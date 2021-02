Věci, které byste nikdy neměli skladovat v garáži

Garáž je skvělým místem pro skladování věcí. Každý z nás tam – kromě auta – rád ukládá věci od grilu až po staré oblečení, které již nemáme doma kam dát. Je to pro nás už tak automatické, že nás ani nenapadne kontrolovat, která věc se smí do garáže odložit a která ne. Vlivem počasí a dalších faktorů se mohou skladované věci zcela zničit a nebo zapříčinit vážnou nehodu. Řekneme vám, co by se v garáži nikdy nemělo nacházet.

Krmivo pro domácí mazlíčky

Skladování zvířecího krmiva v garáži je vlastně takovou pozvánkou pro škůdce. Pokud musíte mít krmivo pro domácí zvířata právě tam (nebo pokud je garáž dokonce přímo součástí vašeho domu – dveřmi z ní se dostanete do obýváku apod.), ujistěte se, že je alespoň uzavřeno v neprodyšné plastové či kovové nádobě. Hlodavci se snadno prokoušou skrz ty, které jsou z papírového nebo lepenkového materiálu.

Mastné hadry

Toto platí hlavně pro muže, kteří jsou zvyklí pracovat například na svých autech (dolévat různé kapaliny atd.). V garáži nikdy neskladujte hadry nasáklé olejem. Spontánní samovznícení (a ničivý požár) nastane snadno, když jsou mastné hadry skladovány v prostorech, kde se uvnitř vytváří velké teplo (léto, vytápění) a které nemá kam unikat.

Knihy

Ukládáte si své oblíbené knihy z dětství s cílem, že je jednou dáte svým dětem a nebo vnoučatům? Jejich skladování v garáži není tím nejlepším nápadem. Rybenka domácí je hmyz, kterému se velmi daří v tmavém, vlhkém prostředí, jako jsou právě garáže, sklepy a další takové prostory. Navíc rybenkám velmi chutnají škrobové látky, jako je například lepidlo, které je obsaženo právě v knihách.

Palivové dřevo

Ačkoli je palivové dřevo důležitou, celoroční součástí ve vašem domě nebo na zahradě, tak je také velkým magnetem pro škůdce. Skladujte palivové dřevo nejméně 6 metrů od vašeho domova – včetně garáže – a domů si přineste vždy jen tolik, kolik je třeba.

Spacáky a jiné látkové předměty

Kolísající teploty a vlhkost nejsou ideálními podmínkami pro skladování látek. Snadno začnou plesnivět a hlodavci je rádi žvýkají a staví si z nich pelíšky. Je lákavé ukládat spacáky s dalšími potřebami pro kempování právě v garáži, ale nedělejte to! Raději si najděte nějaké místečko u sebe doma a tam ukládejte jak oblečení, tak další látkové předměty. Jestliže je i tak nemáte kam dát a už je nepotřebujete, můžete je třeba darovat či prodat.

Barvy a laky

Extrémní horka a extrémní mrazy mohou zcela změnit formuli obsaženou v barvách. Pokud je tedy i ve vaší garáži teplota po celý rok, jako na horské dráze, není tak ideálním místem pro ukládání zbytků barev. Zkontrolujte doporučené skladovací teploty na štítku plechovky s barvou. Jestliže vám barva přes zimu zmrzne, neznamená to ale, že musí být nutně zničená.

Hračky

Oblíbené hračky vašeho (nyní již odrostlého) dítěte – zejména vycpaná zvířátka a jiné plyšové hračky – by měly být uloženy jinde, než v garáži. Pokud jim dáte šanci, mohou si s nimi poradit roztoči, jiný hmyz a dokonce i myši. Jestliže je i přesto chcete dát do garáže, tak se ujistěte, že budou uzavřeny ve vzduchotěsných nádobách.

Staré počítače a jiná elektronika

Změny teploty a vlhkost může způsobit zkrat počítačů a poničení součástek v notebooku. Elektroniku proto vždy ukládejte uvnitř domu. Pokud vám doma již delší dobu nějaká leží a už ji nechcete, můžete ji odnést do sběrného dvora, popřípadě k prodejcům elektroniky.

Tištěné fotografie

Stále existuje mnoho lidí, kteří mají doma uchované tištěné fotografie. Ty mnohdy nemají digitální kopie a proto by neměly být skladovány v garáži, pokud o ně nechcete úplně přijít. Teplo, vlhkost a chlad dokáží tyto dlouho opatrované vzpomínky rychle zničit

Víno

I když se to může zdát jako dobrý nápad kvůli chladu, který v garáží může být, tak ani zde by se víno nemělo skladovat. Kolísající teploty a vlhkost mohou ve skutečnosti zcela změnit jeho chuť.