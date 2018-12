Zelenina, kterou můžete pěstovat doma pořád dokola

Ne každý má možnost pěstovat zeleninu na zahrádce. Pokud bydlíte v bytě bez zahrady, možná jste dosud byli odkázáni jen na nakupování zeleniny v supermarketu. Navíc, zeleninu doma můžete pěstovat i v zimě, což je také velká výhoda, protože zelenina, která je v zimních měsících k dostání v obchodech není zrovna nejvíce chutná. Tento způsob je navíc geniální v tom, že nepěstujete jen pár kousků zeleniny, kterou když sníte, je konec. Při tomto způsobu totiž obnovujete starou zeleninu stále dokola. Šetříte tím tedy nejen přírodu, ale také i svou peněženku.

Bazalka

Bylinka, kterou je velmi snadné pěstovat stále dokola. Velmi jednoduše jí totiž můžete znovu obnovit tím, že ustříhnete pár lístečků a dáte je do vody. Tuto nádobu pak dejte na slunné místo. Velmi rychle si budete moci všimnout toho, že se na bazalce začnou objevovat kořínky. Zasadit je do hlíny můžete ve chvíli, kdy kořínky budou dlouhé asi 3 centimetry. Takto můžete bazalku pěstovat stále dokola.

Jarní cibulka

Další zástupce zeleniny, která jde pěstovat velmi snadno. Bílé konce cibulky, na kterých se nachází kořínky, asi běžně vyhazujete. Pro tentokrát udělejte výjimku. Tyto konce z jejich půlky ponořte do vody a přibližně po 5 dnech si můžete všimnout, že se kořínky zvětšili a na cibulce je jich najednou o trochu více. Pokud budete pečlivě vodu každý den měnit, můžete přibližně za 10 dní sklidit svou doma vypěstovanou cibulku.

Pórek

Tato zelenina se pěstuje podobně jako jarní cibulka. Uřízněte kousek jeho konce (opět je to ten, kde se nachází jeho kořeny) a umístěte ho do vody.

Římský salát

Pokud odkrojíte spodní část salátu a tu zasadíte do květináče a pravidelně budete zalévat, získáte skvělou recyklovatelnou zeleninu. Postačí pouze několik dnů a již budete moci spatřit, jak na prostředku začínají pomalu ale jistě růst nové salátové listy. Poté již postačí jen pár dnů a můžete se pustit do sklizně.

Řapíkatý celer

Stejně jako u římského salátu odkrojte jeho spodní část asi do pěti centimetrové výšky a ponořte do teplé vody. Nádobu umístěte na slunné místo a přibližně za pět dnů můžete pozorovat růst prvních lístků. V tuto chvíli můžete také celer přesadit do hlíny.

Koriandr

I tato zelenina patří mezi ty, které se dají znovu a znovu pěstovat velmi jednoduchým způsobem. Jeho stonky ponořte do sklenice s vodou a počkejte tak dlouho, dokud neuvidíte dlouhé kořínky. Až se tak stane, koriandr přesaďte do nádoby s hlínou a umístěte na slunné místo. Než budete moci začít sklízet, potrvá to přibližně i několik měsíců, ale rozhodně stojí za to si počkat.

Zázvor

Tato zelenina se pěstuje opravdu velmi lehce. Přes noc kousky zázvoru ponořte do vody a následující ráno je dejte do květináče s hlínou a umístěte na slunné místo.

Cibule

Uřízněte spodek cibule a nechte jí klidně i několik dnů volně ležet a až po této době cibuli zasaďte do zeminy.

Petržel a mrkev

Odkrojte vršek petržele (ten, ze kterého roste nať) a tuto část dejte do misky s vodou. Pak už jen pozorujte, jak se pomalu začínají objevovat nové lístky, a za pár dnů můžete sklízet. Naprosto stejným způsobem můžete pěstovat také mrkve.

Batáty

Sladké brambory se nejlépe pěstují tak, že jejich špičky ponoříte do sklenice s vodou. Tyto sklenice umístěte na slunné místo a nechte je klíčit.

Citronová tráva

Její stonky ponořte do sklenice s vodou a ve chvíli, kdy se začnou objevovat kořínky (přibližně 2 až3 týdny) jí můžete přesadit do hlíny a dát do tepla. Nejlepší také bude, pokud na ní budete dopadat dostatek slunečních paprsků.