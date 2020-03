Péče o látkovou roušku

Jak ušít roušku jsme si popsali v minulém článku, ve kterém jste mohli najít i 2 dokonale padnoucí střihy pro děti i dospělé. Také se nám hromadily dotazy, kolik si za takovou roušku říct, pokud ještě máte kapacitu na šití a už jste obdarovali všechny z rodiny, kamarády i známé. V redakci jsme se shodli na tom, že cena by se měla pohybovat mezi 50-70 Kč. Přeci jen nikdo nebude u stroje sedět hodiny zadarmo a ruku na srdce. Kupují lidé, kteří neumí šít – a to je v pořádku. Hodně z nich se ale o výrobu roušek ani nepokusila a vymlouvají se třeba na to, že nemají tiskárnu a střih si proto nemohou vytisknout. Tací lidé sedí u TV a vy u stroje. Proto neváhejte a doporučenou cenu si za roušku řekněte.

Náš tip: Při výrobě není vhodné použít polyesterové nitě, které nezvládnou vyvaření. Ze stejného důvodu používáme raději tkaloun, než gumičku.

Šijete roušky v roušce?

Pokud ne, doporučte odběratelům, aby si ji předem vyvařili a suchou následně přežehlili. Možná je také sterilizace v plastovém hrnci s vodou v mikrovlnné troubě.

Jak se starat o látkovou roušku

Roušku noste pokaždé, pokud jdete do práce, na nákup, nebo kamkoliv mezi lidi.

Při sundávání sahejte pouze na provázky v zadní části.

Ještě venku dejte roušku do hrnce s pokličkou.

Důkladně si umyjte ruce teplou vodou a desinfekčním mýdlem. Ruce usušte a použijte bezoplachový gel.

Uvařte dostatečné množství vody (klidně v rychlovarné konvici) a zalijte jím roušky. Vařte na mírném plameni asi 10 min. Nechte vychladnout.

Roušku usušte, přežehlete z obou stran.

Roušky skladujte v čisté uzavíratelné krabičce.

Rouška s kapsičkou

Už pracujeme na střihu na roušku s kapsičkou, do které vložíte přeložený papírový kapesník nebo jiný filtr. Zdarma bude na našem webu co možná nejdříve. Do té doby přejeme pevné zdraví!