Věci v domě, které jsou špinavější než toaleta

Mnoho z nás je zvyklých si po použití toalety umýt ruce či si je vydezinfikovat. Bohužel si už ale neuvědomíme, že kromě záchodu je v domě spousta dalších věcí, které obsahují škodlivé viry a bakterie. Ve skutečnosti jich existuje hned několik. Ty mají mnohem více bakterií a my si bohužel dostatečně neuvědomujeme, jak moc jsou špinavé a proto nás nenapadne je čistit tak často. Podívejte se proto na 6 věcí ve vašem domě, které by vám mohly způsobit nevolnosti a jiné zdravotní potíže.

Mobilní telefon

I když patříte mezi ty lidi, kteří si telefon neberou sebou do koupelny či na záchod, aby si projeli novinky z internetu, tak i tak je váš telefon pokryt velkým množstvím bakterií. Přenášíte je na něj jednoduše díky tomu, že se za den dotknete mnoha různých povrchů a poté se dotýkáte displeje/klávesnice. Díky tomu se váš telefon stává dokonalým bakteriálním přenašečem.

Čištění je však velmi jednoduché. Budete potřebovat jen trochu destilované vody, líh a hadřík, který nepouští vlákna. Zkombinujte líh a vodu a do směsi namočte hadřík (vyždímejte, aby neodkapával). Až se pustíte do čištění, nezapomeňte vyčistit také sluchátka do uší a další příslušenství.

Klávesnice a dálková ovládání

Kolikrát za den se dotknete klávesnice notebooku, dálkového ovladače na televizi či ovladače na klimatizaci? Stejně jako v případě mobilního telefonu, tak i tyto věci obsahují mnoho bakterií z každé ruky, která se jich dotkla.

Čištění je velmi snadné. Stačí, abyste použili speciální dezinfekční ubrousek na elektroniku. Očista by se následně měla provádět denně a častěji, zvlášť, pokud se ve vaší rodině zrovna vyskytuje někdo nemocný.

Kliky od dveří

Umýváte si ruce pokaždé, kdykoli kýchnete, vaříte či použijete koupelnu či záchod? Asi ne. Není to jen klika v koupelně, která oplývá viry a bakteriemi. Jsou to všechny kliky, vypínače, rukojeti a zabezpečovací systémy ve vašem domě. O tento problém se rychle postará dezinfekční ubrousek. Jen se ujistěte, že používáte jeden ubrousek na jeden pokoj! Jedno utření stejným ubrouskem nevydezinfikuje celý dům!

Prkénko na krájení

Potravinové bakterie v kuchyni jsou příčinou mnoha onemocnění v domácnosti. Křížová kontaminace ze surových potravin, nesprávné zacházení s potravinami, nemyté produkty a nesprávná teplota jsou živnou půdou pro všechny bakterie.

Prkénka na krájení, zejména dřevěná, jsou jedním z nejhorších pachatelů, protože do drobných řezů a rýh v povrchu se mohou usazovat bakterie. Prkénka by se proto měly po každém použití umýt v horké, mýdlové vodě a pro maso a zeleninu byste měli používat oddělená separátní prkénka. Výborným tipem na čištění dřevěných prkének je, když rozpůlíte citron napůl (můžete ho posypat solí) a jemně jim prkénko vydrhnete a chvilku necháte účinkovat.

Kuchyňská houba na nádobí

Jakmile ucítíte závan páchnoucí houby, ucítíte vůni koliformních bakterií (Salmonella nebo E.coli), které číhají v pórech houby. Pokud pomocí této houby otřete povrch kuchyňské desky, rozetřete jemnou vrstvu těchto bakterií po celém jejím povrchu.

Vydezinfikování houby v mikrovlnné troubě nebude v tomto případě již zkrátka stačit. Houba musí být vyčištěna silným, dezinfekčním prostředkem ve vroucí vodě, aby byla skutečně čistá. Nejlepší je jednoduše je vyměnit každých pár týdnů.

Znovupoužitelná taška na nákup/potraviny

Opakovaně použitelné tašky na potraviny a nákup jsou skvělé pro životní prostředí, ale mohou představovat velké riziko pro zdraví vaší rodiny. Pokaždé, když naložíte potraviny, tak spolu s nimi pronikají bakterie ze špatně těsnících obalů od masa, nemyté produkty a další špinavé věci do vaší tašky.

Když následně přijdete z nákupů domů, tašky se jednoduše vyprázdní, poskládají a uloží do příštího nákupního výletu. V horším případě si tašku ukládáte do kufru rozpáleného auta. Teplo podporuje růst všech bakterií, které zůstávají v tašce či sáčcích.

Je proto nesmírně důležité, abyste ji po každém použití důkladně umyli. Je také dobré, abyste si jednu tašku označili na jakékoli chemické prostředky (gely, prostředky na nádobí, čištění toalety), aby se zabránilo křížové kontaminaci.