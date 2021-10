Co zasadit na podzim, aby vás na jaře čekala krásně rozkvetlá zahrada

Po parném létě jsou podzimní teploty vzduchu lepší jak pro zahrádkáře, tak i pro rostliny. Půda je stále dostatečně teplá, takže mohou kořeny růst, dokud země nezamrzne. Podzimní deště jsou stále častější a zároveň je pro nás snazší rostliny pořádně zalévat v případě potřeby, když nenaprší alespoň pár centimetrů týdně. Na podzim také odeznívají škůdci a různé nemoci. Pozdní sezóna je navíc výborným časem, kdy se zahradnictví snaží levně prodat poslední zásoby před zimou. Však se sami podívejte na jejich nabídky jarních cibulovin, trvalek, stromů a keřů, které lze vysadit na podzim, dokud nezasáhne tuhý mráz. Umístěte tyto rostliny na podzim do země a na jaře se vám odmění nádhernou barvou.

Jarní cibuloviny

Všechny na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou tulipány a hyacinty, potřebují k rozkvětu období chladu, a proto je třeba je vysadit na podzim, i když si je nebudete moci vychutnat až do následujícího jara. Mnoho cibulovin má široký sortiment odrůd, takže si můžete vybrat barvy, výšku a dobu květu, které budou ve vaší zahradě fungovat a vypadat nejlépe. Pokud máte navíc chatu umístěnou u lesa, takže tam často chodí třeba lesní tvorové, vysaďte takové cibuloviny, které nebudou mít touhu okusovat, jako jsou narcisy, česnek či modřenec.

Macešky a violky

Podzim je vhodný čas pro výsadbu macešek a jejích menších příbuzných – violek, protože stále teplá půda dává jejich kořenům čas dostatečně růst, aby přežily zimu. Abyste jim pomohli přezimovat, přidejte kolem nich silnou vrstvu mulče, jakmile je vaše půda zmrzlá. To je izoluje od střídání cyklů zmrazování a rozmrazování, které mohou tyto malé rostliny vytlačit ze země.

Stromy a keře

Jakmile se počasí po létě ochladí, ale půda je stále dostatečně teplá pro vývoj kořenů, je ideální čas na výsadbu stromů a keřů. Před kopáním se obraťte na místní energetické společnosti a vyhledejte podzemní vedení. Vždy sázejte stromy a keře na jejich přirozených půdních liniích. Nově vysazené stromy a keře udržujte vždy dobře zalité, dokud půda nezamrzne, aby měly dobrý start, než se v zimě dostanou do stavu úplného klidu.

Trvalky

Pokud chcete na svou zahrádku přidat nějaké pěkné trvalky, podzim je jedním z nejlepších období, kdy to udělat. Ve své zahrádce také můžete rozdělit a znovu vysadit stávající trvalky jako je Bohyška či Čechrava. Udržujte všechny tyto trvalky, které vysadíte na podzim, dobře zalité, dokud země nezamrzne. To je povzbudí k růstu nových, zdravých kořenů, než na zimu usnou. Chraňte je před zimou pokrývkou z mulče, kterou kolem nich navrstvíte do tloušťky asi 8 cm. Až nastane jarní období, budou díky tomu krásně připravené naplnit vaší zahrádku čerstvými listy.

Trávník

Podzim je nejlepší čas na vysazení nové trávy a to buď výsevem, nebo položením čerstvého drnu. Při vytváření zbrusu nového trávníku je setí obvykle levnější a jednodušší možností pro kutily, ale drn poskytne okamžitý výsledek. Pokud si jen přejete opravit nerovný nebo řídký trávník, nejprve hráběmi shrábněte trávník tak, abyste odkryli půdu a následně místa posypte semeny trávy kdekoli, kde chcete, aby začala růst tráva nová. Nakonec stačí, abyste místa lehce posypali slámou nebo kompostem. Novou trávu udržujte dobře zavlažovanou, dokud nepřijdou mrazivé teploty.