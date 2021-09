Brilantní uklízecí tipy od profesionálních pokojských z hotelů

Hotelové pokojské, které často uklízejí tucet a více hotelových pokojů denně, nepotřebují uklízet pouze rychle a efektivně. Aby byli hosté spokojeni, musí svou práci dělat také důkladně. A tak je jasné, že hotelové pokojské musí být zasvěceny do těch nejchytřejších čistících prostředků, nástrojů a technik, které kdy byly vynalezeny. A hádejte co? Je to skutečně tak! Udělali jsme průzkum a sepsali vám od nich ty nejlepší tipy, které vám práce doma velmi usnadní.

Při uklízení otevřete okna nebo dveře

Zajímalo vás někdy, proč hospodyně nechávají při úklidu hotelového pokoje otevřené dveře? Podle Perryho Knighta, manažera služeb pro hosty, je to technika, kterou hospodyně používají k čištění a deodorizaci místnosti během úklidu. Pokud uklízíte svůj domov, měli byste vždy nechat otevřenou cestu z místnosti, kterou uklízíte. I kdyby to měla být jen chodba v bytě.

Mokré povrchy vždy osušte

Ať už čistíte umyvadlo nebo kuchyňskou desku, nikdy nenechávejte žádný povrch mokrý. Podle Knighta se vlhkost může stát hostitelem plísní a špíny. Povrchy po jejich setření vždy osušte, aby byla zachována jejich čistota.

Ve sprše použijte odmašťovač

Pravděpodobně už víte, že odmašťovač je zázračný lék na postříkané mikrovlnné trouby. Věděli jste ale, že ho můžete použít i v koupelně? Chelsea Psenicnik, vedoucí úklidu říká, že odmašťovač je nejlepší přítel hospodyně pro odstranění mýdlové pěny (špíny z ní zanechané) ve sprše. Poté ji musíte znovu umýt, abyste odstranili odmašťovač. Výhodou ale je, že dokáže odstranit i opravdu těžko odstranitelné usazeniny.

Oddělte mokrou a suchou práci

Oddělení mokré a suché práce co nejvíce to půjde, neušetří pouze váš čas, ale také zabrání křížové kontaminaci, říká Psenicnik. Můžete například začít utíráním prachu, zametáním a vysáváním, poté pokračovat setřením povrchů a vytřením.

Na konci znovu dezinfikujte

Další skvělé pravidlo od Psenicnik je, že jakmile jste hotoví s úklidem, tak ve skutečnosti ještě hotoví vlastně nejste. Na samém konci vždy otřete (a vydezinfikujte) místa, kterých se lidé nejvíce a nejčastěji dotýkají. Mezi to patří například baterie a rukojeti, jelikož jste je mohli kontaminovat při čištění všeho ostatního.

Uklízejte před tím, než budete dezinfikovat

Dezinfekce je důležitou součástí bezpečnosti vašeho domova. Ale je tu důležitý krok, který budete muset dokončit, než vytáhnete dezinfekci. „Čištění povrchů zpočátku pomůže odstranit veškeré částice jednoduchým otřením a nejlépe tak připraví prostor na dezinfekci a sanitaci,“ říká Adam Edelman, ředitel provozu v hotelu v Orange County.

Pomocí UV světla najděte skryté skvrny

Pokud máte domácí mazlíčky nebo děti, je pravděpodobné, že vaše čalounění má nejspíš skryté skvrny nebo skvrny, o kterých jste si mysleli, že jste je odstranili. Pokud ale i přesto cítíte, že vaše židle nebo koberce páchnou, tak jsou skvrny stále přítomny. Najděte je proto pomocí UV světla a zničte i ty nejmenší.

K čištění skla použijte vodu a ocet

Další chytrý způsob použití octa v našich domácnostech. Vytvořte si vodní směs na dokonalé vyčištění skla a zrcadel. Stačí, abyste naředili stejný poměr vody a octu a v tom sklo umyli. Pokud nemůžete (nebo nechcete) použít ocet, tak sáhněte po osvědčených profesionálních přípravcích.

Využijte výhod magické houby

Chelsea Psenicnik přísahá, že magické houby odstraní stopy po odření na stěnách a jiných površích. Další nečekaný čistící nástroj? Pemza! Použijte ji k „vymazání“ značek od tvrdé vody a dalších usazenin na skleněných nádobách, ve vašem dřezu a dokonce i na žulových pultech.