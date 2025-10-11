Nečekejte na jaro: Mytí oken na podzim má víc výhod, než si myslíte
Mytí oken nepatří mezi nejoblíbenější činnosti, ale jednou za čas se mu stejně nikdo nevyhne. Spousta lidí má zafixované, že okna se myjí hlavně na jaře. Jenže pravda je, že stejně dobrý – možná dokonce lepší – čas je i podzim. Právě teď, než přijde zima, má mytí oken hned několik výhod.
Kratší dny = každé světlo se počítá
Na podzim se dny zkracují a světla je míň. Každý paprsek, který se dostane dovnitř, je proto vítaný. A čistá okna propustí světla mnohem víc než ta zaprášená a ulepená. Možná si to ani neuvědomujeme, ale špinavé tabule skla dokážou pohltit až desítky procent světla. A když přijde sychravý den, rozdíl mezi čistým a špinavým oknem je opravdu znát.
Prevence proti šmouhám a usazeninám
Podzim je ideální i proto, že máte za sebou pylovou sezónu, která na sklech často zanechává žlutý povlak. V létě navíc na okna sedá prach, déšť a všemožné nečistoty. Když je před zimou setřete, nehrozí, že se vám přes zimu zašlé šmouhy ještě víc usadí. Na jaře by vás pak čekalo dvojnásobné drhnutí.
Pocit čistoty před zimou
Možná to znáte – když se díváte z okna přes špinavé sklo, kazí to celkový dojem z bytu. Čistá okna dokážou pocit domova úplně proměnit. A právě na podzim, kdy trávíme víc času uvnitř, se vyplatí mít doma pořádek a útulno. Někdo si myje okna přímo před Vánoci, aby měl doma „čisto na svátky“. Ale pokud to uděláte už v říjnu nebo listopadu, budete se z čistého výhledu těšit delší dobu.
Kdy je nejlepší čas na podzimní mytí
Mytí oken si naplánujte na suchý den, kdy nemrzne a nesvítí ostré slunce. Slunce totiž způsobuje, že voda rychle zasychá a zůstávají šmouhy. Ideální je podmračený, ale suchý den s teplotami kolem 10–15 °C. Pokud už je chladněji, není to problém – jen místo studené vody použijte vlažnou a pracujte trochu rychleji.
Osvědčené triky a babské rady
Každý má na mytí oken svůj „zaručený recept“. Některé babské rady ale fungují opravdu dobře:
- Ocet: Přidejte trochu octa do kýble s vodou – pomáhá rozpouštět mastnotu a skla se pak méně mlží.
- Jar: Stačí malá kapka. Jar odstraní špínu, ale nesmí se to přehnat, jinak udělá na skle šmouhy.
- Leštění novinami: Možná staromódní, ale pořád účinné. Starý novinový papír dokáže krásně doleštit sklo bez šmouh.
- Utěrky z mikrovlákna: Pokud nemáte noviny, mikrovlákno funguje skvěle – hlavně se nepouští chloupky.
Na co si dát pozor, když je chladněji
Na podzim už teploty občas padají k nule. Pokud je opravdu zima, mytí oken raději odložte. Když už musíte, použijte vlažnou vodu a přípravek, který brání zamrzání (stačí i trochu technického lihu do vody). Hlavně nepoužívejte horkou vodu na studené sklo – mohlo by prasknout. A nezapomeňte, že ruce rychle promrznou, takže gumové rukavice s podšívkou jsou na podzim i v zimě k nezaplacení.
Nezapomeňte na rámy a parapety
Mytí oken není jen o skle. Umyjte i rámy a parapety, kde se často usazuje prach, pyl a zbytky deště. Zvlášť plastové rámy se dají pěkně vyčistit vlhkým hadříkem s trochou sody nebo jaru. Dřevěné rámy ocení i lehké ošetření olejem nebo speciálním přípravkem.
Podzimní mytí oken má víc výhod, než by se na první pohled zdálo. Získáte domů víc světla, zbavíte se nánosů pylu a prachu, a navíc budete mít dobrý pocit, že je doma čisto a útulno. A když použijete pár osvědčených triků, půjde vám práce rychle od ruky. Takže jestli jste se do oken ještě nepustili, právě teď je ideální chvíle.
Komentáře k článku
Nenalezeny žádné komentáře, buďte první, kdo článek okomentuje.