Rady, jak se zbavit plísní na pokojových rostlinách

Pokojové rostliny jsou skvělým způsobem, jak vyčistit vzduch ve vaší domácnosti. Bohužel se stává, že se u pokojových rostlin čas od času objeví plíseň, a proto se stávají vzduchu spíše na škodu než k užitku. Plíseň může být způsobena řadou věcí, včetně špatné údržby, nadměrného zalévání nebo nedostatku slunečního světla. Plísně rostoucí na půdě pokojových rostlin nebo na vlastních listech rostliny jsou škodlivé jak pro členy domácnosti, tak pro rostliny samotné. Naštěstí existují způsoby, jak se plísní zbavit.

Metody o kterých si povíme:

Odstranění plísní z půdy

Odstranění plísní z rostlin

Prevence dalšího růstu plísní

Odstranění plísní z půdy

Vyjměte plíseň. Pokud na své půdě vidíte plíseň, je pravděpodobně zasažena pouze horní vrstva. Pro snadné odstranění plísně můžete použít lžíci. Viditelná plíseň ve vaší půdě je jako saprofyt, který je pro vás a vaší rodinu neškodný. Pokud tam však plíseň ponecháte, vaše rostlina bude náchylná k hnilobě kořenů.

Pokud je plísně velké množství – pokud se rozšířila do celého květináče – rostlinu přesaďte.

Použijte vysoce kvalitní zeminu.

Nechte půdu vyschnout. Jakmile je plíseň vyhrabána nebo byla vaše rostlina přesazena, nechte půdu vyschnout, než ji opět zalijete. Pokud vaše rostlina vyžaduje vlhkou půdu, počkejte, až povrch vyschne. Pokud ne, měli byste počkat, až budete mít půdu suchou 5-8 cm. Mezi zavlažováním nechte půdu takto pokaždé vyschnout.

Přidejte do půdy přírodní prostředek proti plísním. Spory plísní se pravděpodobně rozšíří půdou a znovu se snadno vrátí, pokud to neuděláte. Povrch půdy můžete posypat skořicí, jedlou sodou či jablečným octem jako přírodním prostředkem proti plísním. To působí jako přirozený odstrašující prostředek proti růstu plísní a nepoškodí vaši rostlinu.

Udržujte půdu čistou. Udržujte nečistoty jako hnijící listí a části rostlin mimo vaší půdu. Ty totiž mohou způsobovat růst plísní. Zastříhávejte své rostliny kdykoli, kdy je to nutné.

Odstranění plísní z rostlin

Plíseň identifikujte. Než budete jednat, měli byste zjistit, jestli je vaše plíseň aktivní či spící. Pokud je vaše plíseň spící, bude se jevit jako světle zbarvená a bude mít práškovou konzistenci. Pokud bude vypadat měkce a chlupatě, je vaše plíseň aktivní.

Vezměte své rostliny ven. Jakmile zjistíte, že je na vaší rostlině plíseň, budete ji chtít vynést ven. To velmi pomůže zabránit v šíření plísně, pokud je aktivní. Až svou rostlinku vynesete ven (zahrada, balkon), ujistěte se, že bude v dostatečné vzdálenosti od ostatních rostlin a stromů.

Navlhčete papírový ručník. Navlhčete papírovou utěrku a otřete plíseň z listů. Papírovou utěrku po každém otření navlhčete. Jakmile již nejsou na utěrce žádná čistá místa, která se nedotkla plísně, použijte novou. V opačném případě se bude plíseň pouze šířit. Tento proces odstraní většinou spící plíseň.

Odstřihněte postižené listy. Pokud je vaše plíseň stále viditelná poté, co jste ji otřeli vlhkým papírovým ručníkem, zbývající plíseň je aktivní. Identifikujte listy, které jsou plísní napadeny a odřízněte je u stonku pomocí nože či nůžek. Tyto listy zlikvidujte.

Nastříkejte a přesuňte rostlinu. Nyní, když jste plíseň odstranili, musíte ji postříkat fungicidem zakoupeným v zahradnictví, aby se plíseň nevrátila. Postříkejte rostlinu fungicidem venku a poté rostlinu přesuňte zpět dovnitř. Umístěte ji na světlém místě. Sledujte svou rostlinu, abyste se ujistili, že se plíseň již nevrátí. Pokud ano, opakujte výše zmíněné kroky.

Udržujte rostlinu při teplotě 21°C.

Udržujte půdu sušší než normálně.

Zajistěte své rostlině příznivou cirkulaci vzduchu.

Prevence dalšího růstu plísní

Použijte správnou půdu. Začít se sterilní půdou pomůže předejít plísním. Když si domů přinesete novou rostlinu, odstraňte ji z půdy ve které byla umístěna – může v ní být plíseň. Jemně rostlinu vyjměte a přesaďte do nové sterilní půdy.

Dopřejte své rostlině to správné prostředí. Dodejte své rostlině více světla a ventilátor. Více světla je skvělý způsob, jak redukovat plísně na pokojových rostlinách. Zajistěte dostatek slunečního světla. Stejně tak, bude vaše rostlina náchylná na plíseň, pokud ji neposkytnete správnou cirkulaci vzduchu. Jednoduše použijte oscilační ventilátor na nízké nastavení.

V případě potřeby zalévejte. Nadměrné zalévání vaší rostliny vede k problémům s plísněmi. Před zaléváním se vždy ujistěte, že je povrch půdy suchý. Někdy toto sušení trvá déle, než jindy. Je lepší kontrolovat ji dotekem, než setrvávat u rostlin v přísném režimu zavlažování.

Udržujte čistotu. Udržujte odumřelé listy a jiné nečistoty mimo půdu. Ty přispívají k problémům s plísněmi ve vaší půdě a rostlinách. Odumřelé části rostliny pravidelně zastřihujte. Také listy udržujte stále čisté. Pravidelně je otírejte, abyste je zbavili přebytečného prachu a nečistot.