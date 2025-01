Tři králové: Tradice, zvyky a význam svátku

Tři králové, známí také jako Zjevení Páně (Epifanie), je křesťanský svátek, který se slaví 6. ledna. Tento den je spojený s biblickým příběhem o tří králích, kteří přišli z východu, aby se poklonili narozenému Ježíši a přinesli mu dary. Svátek Tří králů má nejen náboženský, ale i kulturní význam, a i dnes je součástí vánočních tradic v mnoha zemích světa.

Příběh Tří králů

Příběh Tří králů je zaznamenán v evangeliu podle Matouše. Tři mudrci – Kašpar, Melichar a Baltazar – sledovali na obloze hvězdu, která je vedla do Betléma, kde se narodil Ježíš. Tato hvězda byla považována za znamení narození Mesiáše, nového krále, který měl přijít na svět. Když mudrci dorazili do Betléma, přinesli dary – zlato, kadidlo a myrhu. Zlato symbolizovalo Ježíšovu královskou hodnost, kadidlo ukazovalo na jeho božskou povahu a myrha byla symbolem budoucího utrpení, které Ježíš čekalo.

Proč se slaví Tři králové?

Svátek Tří králů připomíná zjevení Ježíše Kristu, tedy jeho ukázání světu jako Spasitele pro všechny národy. Křesťané věří, že zjevení Tří králů naznačovalo, že Ježíš není pouze Mesiášem pro Izrael, ale pro všechny lidi. Svátek tedy symbolizuje univerzalitu Kristovy božské povahy a jeho záchrannou misi pro celý svět. Tři králové tedy představují pohany (nežidy), kteří přijali Krista jako Mesiáše.

Proč zůstává vánoční strom do 6. ledna?

V mnoha domácnostech se vánoční strom nechává do 6. ledna, tedy do svátku Tří králů, což má hluboký symbolický význam. Tento den je považován za poslední den vánočního období a symbolizuje ukončení vánočních svátků. V některých tradicích se tímto způsobem i oficiálně uzavírá období Vánoc, které začalo Štědrým dnem. Zanechání stromu až do Tří králů také reflektuje příchod Tří králů, kteří přišli z východu a objevili Ježíše jako nového krále, čímž završují vánoční příběh.

K+M+B a proč se to píše nad dveře?

Dalším zajímavým zvykem je psaní nápisu „K+M+B“ na dveře domů, které je součástí tradice spojené s Třemi králi. Tento nápis, který je doplněn o aktuální rok (např. K+M+B 2025), má dvě významy. Prvně jde o iniciály Tří králů – Kašpar, Melichar a Baltazar. Symbolizuje to požehnání pro dům a jeho obyvatele, aby je Tři králové chránili a přinesli do domu mír a prosperitu. Tento zvyk pochází z křesťanské tradice, kdy bylo zvykem posílat požehnání na počátku nového roku.

Další výklad tohoto nápisu je ten, že písmena K+M+B mohou znamenat i latinské slovo „Christus mansionem benedicat“, což znamená „Kristus požehnej tomuto domu“. Tento nápis tak kromě symboliky Tří králů slouží i jako duchovní požehnání pro ochranu před neštěstími a jako projev víry v Boží moc.

Tradiční zvyky a oslavy Tří králů

Svátek Tří králů bývá v některých zemích spojený s procesími, koledami a požehnáním. V České republice je známý zvyk, kdy děti, převlečené za Tři krále, chodí po domech, zpívají koledy a vybírají dary pro charitu. Tento zvyk je známý pod názvem „královské požehnání“. Na dveřích pak zůstává nápis K+M+B, který má ochránit domácnost a přinést štěstí do nového roku.

Dalším tradičním zvykem je pečení tzv. „tříkrálového koláče“, do kterého se někdy schová fazole nebo jiný malý předmět. Kdo ho najde, stává se na jeden den „králem“ a má symbolické právo rozhodovat o některých věcech.

Závěr

Svátek Tří králů je nejen náboženskou připomínkou, ale i kulturní tradicí, která stále spojuje rodiny, komunity a země. Je to den, kdy si křesťané připomínají zjevení Ježíše jako Spasitele pro všechny národy. Tradiční zvyky, jako psaní nápisu nad dveře nebo zachovávání vánočního stromu do 6. ledna, přinášejí do tohoto dne kouzelnou atmosféru, která je součástí evropského kulturního dědictví. Tři králové tak zůstávají symbolem víry, pokoje a naděje na celý nový rok.