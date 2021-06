Jak vytvořit na malém balkoně oázu klidu?

Ne každý z nás má široký a dlouhý balkon, kde nám nemusí záležet na tom, jaké židle na něj umístíme a zda jej bude zdobit jeden či dvanáct stromků. Mnoho lidí musí zvážit, co vše si na svůj balkon umístí, aby vypadal pěkně a zároveň, aby bylo zachováno dost místa k pohybu. I malý balkon se může stát oázou, kde přitom zachováte dost místa. Nevěříte?

Posezení pro práci i odpočinek

Zvláště v této době, kdy mnoho lidí pracuje z domova, je nutné mít vytvořený pohodlný a příjemný prostor. Jím se však nemusí stát váš obývací pokoj či kuchyně, může jím být právě balkon, který vašemu pracovnímu prostoru dodá úplně jiný punc. Co je určitě důležité? Na balkoně by neměla chybět pohodlná židle a stoleček, který dobře poslouží k odložení notebooku nebo kávy, skleniček na víno či popelníku.

Proto, abyste ušetřili co možná nejvíce místa, doporučujeme pořídit si závěsný stolek, který jednoduše pověsíte za okraj balkonu. Na balkon se také velmi dobře hodí stoličky nebo skládací židličky, které po použití jednoduše sklopíte. Pakliže jsou malé a nepřekáží vám, tak je ani sklízet nemusíte. Navíc pokud nábytek umístíte do rohu balkonu, ušetříte další místo.

Jednou možností je také rohová sedačka s úložným prostorem, u ní je však malou nevýhodou, že se většinou nedá sklopit, tedy nějaký ten prostor vám zabere.

Příroda všude, kam se podíváš

Na balkoně, pro vytvoření opravdové oázy, by rozhodně neměly chybět květiny. Nebojte se, nepotřebujete na ně tolik místa. Závěsné truhlíky a květináče vám pomohou umístit květiny na okraj balkonu, takže jimi můžete ozdobit celý balkon, aniž by vám zabraly místo. Pro vytvoření opravdu hustého porostu a široké škály barev vám doporučujeme do truhlíků a květináčů zasadit převislé petúnie různých barev, na něž bude nádherný pohled i z protějších domů, ulice, silnice či ze dvora.

Pakliže byste přece jen chtěli umístit několik květin přímo na svůj balkon, využijte stojanu na květiny s několika poličkami, nebo úzkého regálu. Vyrábí se v různých provedeních a velikostech, a umožní vám bez problému na balkon umístit hned několik květináčů. Mimo jiné působí velmi efektivně.

Lucerny, svíčky a světla

Na světě snad neexistuje člověk, který by si po setmění nerad sedl na balkon a kochal se svitem svíček. Pakliže vám nevadí si svíčky vždy na balkon donést, zapálit a poté zase odnést, pak je to v pořádku. Máte tedy dostatek prostoru. Pokud se však nechcete zabývat odnášením svíček, a přitom byste se rádi kochali pohledem na světlo, doporučujeme pořídit si buď solární lampičky, které můžete jednoduše zapíchnout do truhlíků ke svým květinám, nebo třeba LED solární dekorační lampičky, které vytváří řetěz, též se dobíjí ze slunečního svitu a nezaberou téměř žádný prostor, neboť je jednoduše pověsíte za okraj balkonu.

Máme zde však ještě jednu možnost a tou je lucerna. Ani ta vám nemusí překážet na zemi. Můžete ji buď uložit na poličku, kterou si necháte na balkon přidělat nebo ještě lépe, zavěsit na háček.

Těmito způsoby ušetříte maximum místa, zároveň si ze svého balkonu uděláte odpočinkovou oázu, přestože bydlíte uprostřed velkoměsta.