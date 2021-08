Vytvořte si „dezinfekční“ čistič na ovoce a zeleninu

I když je lákavé jíst čerstvé produkty přímo z obalů, nedělejte to! Dezinfikování komerčních produktů je rychlé a poměrně účinné, ale většina našich vlastních postupů při manipulaci s produkty není. Zvlášť v případě ovoce a zeleniny, kterých se za den dotkne nespočetně mnoho rukou, než se dostanou do vašeho košíku. Proto je nesmírně důležité, abyste si zeleninu a ovoce, které si přinesete z obchodů, důkladně umyli. My vám nyní řekneme, jak na to.

Přinášíme vám návod, jak si můžete vyrobit vlastní „dezinfekční“ roztok, díky kterému se už nebudete muset bát, že by na ovoci a zelenině ulpěly různé bakterie, pesticidy, nečistoty a další věci, které na ně ostatní nakupující mohli přenést. Tento recept vyžaduje destilovaný bílý ocet, oblíbenou přísadu všech domácích kutilů. Ačkoli někteří lidé používají ocet jako dezinfekci, tak (bohužel) není registrován jako oficiální dezinfekční prostředek, protože nezabíjí nebezpečné bakterie, jako je například stafylokok. Ocet je ale velmi kyselý, což z něj činí silný čistič.

Níže naleznete dva různé návody. Jeden je standardní pro ovoce a zeleninu a druhý pro listovou zeleninu, kterou je třeba čistit zvlášť.

Jak si vytvořit postřik na zeleninu a ovoce

Co budete potřebovat:

láhev s rozprašovačem

odměrku a lžíci

cedník

destilovaný bílý ocet

vodu

citronovou šťávu

jemný kartáč

papírové utěrky

Postup: Na vyčištění většiny ovoce a zeleniny, smíchejte ve své láhvi s rozprašovačem směs 1 šálku octa spolu se 4 díly vody a poté přidejte jednu polévkovou lžíci citronové šťávy. Dobře protřepejte, aby se ingredience spojily. Umístěte své ovoce nebo zeleninu do cedníku do dřezu. Nastříkejte ji směsí a poté ji nechte dvě až pět minut odstát. Směs následně důkladně opláchněte studenou vodou pomocí kartáče na zeleninu na silnější kůži. Nakonec vysušte papírovými ručníky.

Jak si vytvořit postřik na listovou zeleninu

Co budete potřebovat:

skleněnou nebo kovovou mísu

odměrku a lžíci

destilovaný bílý ocet

vodu

sůl

cedník nebo salátový spinner

papírové utěrky

Postup: Umístěte svou listovou zeleninu do čisté skleněné či kovové mísy. Naplňte mísu roztokem z 1 šálku octa spolu se 4 díly vody a poté přidejte jednu polévkovou lžíci soli. Nechte zeleninu v roztoku po dobu dvou až pěti minut a následně ji vyndejte. Zeleninu umístěte do cedníku či do salátového spinneru a směs z ní důkladně vypláchněte za pomoci tekoucí studené vody. Následně ji důkladně osušte papírovými utěrkami a nebo nechte vodu volně odtéct pomocí cedníku.

Dezinfekci doporučujeme udělat těsně předtím, než budete chtít zeleninu konzumovat. Přebytečná vlhkost by mohla vést k plesnivění a hnití v lednici.