Jak se v zimě postarat o zvířátka

Se zimou, kdy už máme zahradu zazimovanou a připravenou na dlouhý spánek, bychom neměli zapomínat ani na zvířátka, která ji většinu roku obývají. Občas bývá zima dlouhá a tuhá, což způsobuje nedostatek potravy a hmyzu, který nutně potřebují k přežití. Díky naší pomoci se nám poté při příchodu jara a léta odvděčí tím, že ochrání naší zahradu před hmyzem a dalšími různými škůdci.

Ptáčci

Ptáčkům po celou zimu sypte slunečnicová semínka, která jsou smíchaná se speciálními směsicemi dalších semínek, vitamínů a minerálů. Podávejte jim ořezky různých druhů mas, kuřecí skelety či kůže a ty poté zavěste na větve stromů. Nezapomínejte jim také doplňovat čerstvou vodu. Občas jim potravu přilepšete starším rohlíkem, houskou nebo chlebem. Pro větší ptáky, jako jsou drozdi a kosové je dobré mít připravená starší (hnijící) jablka. Když změknou, tak se stávají jejich podstatnou součástí jídelníčku.

Také byste měli myslet na lojové koule, které jsou běžně dostupné ve zverimexu či obchodech. Pokud chcete, můžete si je připravit i sami doma a přidat do nich ptačí pamlsky. Lojové koule připravíte tak, že rozpustíte sádlo. Až trochu vychladne, zamíchejte do něj slunečnicová semínka. Můžete si zvolit i jiná, než slunečnicová. Použít můžete i různý sušený hmyz (červi, kukly bource morušového). Směs poté nalijte do nádobek a nechte v lednici zatuhnout. Hotový produkt nakonec pověste na větve stromů.

Ježci

Pokud patříte mezi ty šťastlivce, kterým se na zahradě usídlil ježek (nebo celá ježčí rodinka), tak jistě víte, jak roztomilé zvířátko to je. Ježci jsou převážně masožraví, proto musíme jejich jídelníček upravit tak, aby zahrnoval i maso. Nejraději mají vepřové, kuřecí a telecí maso, které jim můžeme dát syrové nebo vařené. Nepohrdnou ale ani vařenými játry nebo slezinou. Zavděk vezmou také masem králičím a jehněčím. Pokud jim chcete jídelníček ozvláštnit, tak jim naservírujte vařené nebo syrové ryby bez kostí.

Ježci si pochutnají i na těstovinách, rýži, ovesných vločkách, vařené mrkvi, strouhaném tvrdém pečivu, nesladkých sušenkách, kousku tvarohu, taveném mazlavém sýru, burizonech, vařených vejcích, 1-2 piškotech, jádrech ořechů, kočičích granulích a kapsičkách. Nejvíce však milují moučné červy, cvrčky a laboratorní šváby. To vše naleznete v sušené podobě na internetových e-shopech. Pokud byste pro ježky chtěli opravdu kvalitní stravu určenou výhradně pro ně, tak na internetu jsou k dostání speciální konzervy, paštiky a masové bobule, které jim dodají potřebné vitamíny a minerály.

Nevhodná jídla pro ježky : Uzené ryby, tučná vepřová masa, uzeniny, solená masa, sladkosti, kořeněná jídla, čerstvé pečivo, omáčky, polévky.

Hmyz

Nezapomínejte také na různé druhy hmyz. Na zahradě proto nechte na různých místech spadané listí, klacíky nebo chvojí. Tím se bude mít hmyz kde schovat a snáze přežije zimu. Pamatujte na to, že ne každý hmyz je škodlivý.

Kočky

Ano, i na kočky musíme myslet. Ne každá má to štěstí, být v zimě u lidí, v teple domova. Bohužel je venku plno toulajících, hladových koček, které by bez naší pomoci zimu nepřežily. Myslete i na ně a nechte jim v misce kočičí granule a masovou kapsičku. Stejně jako u ježků, můžete také kočkám dopřát ovařené zbytky masa a ryby. Hladové kočky sní i těstoviny, rýži, chleba a pečivo, které můžete smíchat s ostatní potravou.

Veverky

Veverky jsou velkými milovnicemi různých druhů oříšků. Jejich malá, roztomilá tlamička funguje jako malý louskáček, kterým rozlousknou ořech jako nic. Živí se různými druhy semeny, nejvíce mají rády semena ze smrků. Pod stromy pak zůstávají ohlodané šišky. Další pochutinou, kterou mají rády jsou mladé pupeny a výhonky stromů. V létě si pro změnu smlsnou na houbách a různých plodech, které jim vaše zahrádka poskytne. Strava veverek je tedy velmi pestrá a zdravá.