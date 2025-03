Odmrazování mrazničky je důležité: Tipy, jak na to rychle a bez nepořádku

Mraznička je skvělý pomocník v každé domácnosti – pomáhá uchovat potraviny čerstvé po dlouhou dobu. Ale i ten nejlepší mrazák potřebuje čas od času údržbu, a jednou z nejdůležitějších věcí je pravidelné odmrazování. Pokud se na stěnách tvoří silná námraza, nejenže ubírá prostor, ale také zvyšuje spotřebu energie a snižuje efektivitu chlazení. Jak tedy mrazničku odmrazit správně, rychle a bez zbytečného nepořádku? Pojďme na to!

Jak často odmrazovat mrazničku?

Frekvence odmrazování závisí na typu mrazničky:

Starší modely bez automatického odmrazování – doporučuje se odmrazovat alespoň jednou za 3–6 měsíců nebo když vrstva ledu přesáhne 3–5 mm.

– doporučuje se odmrazovat alespoň jednou za 3–6 měsíců nebo když vrstva ledu přesáhne 3–5 mm. Moderní mrazničky s funkcí No Frost – nevyžadují klasické odmrazování, protože automaticky odstraňují přebytečnou vlhkost. Stačí je občas vyčistit.

Pokud ale pozorujete, že i No Frost model má v některých místech námrazu, je dobré ho alespoň jednou ročně odmrazit a vyčistit.

Proč je důležité mrazničku odmrazovat?

Zvyšuje se spotřeba energie – silná vrstva ledu brání efektivnímu chlazení, což nutí kompresor pracovat více, a to zvyšuje náklady na elektřinu až o 20 %.

– silná vrstva ledu brání efektivnímu chlazení, což nutí kompresor pracovat více, a to zvyšuje náklady na elektřinu až o 20 %. Snižuje se kapacita mrazáku – čím více ledu, tím méně místa na potraviny.

– čím více ledu, tím méně místa na potraviny. Zhoršuje se chlazení – led může narušit cirkulaci vzduchu a některé části mrazničky pak nemusí udržovat správnou teplotu.

– led může narušit cirkulaci vzduchu a některé části mrazničky pak nemusí udržovat správnou teplotu. Zamezíte nepříjemnému zápachu a bakteriím – při delším nečištění může dojít k hromadění nečistot a zápachu.

Krok za krokem: Jak správně odmrazit mrazničku

1. Vypněte mrazničku a vyndejte potraviny

Nejprve vypněte mrazničku a pokud je součástí lednice, odpojte ji ze zásuvky. Nikdy neodmrazujte zapnutý spotřebič!

Co s potravinami během odmrazování?

Krátká doba (do 1 hodiny) – můžete je přikrýt silnou dekou nebo vložit do termotašky.

Delší odmrazování – uložte je do chladnější místnosti nebo dejte do sousedovy lednice.

2. Nechte led přirozeně roztát

Nejlepší metoda je nechat led roztát samovolně při pokojové teplotě. Otevřete dvířka a pod mrazničku položte savé hadry nebo ručníky, aby zachytily vodu.

Chcete odmrazování urychlit? Zkuste toto:

Postavte misku s horkou vodou dovnitř – pára pomůže ledu rychleji tát.

Použijte fén – opatrně směrujte teplý vzduch na led, ale dbejte na bezpečnost (žádná voda kolem elektrického přístroje!).

Namočte houbičku do horké vody a přikládejte ji na led – pomůže uvolnit namrzlé vrstvy.

3. Odstraňte uvolněné kusy ledu

Jakmile se led začne uvolňovat, můžete ho opatrně odstranit. Nikdy nepoužívejte ostré předměty, jako jsou nože nebo šroubováky – mohli byste poškodit stěny mrazničky! Raději použijte plastovou špachtli nebo dřevěnou vařečku.

4. Důkladně vyčistěte vnitřek mrazničky

Po úplném odmrazení je čas na důkladné vyčištění. Použijte směs vody a octa (1:1) nebo jedlou sodu, která pomůže odstranit nečistoty i pachy.

Tip: Nezapomeňte vyčistit i těsnění dvířek – pokud je zanesené, může unikat chlad a tvořit se další námraza.

5. Osušte a zapněte mrazničku

Než mrazničku znovu zapnete, utřete ji dosucha, aby se v ní netvořila nová námraza. Poté ji nechte běžet na nejnižší teplotu (např. -24 °C) alespoň hodinu, než do ní vrátíte potraviny.

Jak zabránit rychlému tvoření námrazy?

Nedávejte do mrazáku teplé potraviny – vždy je nechte nejprve vychladnout.

– vždy je nechte nejprve vychladnout. Minimalizujte otvírání dvířek – časté otvírání způsobuje kondenzaci a vznik námrazy.

– časté otvírání způsobuje kondenzaci a vznik námrazy. Správně balte potraviny – používání vzduchotěsných obalů snižuje vlhkost v mrazničce.

– používání vzduchotěsných obalů snižuje vlhkost v mrazničce. Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek – pokud je poškozené, vyměňte ho.

– pokud je poškozené, vyměňte ho. Nezapomeňte na odmrazování – čím častěji ho budete dělat, tím snazší bude příště!

Závěr: Pravidelné odmrazování šetří vaše potraviny a energii!

I když se odmrazování může zdát jako otrava, ve skutečnosti jde o jednoduchý proces, který zlepší efektivitu mrazničky, prodlouží její životnost a sníží spotřebu energie. Stačí si na něj vyhradit pár hodin jednou za několik měsíců a budete mít jistotu, že váš mrazák funguje na maximum.