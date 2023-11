Co dělat a nedělat při úklidu listí: Listy nadrťte a dávejte si pozor na záda!

Úklid listí je jednou z nevyhnutelných podzimních povinností, kterou musí mnozí z nás provádět. Listí, které pokrývá naše zahrady a chodníky, může být nejen estetickým problémem, ale také může poškodit trávníky a květiny. Pokud se chystáte udělat si na zahradě pořádek, existují určitá doporučení, která byste měli brát v úvahu. Tento článek vám poskytne několik užitečných rad a tipů, co dělat a co naopak nedělat při úklidu listí, abyste tento úkol zvládli efektivně a bez zbytečných problémů.

Nepřeskakujte

Ačkoli může být lákavé vynechat podzimní úklid listí úplně, pokud chcete mít příští rok zdravý a svěží trávník, musíte vytáhnout hrábě. Silná vrstva spadaného listí na trávníku – zejména na trávě a kostřavě – brání přístupu slunečních paprsků k trávníku a poskytuje útulný domov plísním, bakteriím, škůdcům a semenům plevelů. Pokud listí neshrabete, bude váš trávník na jaře nejednotný a méně zdravý. S hrabáním však není třeba otálet, dokud většina listí nespadne; jinak budete muset hrabat v průběhu sezóny vícekrát.

Listy nadrťte

Pokud byste rádi zlepšili stav svého trávníku, ale neradi se obtěžujete s hrabáním listí, nezoufejte. Namísto toho přeměňte spadané listí na mulč. Pokud vaše sekačka nemá funkci mulčování, nastavte nože na nejvyšší stupeň a sekejte přímo přes listí. Vzniklé rozdrcené listí se během zimy pomalu rozloží a poskytne živiny trávě pod ním.

Neporaňte si záda

Je to běžný scénář: Než skončíte s hrabáním, vypadá zahrada skvěle, ale vaše záda jsou v jednom ohni. Předcházejte bolestem zad tím, že budete pracovat chytře a začnete s dostatečně dlouhými hráběmi, abyste se nemuseli shýbat. Při práci mějte mírně pokrčená kolena a rovná záda a raději se natahujte rukama, než abyste se ohýbali v pase. Hrábě hrabejte malými pohyby směrem k sobě, místo abyste je od sebe odstrkovali. Zhruba každých 10 minut se zastavte, narovnejte se a pak se na několik sekund jemně protáhněte dozadu, abyste uvolnili napětí v zádových svalech.

Používejte správné vybavení

Základním nástrojem pro úklid listí jsou hrábě na listí. Tyto hrábě mají dlouhé, poněkud ohebné lehké hroty, na rozdíl od zahradních hrábí, které mají krátké, pevné hroty vhodné k přemísťování nečistot, nikoliv listí. Nejlepší hrábě na listí mají ergonomické rukojeti, které ulehčí vašim rukám, rozteč hrotů 60 až 70 cm „no clog“, které přemisťují listí, aniž by je oštipovaly. Ujistěte se také, že vámi vybrané hrábě jsou dostatečně dlouhé, aby se vám s nimi pohodlně pracovalo a nebolela vás záda. Hrábě však nejsou vaší jedinou možností. Pokud je váš pozemek velký a je na něm hodně spadaného listí, může se vám vyplatit investovat do foukače listí. Tyto hlučné, ale účinné nástroje rychle odfouknou suché spadané listí na hromady a usnadní úklid.

Připravte se

Hrabání listí sice není nebezpečné, ale je to špinavá práce, při které se zvedá spousta prachu a pylu. Pokud vás trápí alergie, zažeňte kýchání a rýmu tím, že si při práci nasadíte protiprachovou masku a po skončení práce se osprchujete, abyste pyl a prach smyli. Také si nasaďte zahradnické nebo pracovní rukavice, abyste předešli vzniku puchýřů.

Listy shrabejte na plachtu

Usnadněte si práci tím, že budete listí hrabat na plachtu, a ne na velkou hromadu na trávě. Jakmile je plachta plná, můžete celý svazek přetáhnout na kompost nebo do popelnice a zlikvidovat ho nebo odnést do pytle.

Listy nepalte

Zapálení listí se sice může zdát jako nejjednodušší způsob, jak se ho zbavit, ale v mnoha oblastech je nezákonné. Pálení listí představuje nejen velké nebezpečí požáru, protože i slabý vítr může plameny snadno rozšířit, ale také uvolňuje velké množství kouře a škodlivin, které mohou dráždit oči a plíce a poškozovat životní prostředí.

Zapojte své děti

Zatímco většina dospělých považuje hrabání za dřinu, mnoho dětí si myslí, že je to zábava. Pokud patří do této kategorie, zapojte je do hrabání listí tím, že jim pořídíte „drápy“, které usnadňují nabírání a přemisťování velkých hromad listí. Jakmile uvidíte, jak se vaše děti baví, budete je chtít vyzkoušet sami.

Nezapomeňte zkontrolovat počasí

Ideální den pro hrabání listí je suchý, chladný a klidný. Pokud je předpověď deště, ukliďte listí pokud možno ještě před jeho začátkem, protože mokré listí je těžké a při hrabání se shlukuje. A i když je nejlepší nehrabat, pokud fouká silný vítr, pokud fouká jen mírný vánek, nechte ho pracovat za vás a hrabejte ve stejném směru, v jakém fouká vítr.

Listy zkompostujte

Pokud máte kompost, nevyhazujte spadané listí spolu s odpadky! Místo toho je přidejte na hromadu, kde se budou počítat jako hnědá hmota bohatá na uhlík, která poskytuje potravu mikroorganismům, jež pracně přeměňují zelenou hmotu – zbytky zeleniny nebo ovoce, posekané rostliny a trávu, vaječné skořápky a kávovou sedlinu – na dusík a další živiny podporující růst rostlin.

