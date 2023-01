Co sázet v lednu – nejlepší ovoce a zelenina k (před)pěstování

Leden dokáže být pro zahrádkáře nepředvídatelný měsíc. Někdy mohou teploty ukazovat kolem 10 °C a tak může být dostatečné teplo na přímý výsev sazenic a semínek do půdy a někdy to může být přesně naopak, kdy mohou být mrazy, mnoho sněhu a tak si pěstování musíte přenést do interiéru. Existuje poměrně dost rostlin, které můžete začít pěstovat již nyní, a to buď ve skleníku, nebo právě ve zmíněném interiéru, abyste se s předstihem připravili na jaro a léto, včetně výsevu zeleniny a ovoce.

Brambory

Pěstování brambor je možné začít již v lednu. Začněte s klíčením raných brambor. Postavte je do prázdných krabiček od vajec a dejte je na světlé, chladné a bezmrazé místo. Nádobu naplňte kvalitním kompostem smíchaným s kvalitním hnojem. Do kompostu opatrně zapíchněte jednu hlízu brambor s dužinou, jejíž výhonky směřují vzhůru, do hloubky 12 cm pod povrch půdy. Přemístěte ji na slunné místo a pravidelně zalévejte, aby byl kompost stále vlhký.

Cibule

Pěstování cibule je ideální práce na zahradě pro toto období. Od ledna vysévejte do interiéru semena cibule, například ‚Ailsa Craig‘. Tím, že s tím začnete již nyní, poskytnete cibulím dostatek času, aby vyrostly co největší. Použijte misky pro výsev a vysévejte do hloubky 1 cm do jemného kompostu. Umístěte je do množárny nebo je uzavřete v plastovém sáčku při teplotě 10 až 15 °C , kde je nechte až do vyklíčení, které obvykle trvá 10-14 dní.

Po vyklíčení cibule pěstujte v chladných podmínkách, dokud nepomine veškeré riziko mrazu a dokud nejsou dostatečně velké pro výsadbu venku. Po výsadbě důkladně zalijte. Dobrý nápad je také zakrýt je ochrannou sítí nebo rounem, aby se k nim nedostala zvěř.

Bylinky

Bylinková zahrádka dodá vašemu vaření chuť, barvu a vůni, takže ignorujte chladné teploty venku a založte si bylinkovou zahrádku na okenním parapetu přímo v kuchyni, abyste měli zásoby všech svých oblíbených bylinek přímo po ruce. Jakmile přijde teplejší počasí, můžete rostliny přesunout ven.

Aromatickým bylinkám, jako je například tymián, se bude na okenním parapetu dařit, pokud je na zahradě příliš chladno. Umístěte ho na teplé slunné místo a pokud půda vyschne, zalévejte na povrchu. Univerzální pažitce se daří na jižním okenním parapetu na jasném světle. Rostlinu čas od času seřízněte, abyste ji udržovali v pořádku a podpořili nový růst.

Všestrannou petrželku lze pěstovat kdykoli v interiéru na slunném místě. Listy sklízejte, když rostliny dosáhnou výšky asi 8 cm. Ostrá estragonová petržel se nejlépe pěstuje v květináčích se zrnitým kompostem, ale bude se jí dařit i na okenním parapetu. Lze jej použít k dochucení ryb, masa, zeleniny, vajec, salátů, omáček a octa.

Fazolové klíčky

Venku je sice zima, ale vy si i tak můžete na kuchyňském parapetu vypěstovat klíčky plné živin. Nezabere to moc místa a stačí vám k tomu pouze velká sklenice a několik klíčících fazolí.

Fazole propláchněte ve studené vodě a namočte je přes noc na 12 hodin. Následně je vložte do sterilizované sklenice, naplňte ji čistou vodou a přes vrchní část natáhněte mušelín nebo plátno a zajistěte páskou. Postavte je do skříně a nechte je osm až dvanáct hodin namáčet při pokojové teplotě, dokud nenabobtnají, poté vodu ze sklenice slijte a přidejte další čerstvou vlažnou vodu.

Tento postup opakujte každých osm až dvanáct hodin po dobu dvou až pěti dnů, dokud nebudou připraveny ke konzumaci, případně je na několik dní uložte do chladničky.

Jahody

Pokud jahody pěstujete ve skleníku nebo v polytunelu, můžete získat potřebný náskok potřebný k jejich dalšímu růstu. Případně můžete jahodníky pěstovat pod krytem v chladicím rámu nebo je chránit pomocí kukel. Vyberte chráněné, slunné místo a obohaťte půdu hnojem. Rozprostřete kořeny jahodníků a umístěte je do půdy v takové úrovni, aby korunka rostliny jen vyčnívala nad povrch. Nesázejte je příliš hluboko, protože by mohly uhnít.

Třešňové stromy s holými kořeny

Pokud není půda zmrzlá, můžete třešně vysadit do jakékoli dobře propustné půdy na chráněném, slunném místě. Před výsadbou přidejte do výsadbové jámy velké množství kvalitního hnoje nebo zahradního kompostu a do země zapíchněte kůl, který stromek podepře. Přeneste stromek s holými kořeny do země a dobře jej zpevněte. Stromek přivažte ke kůlu a zalijte. Třešně můžete pěstovat také ve velké nádobě o průměru 60 cm naplněné kompostem na bázi zeminy.