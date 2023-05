Jak správně vybrat matraci pro miminko i větší dítě?

Kvalitní spánek je klíčovou součástí našeho zdraví. To platí nejen pro dospělé, ale také pro děti. Mnoho rodičů to podceňuje, ale právě v prvních letech života tělo nejrychleji roste a rozvíjí se také tvar páteře. A to nemluvíme ani o tom, že po špatném spánku budou děti celý den nepříjemné. Pořiďte jim kvalitní matraci a zajistěte jim ten nejpohodlnější a nejzdravější spánek.

Zajistěte svému miminku nejlepší spánek

Miminka tráví v posteli obrovské množství času. Není proto ideální šetřit na matraci, kterou jim dáváte do postele. Matrace musí být prodyšná, z přírodních materiálů a každých 5 let byste matrace u dětí měli měnit. Vhodná je středně tvrdá až tvrdší matrace, do které se nebude miminko propadat. To platí hlavně u velmi malých dětí. Z materiálů pro děti do 3 let zvolte:

latex,

kokosová vlákna,

koňské žíně,

jiné přírodní materiály.

Každé dítě si zaslouží pohodlnou matraci

Větší a dospívající děti budou mít na matraci podobné nároky jako jejich rodiče. Při běžné velikosti a kvalitě jim matrace vydrží 8 až 10 let. Potom ji musíte vyměnit. Hodně ale záleží na hmotnosti dítěte a kvalitě struktury i materiálu. Na skvělé matrace pro dospívající i dospělé se můžete podívat na e-shop Okay.cz. Zajisté tam najdete kvalitu i cenu, která vám bude vyhovovat.

Inspirovat se můžete velmi populárními typy matrací, které kupují rodiče pro studenty. Jedná se o modely Xena, Fantasy, Olivia nebo Memory Comfort. Matrace Angelika je vhodná pro dospívající chlapce, kteří se potřebují dobře vyspat. V tomto věku ale bude hodně záviset i na tom, jestli má vaše dítě raději tvrdší nebo měkčí podklad na spaní.

Nezapomínejte na výběr kvalitního roštu

Hodně lidí při nákupu dospělé i dětské postele zapomíná na důležitost kvalitního základu. Rošty jsou klíčové pro pohodlí během spánku, stejně jako samotná matrace. Ideální je rošt, který má alespoň 28 lamel a mezery mezi nimi nejsou větší než 5 cm. Při větších mezerách bude matrace zapadat mezi lamely a vám se bude špatně spát.