Rychle rostoucí stromy, které v létě ochladí váš dům

Při dlouhých letních dnech a intenzivnímu slunečnímu svitu dostávají naše klimatizační jednotky pořádně zabrat, aby nám dokázaly ochladit místnosti v domě. Věděli jste ale, že pokud si vyberete určité druhy stromů, tak i ty vám dokáží s ochlazením pomoci a navíc sníží spotřebu energie? Pokud tedy bude váš dům zastíněný stromy, bude vaše klimatizace moci pracovat o polovinu méně než u domu, který je vystaven přímému slunečnímu svitu. Studie ve skutečnosti prokázala, že průměrná domácnost může ročně ušetřit přibližně 15% až 35% na nákladech na energii.

Jak mohou stromy ochladit váš dům

Všichni si užíváme odpočinek ve stínu stromů při horkých letních dnech. Obdobné chladící účinky na váš domov mají také stromy.

Stromy absorbují vodu přes své kořeny a tu poté odpařují přes póry listů, které pomáhají ochlazovat vzduch. Tento proces (lépe známý jako evapotranspirace) dokáže snížit teplotu o 13 až 17°C. Stromy blokují slunce před okny, stěnami a střechou, což snižuje sluneční záření, které zahřívá naše domovy a kanceláře. Stěny, které jsou ve stínu mohou být ochlazeny od 2 do 9°C oproti stěnám, které jsou vystaveny slunci. Chladnější stěny mají za následek menší pronikání tepla do budov. Chladnější povrchové teploty také snižují teplotu okolního vzduchu. V důsledku toho jsou pak chladnější i ulice ve městech, nádvoří, náměstí atd.

Topol osikovitý

Pokud by existovala Guinessova kniha světových rekordů pro stromy, třesoucí se topol by v ní byl několikrát. Zaprvé má nejširší přirozený rozsah ze všech stromů a za druhé je největším živým organismem, který roste v klonech, které se množí primárně rozmnožováním klíčků z jejich kořenů. Stáří topolu osikovitého, který roste v Minnesotě, se odhaduje na tisíce let!

Katalpa trubačovitá

Katalpa je strom, který naprosto uchvátí a upoutá vaší pozornost. Její kroutící se větve totiž oplývají krásou velkých, bílých listů spolu s visícími, semennými lusky. Nápadné jsou také její listy ve tvaru srdce. Jak byste si takový strom nemohli zamilovat? Se všemi těmito vlastnostmi je také velmi oblíbeným stromem u dětí. Roste velmi rychle a najít ho můžeme například v místních parcích a nádvořích po celé zemi.

Břestovec západní

Břestovec, ačkoli je pěstiteli mnohdy opomínán, je odborníky na stromy známý jako velmi vytrvalý a tvrdý strom. Tomuto stromu se daří v širokém rozpětí teplot a různých lokalitách. Může dokonce obstát před silným větrem a snáší znečištění ovzduší. Pokud tedy hledáte nenáročný, energeticky úsporný strom, který nepotřebuje tolik zalévat a dokáže vytvořit stín, tak je břestovec tou pravou volbou pro vás.

Vrba babylónská

Tento půvabný obr je známý svou jemnou korunou plnou větví, které se sklánějí dolů k zemi spolu s dlouhými, štíhlými listy. Často považované za jednu z prvních známek jara – žluté větvičky a zelené listy vrby se objevují na začátku sezóny ( někdy již v únoru). Strom se pěstuje snadno a rychle se zakořeňuje. Dosahuje výšky mezi 3 až 20 metry a stejné šířky. Dobře se hodí k jednotlivé výsadbě a nebo v malých hájích na okraji jezírek, břehů a rybníků.

Javor stříbrný

Stříbro je rozhodně tím správným slovem při popisu tohoto javoru. Při slabém větru vytváří strom díky své stříbřité spodní straně listů krásný třpytivý efekt. Kůra má také stříbrnou barvu, zvláště když je strom mladý. Ale věřte tomu nebo ne, krásná stříbřitá barva tohoto stromu není jeho největším lákadlem. Rychlý růst se stal pojmem, co se zahradničení týká a stříbrný javor je jasným šampionem. Pokud máte na své zahradě prostor pro jeho velikost a široce rozšířený kořenový systém, budete poté odměněni jeho úžasným stínem.