tím, že aplikujete chladné komprese na postiženou oblast. Ujistěte se, že ledové obklady jsou zabaleny do ručníku nebo obalu, aby nedošlo k přímému kontaktu s pokožkou.

Pitný režim

Při popáleninách od slunce je důležité udržovat dostatečnou hydrataci. Sluneční popáleniny mohou způsobit dehydrataci, a proto je důležité pít hodně vody a hydratačních nápojů. Zajistěte si dostatečný přísun tekutin, abyste udrželi své tělo hydratované. Vhodné jsou zejména voda, kokosová voda a bylinkové čaje. Vyhněte se alkoholu a kofeinu, které mohou dehydratovat tělo ještě více.

Vícestranný kokosový olej

Kokosový olej je bohatý na přírodní antioxidanty a mastné kyseliny, které mohou pomoci hydratovat a léčit poškozenou pokožku. Naneste tenkou vrstvu čistého kokosového oleje na postižené místo a nechte jej působit. Kokosový olej také pomáhá udržovat vlhkost a chrání pokožku před dalším poškozením.

Ovesné koupele

Ovesné vločky mají protizánětlivé vlastnosti a jsou účinné při zmírnění svědění a zarudnutí pokožky. Připravte si ovesnou koupel přidáním hrstky jemných ovesných vloček do vany s teplou vodou. Ponořte se do této koupele a nechte pokožku působit asi 15-20 minut. Ovesné koupele pomohou zklidnit a hydratovat popálenou pokožku.

Zelený čaj

Zelený čaj obsahuje silné antioxidanty, které mohou pomoci snížit zánět a podpořit hojení pokožky. Připravte si šálek zeleného čaje a nechte ho vychladnout. Poté namočte čistý hadřík do čaje a přiložte ho na popálenou pokožku jako kompresi. Zelený čaj pomůže zmírnit zarudnutí a zklidnit popáleniny.

Vyhýbejte se dalšímu slunečnímu záření

Po popálení od slunce je důležité dát své pokožce čas na zotavení. Vyhýbejte se přímému slunečnímu záření a pokud je to možné, zůstaňte ve stínu. Používejte ochranný faktor s vysokým SPF, široké klobouky a ochranné oblečení, abyste minimalizovali další poškození pokožky.

Pamatujte, prevence je vždy nejlepší léčba. Před opalováním se ujistěte, že máte dostatečnou ochranu před slunečním zářením. Vyhněte se opalování ve špičce slunečního záření mezi 11:00 a 16:00 hodinou a pravidelně aplikujte opalovací krém i po celý den.

Pokud se vám přesto stane, že se na slunci spálíte, vyzkoušejte tyto přírodní prostředky, které vám mohou pomoci urychlit hojení a zmírnit nepohodlí. Pamatujte však, že každá pokožka je jedinečná a reakce na přírodní léčiva se může lišit. Pokud máte citlivou nebo alergickou pokožku, konzultujte použití přírodních prostředků nejprve se svým lékařem nebo dermatologem.

Je důležité si uvědomit, že přírodní prostředky sice mohou pomoci zmírnit nepohodlí a urychlit hojení popálenin od slunce, ale pokud jsou popáleniny závažné nebo se zhoršují, je vhodné vyhledat lékařskou pomoc. Pokud se vaše popáleniny od slunce nezlepšují nebo se vyskytují příznaky jako horečka, silné bolesti nebo otoky, obraťte se na svého lékaře.

