Nezvaný host jménem plíseň na fasádě: Jak se jí zbavit?

Stačí, když trochu stoupne vlhkost vzduchu a už máme v domovech nezvané hosty – plísně. Vyskytují se nejenom v interiérech, kde dělají neplechu, ale i na fasádách. Hyzdí je. Jak si s nimi poradit? Bohužel musíme zkonstatovat, že boj s nimi je dost náročný, protože jsou mimořádně odolné.

Uchytí se ve vlhku a ve stínu

Plísním se daří v teplotách od -10 až do + 40 °C, ale nejlépe zhruba kolem 25 °C. I když mají v oblibě spíše teplo, bez potíží dokonce zvládnou i mírnější zimy. Prostě neopustí váš dům ani v chladnějším období. A tím hůř pro vás, pokud máte na fasádě mokrá místa. Nezáleží v tom okamžiku na tom, jak se tam vlhkost dostala. Podstatné je, že je tady. Tvoří místo, odkud se plísně šíří dál. Nejvhodnější klima je pro plísně na severovýchodních, severozápadních, severních a západních stranách domu. Tam se totiž drží dlouho stín a tím pádem i vyšší vlhkost. Následně se pak plísně uchytí na různých typech fasád, a to jak na klasické, tak i tenké stěrkové omítce nebo třeba na břízolitu či dřevěných nebo plastových fasádních obkladech.

Jak s plísní zatočit jednou provždy?

Nejdříve byste měli zjistit zdroj vlhkosti ve fasádě. Je-li to smáčení fasády deštěm a vzdušná vlhkost, je nutné zajistit větší přístup tepla k domu. Pomůže třeba pokácení stromů a keřů kolem, tím pádem budou mít na fasádu sluneční paprsky lepší přístup. Pokud jsou potíže způsobeny například zatékáním ze střechy nebo poškozenými okapy, je důležité co nejdříve provést opravu.

Když chybí hydroizolace domu

Nejvíce práce ale budete mít, pokud dochází ke vzlínání vody do stěn domu kvůli tomu, že dům nemá žádnou, nebo nedostatečnou hydroizolaci. Pak není zbytí než okopat stěny do základů, aby vysychaly. Následně po určité době – rok či dva udělat drenáž, štěrk a použít nopovou fólii. Většinou je nutná i injektáž stěn, aby se vytvořila chemická zábrana proti vzlínání vlhkosti. Někdy je nezbytné i podřezání domu, což je velice nákladné. Jedině tak ale vytvoříte podmínky pro to, aby se vlhkost, a tím i plíseň už nešířila.

Na Savo nedáme dopustit

Když je eliminován zdroj vlhkosti, pak následuje vlastní ošetření fasády. Nejprve musíte odstranit staré nátěry a plesnivé plochy. Poté naneste na fasádu účinné prostředky proti plísním. Osvědčené je staré dobré Savo, tím rozhodně nic nezkazíte, právě naopak. Jeho účinky jsou léty prokázány. Jestliže je povrch omítky někde porušený, je nezbytné ho také vyspravit. I malé trhliny apod. umožňují snazší průnik vodě dovnitř. Po ošetření Savem je nezbytně nutné nechat omítku dostatečně vyschnout. Teprve potom ji můžete opatřit novým nátěrem.

Fotoaktivní nátěry nabízejí řešení

Nejvhodnější je zvolit barvu, která vykazuje větší odolnost růstu mikroorganismů. Protiplísňové nátěry by měly zajistit klid na delší dobu. Možností jsou například fotoaktivní nátěry, kdy chemická reakce ve spolupráci s působením světla dokáže po velmi dlouhou dobu zajistit úspěšnou likvidaci mikroorganismů. Tam pak napadení plísněmi, ale i řasami výrazně klesá, nebo se neobjevuje vůbec.