Jednoduché zimní tvoření ze soli a lepidla, které působí kouzelně

Pro 2529 Autor: Claudie Kornelová

Když začne být venku pošmourno, prší nebo mrzne tak, že se člověku nechce ani na krok, většinou začnu hledat aktivity, které zabaví nejen děti, ale i dospělé. A jednou z těch, ke kterým se v zimě ráda vracím, je malování lepidlem a solí. Možná to zní jako něco, co člověk dělá v první třídě, ale věřte mi – tohle je překvapivě uklidňující i pro dospělé. A hlavně: výsledek vypadá, jako kdybyste použili drahé umělecké techniky. Přitom jde jen o obyčejné lepidlo, kuchyňskou sůl a vodovky.

tvoření

Obrázky ze soli vypadají opravdu krásně. Zdroj foto: Pixabay.com – Juliett

Je to ten typ tvoření, u kterého najednou všichni ztichnou, soustředí se a po pár minutách už slyšíte jen ty nadšené „podívej!“. Zkrátka zimní hygge v tvořivé podobě.

Co vlastně je „malování solí“?

Tahle technika funguje díky tomu, jak sůl reaguje na vodu. Sůl má velkou schopnost vodu nasávat – když tedy posypete ještě mokré lepidlo solí a pak na sůl kápnete barvu, ta se rozlije jako malé kapilární řeky. Barva se rozběhne po solných krystalech a vytvoří nádherné struktury.

Výsledek vypadá trochu jako zmražené planety, trochu jako sněhové vločky a trochu jako staré akvarely. A právě proto je tohle tvoření oblíbené hlavně v zimě – vizuálně prostě sedí k mrazu, ledu a sněhu.

Co budete potřebovat? Nic speciálního

  • bílý papír (nejlépe tvrdší, ideálně čtvrtku)
  • tekuté lepidlo, které lze vytlačovat v linkách (Herkules, školní lepidlo apod.)
  • kuchyňskou sůl – obyčejná funguje nejlépe
  • vodové barvy nebo potravinářské barvivo
  • tenký štětec nebo kapátko
  • ideálně podložku, aby sůl nepadala všude kolem

Výhoda je, že většinu věcí máte doma. Nemusíte shánět žádné drahé sady a „speciální tvořicí sety“.

Jak na to – jednoduché, ale efektní

Nakreslete lepidlem motiv

Stačí linka, spirála, vločka, nápis nebo cokoliv, co vás napadne. Děti většinou milují, že můžou „malovat lepidlem“, což je samo o sobě zábavné.

Posypte čerstvé lepidlo solí

Nebojte se použít větší množství. Papír přebytečnou sůl setřese a zůstanou jen ty krystalky, které se přichytily na lepidlo.

Odprašte přebytek

Jemně poklepejte papírem o podložku. Všechno, co nedrží, spadne.

A teď kouzlo – přidejte barvu

Do štětce naberte hodně vody i barvy. Stačí se jen dotknout solné linky a barva se sama rozběhne.
To je moment, který milují děti i dospělí nejvíc — doslova vidíte, jak se barva šíří před očima.

Barvy je dobré přidávat po troškách – a klidně míchat. Na soli totiž vznikají úplně jiné přechody, než by udělaly obyčejné vodovky na papíře.

obrázek

Barvy přidávejte postupně. Zdroj foto: Pixabay.com – Randy1221

Proč je tohle tvoření ideální právě v zimě?

Zimní období je specifické tím, že:

  • trávíme více času uvnitř,
  • světla je méně,
  • děti mají spoustu energie, ale málo příležitostí ji vybít,
  • a dospělí zase hledají činnost, která je dostatečně kreativní, ale nevyžaduje přípravu na půl hodiny.

Malování solí splňuje všechno:

  • je rychlé,
  • výsledek je efektní,
  • trochu to připomíná sníh nebo jinovatku,
  • dovoluje experimentovat bez strachu, že „to dopadne ošklivě“.

Navíc — je to tak jednoduché, že si člověk může dát horký čaj, pustit si hudbu a malovat si jen tak pro radost.

Co se může pokazit? A jak tomu předejít

Není toho mnoho, ale pár věcí je dobré vědět:

  • Když dáte málo lepidla, sůl nedrží – Nebojte se silnější linie.
  • Pokud přidáte na sůl příliš vody najednou, barva se rozteče mimo – Lepší je používat jen kapky.
  • Na hladkém papíru se někdy barva nerozlévá tak hezky – Čtvrtka funguje nejlépe.
  • Když sůl spadne na suché místo, barva se tam chová jinak – Je to zvláštní efekt, ale často hezký.

Některé „chyby“ nakonec vypadají líp než původní plán — a to je na téhle technice možná to nejhezčí.

Tipy na zimní motivy, které vypadají úžasně

  • sněhové vločky
  • zimní větve a stromy
  • hvězdy a galaxie
  • abstraktní barevné čáry
  • ledové krystaly
  • siluety domů a měst

A skvělá varianta je i jméno dítěte nebo zimní přání – to vypadá na soli skoro jako svítící neon.

motýl

Tvořit můžete doslova cokoli. Zdroj foto: Pixabay.com – VM

Tvoření, které uklidní, zabaví a rozzáří den

Malování lepidlem a solí je jedna z těch aktivit, které se člověk naučí za minutu, ale vrací se k nim roky. A nejde jen o děti – dospělí často skončí u toho, že stojí nad solnými obrazci a říkají: „Dobře, tak ještě jeden obrázek…“

V zimě, kdy je venku pošmourno a doma to chce trochu světla a radosti, je tahle technika ideální. A nemusí stát ani korunu navíc — jen otevřete kuchyňskou skříňku a začnete tvořit.

