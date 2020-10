Návštěva Ostravy potěší každé industriální srdce

Víte, že na Ostravsku můžete najít jednu z nejnavštěvovanějších památek u nás? Dolní oblast Vítkovice navštíví ročně více než milion návštěvníků, a my vám nyní prozradíme, proč byste tam měli zajet taky.

Ostrava se nachází v nejvýchodnějším výběžku České republiky a je centrem Moravskoslezského kraje a třetím největším městem ČR. Oblast kolem Ostravy se nazývá České Slezsko.

Těžký průmysl a hornictví vtisklo oblasti kolem Ostravy charakteristický ráz. I přesto, že se zde poslední uhlí vytěžilo v roce 1994, najdete tu mnoho památek, které na slavnou tradici nelehkého hornického řemesla odkazují.

Ostrava se bohužel nemůže pochlubit výstavním historickým centrem jako většina českých měst, ale i přesto náznaky starší zástavby v centru najít lze. Nicméně to, co si zaslouží největší pozornost jsou památky novodobé. Při pobytu v Ostravě byste rozhodně neměli vynechat návštěvu Dolní oblasti Vítkovice. Jde o unikátní průmyslový areál, který v 19. století sloužil jako důl a místo pro zpracování surového železa. Doby průmyslové slávy jsou ale již pryč a areál se namísto toho, aby se srovnal se zemí proměnil na vzdělávací a kulturní centrum oblasti.

Patrně nejznámější akcí pořádanou v areálu je hudební festival Colours of Ostrava, který každoročně přiláká několik set tisíc návštěvníků. Kromě kulturních akcí je ale areál i zajímavou architektonickou památkou. Hala Gong, Bolt tower, a nebo třeba interaktivní expozice Velký a Malý svět techniky vás zabaví klidně na celý den. Ostravané mají velkou snahu o to, aby byl areál Vítkovických železáren a přilehlé budovy zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. Rozhodně by si to tyto industriální památky zasloužily.

Další místem, které zaujme nejen milovníky industriálních staveb, je Landek park. Jde o hornické muzeum, které vás dopodrobna seznámí s prací dělníků. Landek, dříve důl Anselm, je nejstarším dolem na území dnešní Ostravy a kromě vzdělání zde najdete i prostor pro sport a relaxaci. Užít si příjemnou dovolenou v Ostravě můžete s celou rodinou, protože návštěva Landek parku bude bavit i děti.

Ubytování na Ostravsku rozhodně doporučujeme, pokud si chcete na vlastní kůži vyzkoušet i atmosféru proslulé Stodolní ulice. Ostravané sice tvrdí, že sláva této ulice určené k bujarému veselí je již dávno pryč, ale lepší je se přesvědčit na vlastní kůži. To, jestli strávíte noc v některém z místních barů a nebo dáte přednost některému z hotelů v Ostravě, necháme již na vás.

I když Ostrava není “městem jako za škatulky”, pobyt zde má své kouzlo a vy byste s návštěvou neměli otálet. Poznejte ocelové srdce republiky dříve, než se putování za industriálními památkami stane mainstreamem.