Jaké rostliny se hodí do svahu?

Svažitý či terasovitý pozemek svým majitelům občas nadělá nejednu vrásku – ovšem i když jeho dispozice nejsou ani zdaleka standardní, určitě se s ním dá udělat daleko větší paráda než s obyčejnou plackou. I jeho osazení rostlinami lze pojmout celou řadou způsobů, které si ukážeme.

Zatravněný svah znamená spoustu lopoty

Uvažujete-li o půvabném anglickém trávníků na prudším svahu, určitě ještě pořádně promyslete praktickou stránku celé věci. Sekání trávy v kopci či kopcovitém terénu představuje extrémně náročnou záležitost, stejně jako jeho průběžné zalévání či zabudování technologie pro automatickou zálivku. Zatravněný svah dává smysl pouze v případě, že má opravdu velmi nízký sklon a budete ho ošetřovat bez nutnosti horolezeckých výkonů za sekačkou. Daleko vhodnějším řešením je osázení svažitého pozemku lesní zahradou, skalkou nebo kombinací letniček a trvalek.

Lesní zahrada poskytne stín a klid k rozjímání

Prudké a obtížně přístupné svahy přímo vybízejí k založení tzv. lesní zahrady. Pro běžné druhy lesních stromů je ovšem klasická zahrada krajně nedostačující, proto musíte svou lesní zahradu založit na druzích, které se v lese tolik nevyskytují. Výška stromů v lesní zahradě by neměla přesáhnout výšku jeřábu a muchovníku, bude to spíš tedy taková lesní školka. Výborně se do ní hodí nízké javory, břízy, štědřenec, okrasné jabloně a třešně nebo šácholany. Uvažujete-li o břízách, podívejte se i na vícekmenné varianty, které dovedou vytvořit krásné remízky. Ze své lesní zahrady si ovšem nedělejte zahradu botanickou, vyberte si podle rozlohy zahrady dva až tři druhy stromů a od každého si pořiďte alespoň pět kusů. Takto vytvořená lesní zahrada bude vypadat přívětivě a přirozeně – v lese také nenajdete od každého stromu jenom jeden exemplář.

Pod střechou stromů pěstujte trvalky

Lesní podrost vytváří pro nižší rostliny přirozenou střechu, díky níž se půda nezapleveluje a výborně se v ní pěstuje celá řada rostlin. Pod stromy můžete vysadit kamélie, hortenzie, skimie a troufáte-li si, tak i rododendrony. Pod nimi pak může růst celé voňavé trvalkové patro – funkie, náprstníky, bramboříky, kokoříky, konvalinky, sněženky nebo narcisy.

Barevně osázené svahy

I bez vybudování celoplošného stromového patra se dají svahy velmi pěkně osadit trvalkami – v tomto ohledu máte prakticky nevyčerpatelné možnosti. Vybírejte si ovšem dostatečně silné rostliny, které si dobře poradí s nepravidelným přísunem vody i občasným suchem. Choulostivé rostliny se do svažitých zahrad příliš nehodí. S jakými rostlinami se rozhodně nespálíte? Pořiďte si:

Kručinky,

cistus,

devaterník,

tařičku,

huseník,

tařice,

zvonky,

hvozdíky,

i slaměnky.

Vybírat můžete i podle vzhledu. Ve svažitých terénech se totiž dobře daří rostlinám s listy pokrytými šedivými nebo stříbrnými chloupky. Prospívá tam tedy například svatolína, pelyněk nebo plesnivka.

Tip: Ve svažitém pozemku pamatujte na pozvolnou a plynulou cestičku, po které budete po pozemku chodit. I kdyby se mělo jednat o obyčejnou mlatovou cestu, výborně vám poslouží, zvýší dostupnost rostlin i prostupnout zahrady a otevře zcela nové možnosti – podél cestičky můžete pěstovat i další druhy rostlin, například zakrslé růže.

Varianta pro náročné – skalka

Trávíte-li na zahradě každé volné odpoledne (a o víkendu i dopoledne), uvažujte také o skalce. Její založení není tolik pracné, jako pravidelná rutinní údržba, protože skalka vyžaduje poctivé ruční pletí. Na přirozeném svahu se vám bude zakládat poměrně dobře, když kameny umístíte tak, aby působily co nejpřirozenějším dojmem, jako kdyby náhodou vystupovaly ze stráně a byly na tomto místě už stovky let. Mezi nimi si vytvoříte cestičky a následně osázíte rostlinami podle vlastních preferencí. „Na skalku bych doporučil rostliny vytvářející polštáře, například písečnice, acéna nebo kotula. Klasiku skalek představují krokusy, narcisy, ladoňky a modřence, u kterých je třeba pohlídat rozumné rozmístění mezi kameny. Tradiční skalku můžete ozvláštnit malými keři. Oblíbené jsou zakrslé konifery, ale nebál bych se ani kvetoucích keřů – dobře bude vypadat například lýkovec,“ uvádí Václav Mařík ml., zahradník ze Zahradnictví Flos Praha.

Specifické úpravy pozemku

Od samotného typu pozemku se pak odvíjejí další méně tradiční možnosti. Disponujete-li rozlehlejším pozemkem, můžete svažitou část alokovat na květnatou louku, která se stane domovem mnoha živočichů. Pozemky s přirozeným výskytem vody přímo vyzývají k tomu, abyste v jejich svazích zřizovali potůčky či rybníky a ve vhodných oblastech můžete svažitá místa osázet také jako vřesoviště. Nejrůznějším variantám řešení pozemku by pak měla odpovídat skladba rostlin.