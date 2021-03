Vypěstujte si cukety – zanedlouho nastane vhodná doba k předpěstování ze semen

Cuketa má řadu obdivovatelů, na druhou stranu mnoho lidí nechápe, k čemu tuto zeleninu plnou vody a vlastně téměř bez chuti pěstovat. Pravdou je, že zlepší neuvěřitelné množství pokrmů a v čase, kdy ještě nemáme vlastní brambory ze zahrady, je umí hravě nahradit. Navíc jako dietnější alternativa. Slyšíte dobře! Už jí přicházíte na chuť?

Jak vybrat semena cukety?

Cukety se rozlišují především podle toho, jestli se pěstují jako klasické plazivé nebo keříčkové. Kterou si vyberete, závisí na tom, kolik máte pro její pěstování prostoru. Ve 12 až 15 litrovém květináči si keříčkovou cuketu zvládnete vypěstovat dokonce i na balkoně. A tři kořeny zásobí po celou sezónu hravě celou rodinu. Semena si rozhodně kupujte. Z vlastní sadby se vám nemusí podařit udržet odrůdu. Narazíte na mořená i nemořená semena. Mořená zajistí lepší klíčivost a ochranu cuket před nemocemi. Nemořená zas ocení ti z nás, kdo jsme více bio orientovaní.

S cuketami do propustného a výživného substrátu

Cukety mají rády lehký substrát, který není jílovitý, promočený, ale také umí udržet částečně vláhu, aby zbytečně rychle neprosychal. Cukety totiž rostou jako z vody, a proto i hodně vody potřebují. Oceňují substrát obohacený o chlévskou mrvu, dobře vám poslouží ale i hnojení na listy běžným hnojivem na zeleninu. Žádné extra specifické požadavky však nemají, takže když je zasadíte do běžného zahradnického substrátu a jednou týdně pohnojíte, uděláte pro ně vlastně to nejlepší.

Vypěstujte si vlastní sazenice cuket – postup setí a jak se o sazeničky starat

Se semeny cuket můžete přímo do záhonu. To ale budete muset počkat až na začátek května. Pak se vaše úroda cuket poměrně dost oddálí. Kdo chce sklízet záhy s příchodem teplých dní, potřebuje předpěstované cukety. Sazenice v obchodech nejsou zrovna levné. Navíc jejich nákup je zbytečným, protože cukety klíčí rychle a spolehlivě. Stejně rychle rostou. Různé malé nádobky, jiffy, rašelinové květináčky či vaječné skořápky jsou vhodné na první klíčící fází. Záhy po vyklíčení, jak se objeví první náznaky pravých listů, rozsazujeme sazeničky do větších nádob. Optimálně třeba do objemově stejných, jaké nám nabízí velké kelímky od jogurtů. Pokud využije přímo je, nezapomeňte na odtokový otvor.

Pokud nechcete sazeničky přesazovat, což velmi doporučujeme, sáhněte po květináčku o průměru 12 a více centimetrů Cuketa potřebuje pro své kořeny poměrně rozlehlý prostor. Stačí dát do jedné nádoby pouze jedno semínko. A kdy začít s předpěstováním? Vhodná doba je během celého dubna. Ven se vysazují vzrostlé rostlinky s několika pravými listy až v druhé polovině května, výsadbě by mělo předcházet postupné otužování.

Sazeničky v květináčích držte klidně na zahradě. Hlídejte však teplotu. Před mrazy je musíte přenést do tepla. Lépe však rostou uložené ve skleníku, v pařeništi, ve fóliovníku, nebo též doma na světlém a teplém okně. První plody z dobře předpěstované sadby budete mít již do měsíce.

Cuketa je královna mezi zeleninou

Díky levnému předpěstování vlastních sazenic lze sklízet cukety od června do prvních mrazů. Cukety se sklízí zejména mladší. Právě ty jsou nejchutnější. Když vám cuketa přeroste, hodí se zas lépe na uskladnění. Cukety z posledních sběrů dokážete ve sklepě skladovat a postupně používat téměř tak dlouho co trvanlivé tykve. Cukety se hodí všude tam, kde se používají brambory. Dají se též s brambory kombinovat 1:1. Skvělé jsou i do dortových těst. V salátech umí nahradit či doplnit okurky.