Trápí vás suchá a rozpraskaná chodidla? Pak vyzkoušejte tento recept!

Suchý vzduch dokáže do určité míry ovlivňovat naši kůži. Nikde ale nepůsobí hůř než právě na našich patách. Díky tomu začnou být velmi suché a šupinaté a pokud nejste extrémně pečliví při nanášení hydratačního tělového krému či hydratační pleťové vody, tak se vytvoří nepříjemné hluboké prasklinky, které mohou způsobovat bolestivou chůzi. Nyní vás už tento problém trápit nemusí, máme tu pro vás totiž účinnou domácí léčbu na suchá chodidla.

Suchá kůže na chodidlech trápí mnoho z nás, zejména v zimních měsících. Proto vám přinášíme návod na zajímavé ošetření, které slibuje pomoc při odlupování a revitalizaci extrémně suchých nohou. Rozhodně doporučujeme vyzkoušet!

Upozornění: Aspirin se vstřebává do těla skrze kůži, pokud tedy užíváte nějakou medikaci, poraďte se nejdříve se svým doktorem, jestli je pro vás tato léčba vhodná.

Jak to funguje

Toto exfoliační ošetření odstraňuje odumřelou pokožku pomocí dvou přísad pro domácnost. Vsadím se, že mnoho z vás již tuší, které to jsou a že se již nyní nacházejí ve vaší domácnosti. Jedná se o aspirin a citronovou šťávu. Aspirin a citronová šťáva jsou nejen široce dostupné v lékárnách, na internetu apod., ale také levné a vysoce účinné v boji proti suché pokožce.

Aspirin obsahuje kyselinu aminosalicylovou, „sestřenici“ kyseliny salicylové, která se běžně vyskytuje v léčbě akné. Tato kyselina pomáhá rozbít vazbu mezi drsnými, odumřelými kožními buňkami a vrchní vrstvou pokožky, a pomáhá tak odstranit tu tvrdou vrstvu na spodní části chodidel, která se může v zimě rychle vysušit.

Citronová šťáva obsahuje, stejně jako aspirin, přírodní kyseliny, které nejenže pomáhají odstraňovat odumřelé buňky, ale také pomáhají kyselině aminosalicylové pronikat hlouběji do pokožky. Tyto dvě složky společně odhalují měkkou a pružnou pokožku pod vrstvami tuhé suchosti.

Takže teď, když víte, co do této úpravy patří a jak ingredience fungují, je načase se naučit, jak to využít!

DIY exfoliační ošetření suchých nohou

Co budete potřebovat:

5-6 tabletek nepotaženého aspirinu

1 citron

malá miska na míchání

nádobku do které se vám vejdou nohy

ručník

potravinovou fólii

čisté ponožky

pemzu nebo pilník na nohy

hydratační krém (čím bohatší, tím lepší)

Postup:

Krok č.1 – Příprava

Umístěte tabletky aspirinu do malé misky, odložte ji stranou. Naplňte nádobku na nohy horkou vodou. (K aspirinu se vrátíte o něco později, ale je dobré si ho umístit někam poblíž vás, abyste pak nemuseli pobíhat s mokrýma nohama po domě.)

Krok č.2 – Namáčení

Namočte nohy do horké vody na asi 20 minut. Těsně před namáčením vymačkejte do aspirinu co nejvíce šťávy z citronu. Pomocí vidličky nebo lžíce rozdrťte aspirinové tablety (pokud je používáte) a míchejte, dokud aspirin a citronová šťáva nevytvoří pískovitou pastu.

Krok č. 3 – Naneste aspirinovou směs

Jakmile doba namáčení vyprší, vyjměte nohy z vody a důkladně je osušte ručníkem. Poté naberte trochu aspirinové pasty a naneste ji na spodní část chodidel, přičemž zvláštní pozornost věnujte nejsušším oblastem.

Krok č. 4 – Zakryjte a čekejte

Dále si vezměte potravinovou fólii a použijte ji k zabalení každé nohy, abyste udrželi aspirinovou směs na místě. Když jsou vaše nohy zabalené, oblékněte si na fólii pár čistých ponožek, abyste jej zajistili a poté nechte směs působit alespoň po dobu dvou hodin.

Chodit s fólií a ponožkami může být trochu divné a kluzké, takže doporučujeme během té doby sledovat filmy, přečíst si knihu nebo pracovat na nějaké jiné činnosti, kterou můžete dělat vsedě.

Krok č. 5 – Opláchněte a oloupejte

Jakmile doba léčení vyprší, svlékněte si fólii a ponožky (nejlépe ve vaně nebo přes ni, abyste si ve svém domově neudělali nepořádek) a nohy důkladně opláchněte. Následně vezměte pemzu či pilník na nohy, abyste pomohli odstranit uvolněnou kůži, která by se měla velmi snadno uvolnit.

Krok č. 6 – Hydratujte

Až budete s odstraňováním hotovi, znovu si opláchněte nohy a poté naneste velkorysé množství svého oblíbeného hydratačního krému. Vaše chodidla by měla být výrazně jemnější, hladší a mělo by být mnohem snazší, aby zůstala hydratovaná.

Pokud bojujete se suchými nebo popraskanými patami, vyzkoušejte toto extra silné exfoliační ošetření a dejte nám vědět, co si o tom myslíte!