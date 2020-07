Nebojte se sloupovitých jabloní

Máte malou zahradu s omezeným prostorem a přeci jen byste si rádi vypěstovali nějaké to ovoce? Co takhle vyzkoušet třeba sloupovité jabloně?

Říká se jim také baleríny či kolumnární tvary a stávají se hitem současné doby. Myšlenka byla jednoduchá: vyšlechtit takovou odrůdu, která poroste vzpřímeně z terminálního pupene a co nejméně bude vytvářet postranní větve. Podařilo se. Tyto stromky se vyznačují štíhlým růstem, který ovšem není dán řezem, nýbrž je již v genech. Stromečky mohou být i relativně nízké, takže se do pěstování může pustit i laik.

Historie

Historie sloupovitých jabloní se začala psát v roce 1960, kdy byla v britské Kolumbii nalezena první mutace odrůdy Mc Instos Wijcick s kolumnárním vzrůstem. První vyšlechtěné odrůdy pak v Anglii spatřily světlo světa v roce 1989. Mezi současné nejúspěšnější pěstitele patří Výzkumný ústav v německém Geisenheimu, ze kterého pocházejí podzimní odrůdy Sun Cats, žluté Gold Cats, zelené Green Cats a stolní odrůdy Red Cats a Star cats. Z českých pak jmenujme například Kordonu, Sonet či Rondo.

Výsadba

Sloupovité ovocné stromy můžete pěstovat jak ve volné půdě, tak v nádobách. My se teď zaměříme na pěstování ve volné půdě. Prostokořenné kořeny před sázením nesmíte nechat vyschnout, udržujte je proto pořád vlhké! A přímo před výsadbou je trošku zastřihněte. Výsadbovou jámu vykopejte dostatečně hlubokou. Na dno dejte vrstvu kompostu, granulovaný nebo dobře uležený hnůj, zásobní hnojení a vrstvu půdy. Až do ní posaďte malý stromek, jehož kořeny by se neměly dotýkat hnojiva. Stromeček namísto upevněte a nakonec ho zasypejte kvalitním zahradním substrátem.

Hloubka výsadby a opora

Co se hloubky výsadby týče, sloupovité odrůdy se zasazují stejně jako jiné ovocné stromky, tedy ve stejně výšce jako rostly v pěstební školce či v kontejneru. Nedoporučujeme je zasazovat hlouběji! Místo štěpování by vždy mělo být nad úrovní terénu. Opora při výsadbě není nutná. V případě výsadby několika stromků do řady můžete použít podpůrnou drátěnku.

Hustota výsadby

Již jsme zmínili, že sloupovité jabloně se nevětví, nevytváří postranní větve. Proto je můžeme sázet poměrně blízko u sebe. Mezi jednotlivými stromky dodržujte zhruba sedmdesáticentimetrové rozestupy.

Růst stromků

Sloupovité odrůdy jabloní rostou z tzv. terminálního pupene a na stranách pak vytváří plodonosný obrost. Stromek většinou dorůstá do výšky okolí tří metrů, jeho šířka se i v dospělosti pohybuje okolo půl metru. Prostřednictvím takových stromků můžete vytvořit působivou ovocnou stěnu.

Podnože pro ovocné stromky

Ovocné stromy je třeba pěstovat na podnožích, které ovlivňují životaschopnost i velikost stromku. Rozdělujeme je na vegetativní a generativní. V případě sloupovitých jabloní, které se pěstují bez opory, je zapotřebí zvolit bujně rostoucí podnože.

Výnos sloupovitých jabloní

Šlechtitelé uvádějí, že z dobře narostlého 3 metry vysokého stromku můžete každoročně sklidit až 15 kg ovoce. Výnos bývá uváděn 5 kilogramy jablek na 1 metr vzrůstu. Když se o stromky budete dobře starat, tedy náležitě je zalévat a hnojit, vydrží vám plodit několik let.