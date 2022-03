3 triky, jak udělat, aby vaše auto vonělo jako nové

Mít uklizené a voňavé auto je stejně důležité jako mít pořádek a vůni v domácnosti. Mnoho lidí na to ale zapomíná a auto považují jen za prostředek, jímž se dopravují do práce. Nemusíte trávit v autě mnoho času, nicméně i tak by tento prostor měl trochu vypadat a vonět. Je to přece jen vaše vizitka.

Základem není jen myčka

Zajet s autem do myčky a dát mu tak zcela nový šmrnc je jednou z důležitých věcí. Zašpiněné auto není reprezentativní, a navíc zanechává často i nečistoty na silnicích, které pak znečišťují nejen komunikaci, ale i ostatní auta. Říkáte si, že nevidíte důvod, proč byste o své auto měli nějak zvlášť pečovat, když je staré? Je to stejné jako s člověkem. Jsme-li staří a máme vrásky, také o sebe pečujeme. Není tedy důvod, proč bychom neměli pečovat o auto. Udržujeme ho tak.

Ale vskutku základem není jen myčka. Důležité je také nechat vyčistit interiér. Ten by měl být vyluxovaný, gumové koberečky umyté, palubka otřená od prachu, stejně tak budíky, různé přihrádky a volant. Sedačkám je poté dobré věnovat péči ve formě tepování. Zrcátka a skla vyčistěte nebo nechte vyčistit sprejem na sklo, ten je odmastí a vyleští. Na konec je třeba auto vyvonět. Víte, jak to nejlépe udělat?

1. Použijte vonné ubrousky do sušičky

Přijde vám, že na světě existuje lepší vůně, než je vůně čerstvě vypraného a vysušeného prádla? Přátelé, neexistuje žádná taková. Vonné ubrousky do sušičky dodají naprosto úžasnou vůni vašemu prádlu a ukázalo se, že báječně působí právě v interiérech aut. Stačí je pouze uložit pod přední sedadlo auta a nechat krabičku s nimi otevřenou, aby se jejich vůně mohla linout prostorem. Tato vůně vydrží déle než tři měsíce. To za to přece stojí, nebo ne?

2. Jedlá soda to jistí

Jedlá soda je jedním z prostředků, který má nekonečně mnoho praktických využití. Od pohlcování zápachu v lednici až po klíčovou složku používanou při výrobě pasty na bělení zubů. Do tohoto seznamu můžeme přidat i účinný deodorant do interiéru vašeho auta. Navrhujeme nasypat ji pod koberec a sedadla, vydrhnout daná místa kartáčem a nechat působit přes noc. Ráno sodu vysajte vysavačem. Zjistíte, že vaše auto voní jako zbrusu nové.

3. Směs rýže a esenciálních olejů

Volíte-li k vyvonění vašeho vozidla spíše čistě přírodní cestu, kupte si jasmínovou rýži a esenciální olej dle svého výběru. Trochu jasmínové rýže uvařte a poté přidejte 15-20 kapek esenciálního oleje. Tápete-li v tom, jaký esenciální olej byste měli zvolit, velmi dobře voní máte, levandule nebo citron. Vše ale záleží na vašich preferencích. Smíchejte svoji směs, vložte ji do misky a poté do auta. Uvidíte, jak parádně vám auto bude vonět, jako nové.

Na závěr, pokud stále nejste spokojeni s vůní auta, doporučujeme otřít palubku roztokem z esenciálního oleje a vody. Nebojte se, nezanechá palubku mastnou. Krásně ji provoní. Případně můžete zkombinovat předchozí kroky s přidáním vůně do auta. Pozor, neměly by se tříštit, protože pak vás z toho může bolet hlava.