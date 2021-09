Jak odstranit téměř každý typ skvrny z vašeho oblečení

Život je chaotický, to víme všichni. Určitě proto máte občas chuť si odpočinout a při tom si vychutnat sklenku vína či šálek kávy. V takových případech ovšem stačí chvilka nepozornosti a snadno se může stát, že se sklenka převrhne a vylije. Skvrny se bohužel stávají raz dva, ale nemusí být trvalé. Zde jsou odborné rady k odstranění nejběžnějších skvrn od vína, oleje a mnoha dalších věcí.

Skvrny od kávy

Pokud jste milovníky kávy a pijete ji každý den, tak dříve či později dojde k polití. Ale nebojte se – tyto nevzhledné hnědé skvrny se dají snadno odstranit. Okamžitě vysajte (pomocí ubrousku či jiného savého materiálu) co nejvíce kávy půjde. Poté smíchejte teplou vodu, mýdlo a bílý ocet a pomocí čistého bílého hadříku skvrnu dočistěte. Pokud se zrovna nacházíte někde mimo domov a tak se k mýdlu a octu nedostanete, použijte alespoň trochu teplé/horké vody, abyste uvolnili zaschlou skvrnu.

Skvrny od oleje a mastnoty

Každý, kdo rád vaří zná, když mu na oblíbené oblečení ukápne marinovací směs či salátový dresink a jak těžké může být tyto mastné fleky z oblečení odstranit. Klíčem je, abyste nejprve nasákli tolik tuku, kolik jen můžete za pomoci jedlé sody, dětského pudru či kukuřičného škrobu. Nechte chvíli účinkovat a poté vyperte spolu s dalším oblečením, jak jste normálně zvyklí.

Skvrny od krve

Potlučená kolena, zakrvácený nos, ranky po holení. Není těžké, abyste ze svých oblíbených tkanin dostali skvrnky od krve, které na nich ulpěly, klíčem je, abyste to hlavně udělali co nejdříve. Zaschlá krev totiž může zanechat trvalou stopu. Faktem je, že nejhůře se krev dostává z koberců. Naštěstí každý z nás již vlastní jeden z nejlepších odstraňovačů krve – bílý ocet. Namočte skvrnu na pět až deset minut do směsi jednoho šálku octa a dvou šálků teplé vody a poté krev třete, až ji dostanete z látky zcela ven.

Skvrny od barvy

Opět – jednejte rychle! Jakmile barva na vodní bázi zaschne, už ji dolu nedostanete. Pokud se k ní dostanete a je stále ještě vlhká, jednoduše ji opláchněte pod teplou tekoucí vodou a poté vyperte jako obvykle. U laků a barev na bázi oleje naneste na místo ředidlo nebo terpentýn, poté opláchněte, ošetřete odstraňovačem skvrn a vyperte.

Skvrny od inkoustu

Ať už vám vaše dítko „omylem“ napsalo něco pěkného na rukáv či pero vyteklo do kapsy, máme několik účinných metod, jak skvrnku odstranit. Od domácí pasty až po starý dobrý alkohol. Naneste na skvrnu obyčejnou bílou zubní pastu a poté energicky vetřete do tkaniny.

Tipy a návody na odstranění skvrn:

Bez ohledu na to, jaký druh skvrny se pokoušíte odstranit, odborníci doporučují následující:

Jednejte rychle – Bezpochyby nejsnadnějším způsobem, jak odstranit skvrny, je odstranit je co nejdříve. I pro ty nejzázračnější odstraňovače skvrn bude těžší skvrnu odstranit, pokud jste ji předtím nechali zaschnout.

Použijte studenou vodu – Vždy začněte studenou vodou, protože je nejméně pravděpodobné, že vytvoří skvrnu. Horká voda může vytvářet proteinové skvrny jako mléko, vejce nebo krev a nikdy by se neměla používat na skvrny neznámého původu.

Nenechte skvrny zaschnout – Chraňte skvrnu před přímým teplem, včetně lamp. Do sušičky nikdy nedávejte poskvrněné oblečení. Teplo skvrnu ještě více zhorší.

Před ošetřením zkontrolujte štítky – Všichni odborníci zdůrazňují důležitost dodržování pokynů na etiketách oděvů, protože některé látky mohou vyžadovat pouze chemické čištění. Pokud se pokoušíte odstranit skvrnu na koberci, proveďte test nejprve na malé, nenápadné ploše.

Vytrvejte! – Možná budete muset ošetření několikrát zopakovat nebo dokonce vyzkoušet různé tipy, ale nezdávejte to. I roky staré skvrny se dají zničit, pokud vytrváte!