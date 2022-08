Jak si poradit se zelenáním vody v bazénu?

Bazény má svých zahradách spoustu Čechů a koronavirová epidemie, kdy bylo velmi složité vycestovat za vodou, trend jejich pořizování jenom posílila. Jenže koupit a nainstalovat bazén je jenom první krok ke krásnému koupání. Bazén a voda v něm obsažená vyžadují údržbu. Pokud se o ni nebudete starat, průzračně azurová se velmi záhy promění v ošklivou zelenou a chuť se v ní smočit vás rychle přejde. Jak se zelené vody zbavit a vyčistit ji?

Vysoké teploty přejí množení

Co vlastně zelený odstín vody způsobuje? Dochází v ní k přemnožení řas. Může k tomu dojít nejenom poté, co byl bazén v zimě vypuštěný, ale i kdykoliv v sezóně, dojde-li k nedostatečnému dávkování bazénové chemie. Další příčinou mohou být příznivé přírodní podmínky k množení řas – například změna počasí při bouřce, příliš vysoké teploty nebo také velký provoz, kdy se v bazénu koupe mnoho lidí a čištění vody pokulhává.

Pořádné zazimování usnadní čištění

Jak si co nejvíce usnadnit práci, aby zelená voda pokud možno vůbec nevznikala? Můžete užít přípravek na zazimování bazénu s vysokou koncentrací. Takto se daří vzniku zelené vody předcházet, protože s jeho pomocí proběhne čištění bazénu zjara mnohém snáze a účinněji. Ovšem zazimovač všechno nevyřeší. Je potřeba provádět správnou péči o vodu v bazénu během celé sezóny. Především věnovat pozornost vhodnému dávkování bazénové chemie. Vodu také musíte velmi často kontrolovat, ideálně denně, upravovat její pH a filtrovat ji.

Upravte pH

Může ale nastat situace, že navzdory vaší péči se voda jednoho dne zazelená. Co v takové situaci udělat? Pravděpodobně přemýšlíte o to, že vodu vypustíte a poté napustíte novou. Není to vždy nutné. Můžete se vydat jinou cestou, při které si ušetříte jak náklady, které byste museli vynaložit na novou vodu, tak i na čištění samotného bazénu. Došlo-li k zazelenání, nejdříve upravte pH vody. Mělo by se pohybovat v rozmezí 6,8-7,4. Právě změna pH nejčastěji stojí za potížemi s bazénovou vodou. Dokáže totiž velmi výrazně snížit účinky přípravků používaných na ošetření. Dochází potom k situaci, že navzdory tomu, že chemii dávkujete přesně podle návody, nedaří se udržet dobrý stav vody.

Chlor si s řasami poradí

Během dalšího postupu budete muset řasy účinně zahubit. Používá se přípravek na bázi chloru, a to i poměrně vysoce koncentrovaný. Na druhou stranu musí být šetrný, aby nepoškodil materiál, z něhož je bazén zhotoven. Dávkujte podle návodu udané množství gramů na 1 m3, čili 1000 l vody v bazénu. Následně je nutné vodu po dobu celého jednoho dne filtrovat. Potrvá ještě další den až dva, než dojde k úplnému úhynu řas. Voda ale čistá ještě nebude. Řasy však změní barvu, což je důsledek jejich odumření. Místo zelené budou šedé. Většinou klesnou ke dnu, případně jejich jemnější částice budou poletovat ve vodě.

Použijte vločkovač

Třetím krokem se stává vyčištění vody použitím vločkovacího či projasňovacího přípravku. Jakmile chemii do vody aplikujete, je třeba vodu opět filtrovat, a to alespoň 12 hodin. Během této doby většinu zničených řas zachytí filtrační jednotka. Po jejím vypnutí nechte vodu jeden až dva dny odstát. Zbytek odumřelých řas, které filtrace nezachytila, klesne ke dnu bazénu. Tam je snadno odstraníte s využitím ponorného vysavače. Vysávejte do odpadu, který se nalézá mimo filtrační jednotku. Pokud to nejde, musí hned po vysátí následovat zpětný proplach jednotky. Dodržíte-li postup, voda v bazénu by znovu měla být modře průzračná.

Čtyřhodinová filtrace nestačí

Důležitá je i prevence růstu řas. Můžete proti nim použít přípravky proti řasám. Jestliže používáte vícesložkové tablety na ošetření vody, ty už obsahují i algicidy proti řasám a vločkovače, které vysrážejí nečistoty. Pak by mělo k zelenání docházet jenom minimálně. U chlorové či bezchlorové chemie je nutné dodat tyto látky samostatně. Také musíte pravidelně filtrovat vodu, a to hlavně je-li větší teplo. V takovém případě čtyři hodiny filtrace denně nestačí, je třeba mnohem více, třeba i trojnásobek. Že vás to bude stát elektřinu za provoz filtrační jednotky? Podle propočtů odborníků by chemie k vyčištění bazénu byla dražší, k tomu by pochopitelně přibyly náklady na novou vodu. Prvním signálem, že se řasám začíná dařit, je slizký povlak, který se usazuje na stěnách bazénu. Tehdy aktivita průhledných řas stoupá, působením tepla a světla potom rostou a zelenají.

Chcete se vystříhat agresivní chemie? Zkuste vitamín C

Existují také tipy, jak si se zelenou vodou v bazénu poradit, aniž byste museli používat spoustu popisované chemie. První navrhuje vsypat na začátku sezónu do vody dvě lžíce modré skalice, která zabrání zelenání. Další preferuje kyselinu askorbovou, čili vitamín C, který seženete v prášku v drogerii. Na začátku sezóny by ho mělo stačit 250 g. Po promíchání vody také významně pracuje proti řasám.