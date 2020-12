Vhodnou matraci vybírejte podle tvrdosti

Kvalitní matrace je pro dobrý spánek a tedy psychické i fyzické zdraví velice důležitá. Existuje jich několik druhů o různé tvrdosti a od nejrůznějších výrobců. Jaká tvrdost a materiál je vhodný pro vás?

Podle čeho se rozhodnout?

Největší roli v rozhodování většinou hraje cena, ale také bychom měli přihlížet na naše potřeby. Ne každá matrace je ale vhodná pro každého. Obecně platí, že kvalitní matrace vydrží přibližně 8 let. Po této době je vhodné se zamyslet, zda vás z vaší matrace nebolí záda a jestli se vám stále dobře spí. Pokud vaše matrace již tyto funkce neplní, je opravdu na čase zakoupit jinou.

Nejdelší životnost vykazují matrace vyrobené z latexu, těsně za nimi se drží ty z paměťové pěny, střední pozici v oblíbenosti si drží smíšené, předposlední potom odpružené matrace a na posledním místě v oblíbenosti, co se životnosti týká se umístily molitanové. Která je ideální pro vás?

Poloha, v níž spíte

Ačkoliv se to může zdát velmi nepodstatné, není tomu tak. Je nesmírně důležité vědět, v jaké pozici nejčastěji spíte a i podle toho svoji matraci zvolit. Nevíte to? Zkuste se následující týden zaměřit na to, v jaké pozici se vám nejlépe usíná. To vám napoví.

Na zádech

Pro ty, kteří nejraději spí na zádech, je nutná střední tvrdost matrace, tedy na stupnici od 1 do 10, přičemž 1 je brána jako nejměkčí a 10 jako nejtvrdší, se jedná o tvrdost 5,5-7. Právě tato tvrdost pomůže srovnat páteř od ramena až po boky. Nedochází k prohýbání a zmírňuje se napětí v zádech.

Přestože spáči na zádech najdou většinou pohodlí na různých typech matrací z různých materiálů, nejlepší jsou pro ně hybridní matrace (smíšené), které jsou kombinací pěnových a cívkových vrstev.

Na bocích

Tam, kde ti, kteří spí na zádech potřebují oporu, naopak ti, kteří spí na bocích potřebují úlevu. Pro ty, kteří spí na bocích jsou proto velmi vhodné měkčí matrace, které kopírují křivky jejich těl. Vhodná je měkkost 4-6. Vzhledem k tomu, že v této poloze vzniká největší tlak na klouby, je nutné, aby matrace odlehčovala tlak. Nejvhodnější jsou matrace z paměťové pěny, které krásně obtáhnou křivky vašeho těla a umožní vašemu tělu dokonale si odpočinout.

Na břiše

Naopak ti, kteří nejraději ulehají na břicho, potřebují co možná nejtvrdší matraci, která zvedá boky v souladu s rameny. Vhodné je zvolit tvrdost 7-9. Nejlépe si odpočinou na odpružené nebo hybridní matraci.

Kombinované pozice

Poslední variantou je kombinace všech třech výše uvedených pozic. Zde je potřeba zvolit takovou matraci, která poskytne naprostý komfort jak přes břicho, tak boky a záda. Doporučuje se zvolit si střední tvrdost. Zde se totiž nachází ta správná rovnováha mezi uvolněním tlaku a podporou. Nejvíce v tomto případě poslouží latexové a hybridní matrace.

Vybírejte spíše v obchodě

Vybírat si matraci v kamenných prodejnách má jednu nespornou výhodu. Matraci si můžete přímo na místě vyzkoušet a zjistit tak, zda vám vyhovuje. Navíc na místě se jistě bude nacházet odborník, který vám v rozhodování může pomoci a poradit vám, co by pro vás bylo nejlepší, váháte-li.