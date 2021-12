Víte, jak prát ručníky, aby vydržely nadýchané a krásně voněly?

Praní ručníků může znít jednoduše, dodržování správné techniky je ale zásadní, pokud chcete, aby dlouho vydržely. I když můžete ručníky vyčistit pouhým vhozením do pračky, tak díky těmto užitečným radám budou vypadat jako nové i po několika vypráních. Správnou technikou praní a sušení se navíc můžete vyhnout zatuchlému zápachu či vyblednutí barev a déle zachovat jejich měkkou a nadýchanou texturu. Nejlepší tipy na praní najdete v tomto praktickém návodu, který popisuje, jak často se mají ručníky prát, jestli se smí prát spolu s oblečením a mnoho dalšího.

Nové ručníky před použitím vyperte

Než se pustíme do hlubšího průzkumu, co se ručníků týká, tak si nejdříve poznamenejte, kdy by se měly prát. Před prvním použitím osušky a ručníky vždy důkladně vyperte a nechte vysušit. Většina nových ručníků je potažena silikonem nebo jinými povrchovými úpravami, které blokují absorpci. Tento povlak jim dodává v obchodech mimořádně nadýchaný vzhled. Praní nových ručníků tyto povrchové úpravy odstraní a umožní maximální savost.

Praní ručníků s octem

Aby se zabránilo vyblednutí barev, několik prvních praní perte barevné ručníky s podobnými odstíny v teplé vodě. Při praní ručníků použijte přibližně polovinu doporučeného množství pracího prostředku a během cyklu máchání přidejte do vody ½ až 1 šálek bílého octa. Ocet pomáhá usadit barvy a odstraňuje přebytečné zbytky pracího prostředku.

Jak často prát ručníky

Přestaňte přemýšlet nad tím, jak často byste měli ručníky prát a rovnou si zapamatujte, že ručníky se mají prát každé tři až čtyři dny. Barevné ručníky lze nejlépe prát v teplé vodě a v případě potřeby ještě s bělidlem bezpečným pro barvy. U bílých ručníků použijte podle potřeby horkou vodu a nechlorové bělidlo. Bílé ručníky by se navíc měly prát samostatně nebo s jinými bílými předměty, aby se zabránilo jemnému zabarvení v průběhu času.

Praní ručníků s oblečením

Praní ručníků s oblečením může přenášet choroboplodné zárodky a bakterie mezi předměty v pračce. Z hygienických důvodů byste měli osušky vždy prát odděleně od oděvů. Vkládání ručníků do vlastní náplně (perou se pouze ručníky) také usnadňuje přizpůsobení nastavení praní ručníků podle barvy. Je také snazší sušit ručníky ve stejné náplni, protože vlhké ručníky schnou pomaleji než většina oblečení.

Jak používat aviváž na ručníky

Aviváž používejte dle běžných pokynů, ale přidávejte ji pouze každé tři nebo čtyři praní. Nahromadění vosku ze změkčovadel může časem poškodit vlákna ručníku a snížit jejich savost. Nikdo nechce ručník, který není nadýchaný, proto buďte opatrní, pokud budete aviváž na ručníky používat.

Před sušením ručníky protřepejte

Až budete ručníky z pračky vytahovat, zatřeste s nimi. To pomůže načechrat froté smyčky, které napomáhají savosti. Nežehlete froté ručníky, jelikož to sníží savost. Třepání ručníků také pomůže zabránit tomu, aby se v sušičce nezkroutily do klubíčka, čímž se zkrátí doba schnutí.

Jak sušit ručníky

Při vyjímání ze sušičky se ujistěte, že jsou ručníky suché. Mějte na paměti, že oblečení schne rychleji než ručníky. I mírně vlhké ručníky mohou rychle plesnivět. Nejlepší nastavení sušičky pro ručníky je pravidelné nebo automatické nastavení, které používáte pro jiné trvanlivé tkaniny. To využije nejvyšší teplo (nejvyšší nastavení) a bude nejefektivnější při práci. Vyhněte se nadměrnému sušení, může zničit celistvost jednotlivých bavlněných vláken.

Další tipy pro praní ručníků

Ne všechny látky jsou vyrobeny stejně a na to je třeba při praní ručníků pamatovat. Některé ručníky jsou vybaveny ozdobnými výšivkami, které dodávají měkký designový prvek uprostřed tvrdých, lesklých povrchů koupelny. Pokud je to možné, používejte jako akcenty pouze ručníky se speciálními ozdobami, které mohou pomoci omezit potřebu praní a snížit opotřebení stuhy, krajky nebo jiných prvků.

Jak složit ručníky

Ručníky a osušky skladujte na třetiny, abyste co nejlépe využili místo na poličce. Sklopte ručník na polovinu, s otevřenými konci doleva a poté znovu složte na polovinu. Sklopte spodní třetinu ručníku a poté sklopte horní třetinu dolů. Při skladování otočte vnější okraj ručníku dopředu, aby bylo snadné uchopit jeden ručník.

Lněné ručníky do koupelny lze bezpečně žehlit. Po žehlení skládejte lněné ručníky na třetiny jako ostatní ručníky.