Jednoduché zimní tvoření ze soli a lepidla, které působí kouzelně
Když začne být venku pošmourno, prší nebo mrzne tak, že se člověku nechce ani na krok, většinou začnu hledat aktivity, které zabaví nejen děti, ale i dospělé. A jednou z těch, ke kterým se v zimě ráda vracím, je malování lepidlem a solí. Možná to zní jako něco, co člověk dělá v první třídě, ale věřte mi – tohle je překvapivě uklidňující i pro dospělé. A hlavně: výsledek vypadá, jako kdybyste použili drahé umělecké techniky. Přitom jde jen o obyčejné lepidlo, kuchyňskou sůl a vodovky.
Je to ten typ tvoření, u kterého najednou všichni ztichnou, soustředí se a po pár minutách už slyšíte jen ty nadšené „podívej!“. Zkrátka zimní hygge v tvořivé podobě.
Co vlastně je „malování solí“?
Tahle technika funguje díky tomu, jak sůl reaguje na vodu. Sůl má velkou schopnost vodu nasávat – když tedy posypete ještě mokré lepidlo solí a pak na sůl kápnete barvu, ta se rozlije jako malé kapilární řeky. Barva se rozběhne po solných krystalech a vytvoří nádherné struktury.
Výsledek vypadá trochu jako zmražené planety, trochu jako sněhové vločky a trochu jako staré akvarely. A právě proto je tohle tvoření oblíbené hlavně v zimě – vizuálně prostě sedí k mrazu, ledu a sněhu.
Co budete potřebovat? Nic speciálního
- bílý papír (nejlépe tvrdší, ideálně čtvrtku)
- tekuté lepidlo, které lze vytlačovat v linkách (Herkules, školní lepidlo apod.)
- kuchyňskou sůl – obyčejná funguje nejlépe
- vodové barvy nebo potravinářské barvivo
- tenký štětec nebo kapátko
- ideálně podložku, aby sůl nepadala všude kolem
Výhoda je, že většinu věcí máte doma. Nemusíte shánět žádné drahé sady a „speciální tvořicí sety“.
Jak na to – jednoduché, ale efektní
Nakreslete lepidlem motiv
Stačí linka, spirála, vločka, nápis nebo cokoliv, co vás napadne. Děti většinou milují, že můžou „malovat lepidlem“, což je samo o sobě zábavné.
Posypte čerstvé lepidlo solí
Nebojte se použít větší množství. Papír přebytečnou sůl setřese a zůstanou jen ty krystalky, které se přichytily na lepidlo.
Odprašte přebytek
Jemně poklepejte papírem o podložku. Všechno, co nedrží, spadne.
A teď kouzlo – přidejte barvu
Do štětce naberte hodně vody i barvy. Stačí se jen dotknout solné linky a barva se sama rozběhne.
To je moment, který milují děti i dospělí nejvíc — doslova vidíte, jak se barva šíří před očima.
Barvy je dobré přidávat po troškách – a klidně míchat. Na soli totiž vznikají úplně jiné přechody, než by udělaly obyčejné vodovky na papíře.
Proč je tohle tvoření ideální právě v zimě?
Zimní období je specifické tím, že:
- trávíme více času uvnitř,
- světla je méně,
- děti mají spoustu energie, ale málo příležitostí ji vybít,
- a dospělí zase hledají činnost, která je dostatečně kreativní, ale nevyžaduje přípravu na půl hodiny.
Malování solí splňuje všechno:
- je rychlé,
- výsledek je efektní,
- trochu to připomíná sníh nebo jinovatku,
- dovoluje experimentovat bez strachu, že „to dopadne ošklivě“.
Navíc — je to tak jednoduché, že si člověk může dát horký čaj, pustit si hudbu a malovat si jen tak pro radost.
Co se může pokazit? A jak tomu předejít
Není toho mnoho, ale pár věcí je dobré vědět:
- Když dáte málo lepidla, sůl nedrží – Nebojte se silnější linie.
- Pokud přidáte na sůl příliš vody najednou, barva se rozteče mimo – Lepší je používat jen kapky.
- Na hladkém papíru se někdy barva nerozlévá tak hezky – Čtvrtka funguje nejlépe.
- Když sůl spadne na suché místo, barva se tam chová jinak – Je to zvláštní efekt, ale často hezký.
Některé „chyby“ nakonec vypadají líp než původní plán — a to je na téhle technice možná to nejhezčí.
Tipy na zimní motivy, které vypadají úžasně
- sněhové vločky
- zimní větve a stromy
- hvězdy a galaxie
- abstraktní barevné čáry
- ledové krystaly
- siluety domů a měst
A skvělá varianta je i jméno dítěte nebo zimní přání – to vypadá na soli skoro jako svítící neon.
Tvoření, které uklidní, zabaví a rozzáří den
Malování lepidlem a solí je jedna z těch aktivit, které se člověk naučí za minutu, ale vrací se k nim roky. A nejde jen o děti – dospělí často skončí u toho, že stojí nad solnými obrazci a říkají: „Dobře, tak ještě jeden obrázek…“
V zimě, kdy je venku pošmourno a doma to chce trochu světla a radosti, je tahle technika ideální. A nemusí stát ani korunu navíc — jen otevřete kuchyňskou skříňku a začnete tvořit.
