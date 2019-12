Připravte lahůdku pro ptáčky: Zhotovte jim věnec plný dobrot

Létají k vám na zahradu ptáčkové? Nejspíš jste si uvědomili, že pro ně není zrovna jednoduché přežít mrazy. Což jim trochu pomoci? Věnec můžete koupit plnitelný nebo si vyrobit vlastní a třeba tím i zabavit větší děti. Je to docela jednoduché. Zkuste to.

Ptáčci pamlsky objeví hned

Zhotovte jim věnec plný dobrot, který připevníte třeba na zeď domu, na dveře nebo na kůlnu sousedící s domem. Stejně dobře ale můžete věnec pověsit například na větev nějakého ovocného stromu. Nebojte se, ať věnec dáte na jakékoli snadno přístupné místo, ptáčkové ho rychle najdou. A jakmile ho objeví, pustí se do něj. Nebudete věřit svým očím. Když na něj narazí jedna sýkorka, okamžitě prozradí ostatním tajemství, kde se dá dobře najíst a zanedlouho tam budete mít ptáčků spoustu. Proto rozhodně není od věci, udělat věnců více.

Potřebujete korpus a tavnou pistoli

Jak na to? Nemusíte mít ani obavu, že to bude trvat příliš dlouho. Zvládnete to za dvě hodiny a malým opeřencům skutečně pomůžete. Jak do toho? Co budete potřebovat? Kupte si nebo vyrobte polystyrenový nebo slámový korpus. Nachystejte si provázky a tavnou pistoli – pokud ji nemáte doma, vydejte se na nákup. Rozhodně to nejsou vyhozené peníze, bude se vám hodit k různému domácímu kutění, takže ji i v budoucnosti upotřebíte.

Čím věnec vypnazdobit?

Samozřejmě různými dobrotami. Oříšky, jablky, sušenými křížalami, makovicemi, zrním, lojem. Máte-li větvičky s plody šípky nebo hlohu, hodí se i ty. Do loje vmíchejte zrní a vytvořte z něj koule, které musí dobře ztuhnout a být pevné – jinak se vám je nepovede na korpus přilepit. Připravte si korpus, tedy slámový nebo polystyrenový kruh. Na korpus pak pomocí tavné pistole naneste lepidlo a připevňujte střídavě různé ingredience. Velmi efektní jsou rozpůlené vlašské ořechy.

Nenechte ani mezírku

Jablko, lojovou kouli se zrním, makovici. Můžete vlašské ořechy rozlousknout na půl a lepit na korpus, nebo burské oříšky lehce naloupnout, aby nevypadly, ale ptáci se k nim nemuseli tolik dobývat. Mezery, kterými prosvítá polystyrenový nebo slámový podklad, vyplňujte přilepováním křížal nebo právě zmiňovaných oříšků. V případě lojových koulí si můžete během připevňování podle potřeby vypomoci i provázky.

Jsou síťky nebezpečné?

Některé návody doporučují využít i síťky, do kterých se umísťují lojové koule, nebo tyto síťky můžete také naplnit oříšky a přilepit celé naplněné na korpus. Někdo ale nedoporučuje síťky využívat z toho důvodu, že se o ně ptáčci mohou zachytit třeba nožkou. Je tedy na vás, zda se pro ně rozhodnete, nebo nikoli.

Ozdobený stromeček

Také nemusíte dělat jenom věnec. Smíchejte lůj s různými druhy zrní a vlijte do formiček- třeba větších, podobných těm jaké máte doma na vánoční cukroví. Pokud nemáte fotmičku uvnitř s dírkou, zapíchněte dovnitř do hmoty kousek brčka a nechte ztuhnout. Pak vyjměte ztuhlou pochoutku z formičky a brčkem protáhněte provázek a pověste na stromy. Můžete tak ptáčkům ozdobit celý stromek plný pamlsků ze zrní. Tak a teď už zbývá jenom se někam schovat a tiše pozorovat, jak se sem ptáčkové slétají.