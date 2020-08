Chováte slepičky? Pár rad pro krizové situace, kdy nenesou nebo se klovou navzájem

Chov slepic není příliš náročnou disciplínou, přesto se při něm mohou objevit některé problémy. Většinou nejde o nic tragického, ale potíže vás často zaskočí a nevíte, co s nimi. Nabízíme pár rad, jak vše zvládnout v klidu a s přehledem.

Slepice nenese žádná vejce

Ve hře je věk

Kde hledat příčiny? Jednou z těch nejčastějších je věk slepic. Nosnice starší dvou let mohou přestat nést. V takovou chvíli je nejlepší danou slípku zabít a udělat si z ní skvělou slepičí polévku nebo vynikající slepici na paprice a hejno na dvorku doplnit o mladé kuřičky. Potom budete mít vajíčka od mladých.

Je nová a příliš vystresovaná

Stres je další možnou příčinou, proč po vajíčkách není ani vidu ani slechu. Dojít k němu může u nově pořízených slepiček. Proč? Zkuste si představit, že vás někdo proti vaší vůli strčí do klece, poveze vás kdoví kolik kilometrů v autě, potom vás vyklopí někde na dvorku u zcela neznámých lidí a vy se máte začít činit. Určitě by se vám to moc nelíbilo a slepici také ne. Proto jí nechte chvíli na aklimatizaci. Samozřejmě jí musíte zajistit kvalitní čerstvou vodu v napáječce a krmivo. Vydržte a počkejte, až se u vás rozkouká, určitě vám to vynahradí. Stresových faktorů ale můžete slepicím dodat mnohem více, nejde jenom o transport, například přidáním dalších kusů do hejna, změnou prostředí (přestavíte jim výběh, přesunete je jinam), změnami světelného režimu a teploty, změnami v krmivu nebo nedostatkem vody. Proto buďte se změnami opatrní, dělejte je pozvolna a pečlivě sledujte reakci na ně. Slepice stresuje i trápení s parazity. Proti stresu pomáhá vitamín C.

Nemá k dispozici správné krmivo

Alfou a omegou snášení je samozřejmě výběr vhodného krmiva. Dejte na rady chovatele, od kterého jste kuřice pořízovali. Pro roční a starší slepice je vhodná krmná směs N2. U mladších kousků se vyplácí směs pro kuřice K3 vhodná pro mladé slepičky do věku 22 týdnů. Když navíc občas přidáte vitamíny a něco na smlsnutí, rozhodně neprohloupíte. Směsi se totiž míchají přesně pro dané plemeno a stáří slepic a z nutričního pohledu jsou vytvořeny pro dobrou snůšku a prospívání nosnic. Na přilepšenou jim občas dejte zelené krmivo, tedy nasekanou trávu.

V zimě snůška klesá

Obecně platí, že v zimním období snůška také klesá, tedy pokud jste si nepořídili hybridní plemena vyšlechtěná pro vysokou snůšku. Ta snášejí celý rok prakticky stejně, jenom s malými výkyvy.

Slepice se zobou do krve

Někdy se slepice vzájemně oklovávají, což vypadá značně nehezky, oklovou si často peří až do krve. Nejednou může být příčinou skutečnost, že mají pro sebe příliš málo prostoru. Zvětšení výběhu, kam mohou z kurníku ven, pomůže. Obecně platí, že by výběh měl být velký alespoň 2 m2 na jednu slepici. Ostatně přiměřeně velký by měl být i kurník, cca 1 m2 pro 4-5 slepic. Stres je také mnohdy dožene k popisovanému chování, takže odstranění stresových faktorů je nezbytným krokem. Prázdná miska s krmivem je další kapitolou. Slepice potřebuje zobat a nemá-li co, může se pustit i do své sousedky. Oklovávání tedy může být i projevem nudy.

Rozklovává snesené vejce

Pustila se slepice do právě sneseného vejce? I tady může být na vině stres z příliš malého prostoru k životu, takže je nasnadě se tím zabývat. Pravděpodobně jí také chybí vitamíny a vhodné krmivo. Proto jejich doplnění je rozhodně správným krokem. Přidejte jim do misky také nadrcené skořápky vajec a nezapomeňte na vitamínové doplňky.

Odmítá vlézt do kurníku

Nové slepičky musíte do kurníku naučit. Pokud jste si přivezli čerstvou várku, dejte je rovnou do kurníku a vypusťte je tam. Dopřejte jim čas na rozkoukání a teprve potom otevřete dvířka. Nejspíše se to na poprvé naučit nepovede, proto jim to budete muset zopakovat, ale časem to určitě zvládnou samy.

Nepije a nežere

Všimnete-li si slepičky, která ani nezobe, ani nepije, je namístě zbystřit. Pozorujte tuto slepičku a pokud se její stav nezmění, zavolejte veterináři. Může jít o napadení parazitem nebo virem.