Rebarbora a jahody tvoří dokonalou kombinaci

Kyselá rebarbora se naprosto dokonale doplňuje s chutí sladkých jahod. Skvělá chuť, ale rozhodně není to jediné, proč byste si měli tuto kombinaci dopřávat pravidelně. Tato kombinace totiž také významně podporuje trávení, detoxikaci ale i chuť na milostné hrátky. Na zahradě obě tyto plodiny dozrávají přibližně ve stejnou dobu, takže není problém tyto dvě suroviny kombinovat co hrdlo ráčí i v kuchyni. Připravit můžete koláč, marmeládu, nebo i sirup.

Osvěžující rebarbora

Rebarbora se řadí mezi zeleninu. Má naprosto specificky kyselou chuť a ačkoli se řadí mezi zeleninu, přistupujeme k ní spíše jako k ovoci. Řadí se mezi to první, co na zahradě můžete sklízet a zpracovat na sladký způsob. Sezóna rebarbory není moc dlouhá, protože se její řapíky sklízí již v prvních týdnech svého růstu, nejdéle přibližně do konce června. Později již totiž obsahuje příliš velké množství kyseliny šťavelové.

Má rebarbora vliv na naše zdraví?

Rebarbora obsahuje velké množství vitamínu A, B a K. Kromě toho obsahuje také poměrně velké množství minerálních látek, mezi které se řadí hořčík, draslík, vápník, železo a mangan. Najdete v ní také hodně vlákniny a v neposlední řadě flavonoidy. Rebarbora podporuje vylučování vody z těla a hodí se k detoxikaci, protože napomáhá k rychlému vylučování toxických látek z těla. Napomáhá k pevnějším kostem a zlepšuje krvetvorbu. Vylepšuje stav pleti i vlasů a řadí se mezi afrodiziaka.

Skvělé a sladké jahody

Jahody naprosto patří k začátku léta a neznáme asi nikoho, kdo by je nemiloval a netěšil se na to, až začne jejich sezóna. Obsahují poměrně velké množství vitamínu C, A, B a E. Naleznete v nich i minerální látky, jako například draslík, fosfor, zinek, hořčík, síru a vápník. Obsahují velké množství vody i vlákniny. Kromě toho mají stejně jako rebarbora naprosto minimální kalorickou hodnotu.

Jahody a jejich účinky

Možná byste to do jahod neřekli, ale jsou skvělým prostředkem k posílení imunity a pomáhají i k rychlejšímu zotavení při nachlazení. Odvodňují a podporují trávení, zlepšují metabolismus a mají detoxikační účinky. Pomáhají při chudokrevnosti, revmatismu a mají dobrý vliv na tvorbu testosteronu.

Sirup z jahod a rebarbory

Na přípravu budete potřebovat:

500 g nakrájené rebarbory

500 g jahod

1 kg cukru

1 litr vody

Postup:

Rebarboru smíchejte s jednou lžící cukru, zalijte 200 ml vody a půl hodiny za občasného míchání vařte. Přidejte jahody a vařte ještě 10 minut. Poté nechte vychladnout a rozmixujte. Celou směs dejte na 24 hodin do lednice. Následující den nechte prokapat přes sítko. Zbylou vodu svařte se zbylým cukrem a poté přidejte směs rebarbory a jahod. Přiveďte k varu, vařte asi 2 minuty a ihned přelijte do připravených lahví. Skladujte v chladu a temnu.

Ze sirupu můžete pak jednoduše připravit domácí limonádu. Do sklenice nalijte asi 50 cl sirupu a zalijte 200 ml perlivé vody, přidejte led a osvěžující limonáda je na světě. Pokud chcete alkoholickou variantu, zkuste nahradit vodu sektem.