11 kreativních způsobů, jak ušetřit peníze každý den

Taky si někdy říkáte, že byste rádi ušetřili nějakou korunu navíc, ale nějak se vám to stále nedaří? Rádi nakupujete či si dopřáváte dlouhé sprchy, ale při následném pohledu na ceny na účtence či výdaje za vodu se vám začne dělat mdlo? Nyní už tomu tak nemusí být. Máme pro vás 11 způsobů, díky kterým můžete ušetřit denně nějakou tu korunu a navíc si výrazně zlepšíte své zdraví.

Dopřejte si více spánku

Pravidelná a přiměřená doba spánku sníží vaše měsíční výdaje. Utratíte méně peněz za elektřinu, omezíte noční občerstvení a pití a užijete si všechny zdravotní výhody spojené s dostatečným odpočinkem.

Sprcha podle námořnictva

Tuto techniku vynalezlo námořnictvo, aby šetřilo drahocenné dávky vody. Místo typických cca 30-60 litrů při sprchování, použijte pouhých 15-20. Vodu zapněte pouze na tak dlouho, abyste se zcela namočili a poté ji vypněte. Namydlete se a vodu znovu zapněte až budete připraveni se opláchnout. Tím pádem se vyhnete jejímu zbytečnému plýtvání.

Vycvičte svou kočku

Může to znít směšně, ale naučení vaší kočky na používání toalety místo záchůdku pro kočku vám může pomoci ušetřit spoustu peněz. Navíc jsou kočky velmi učenlivé, takže to nebude tolik složitý proces. Sami budete příjemně překvapeni, kolik starostí a financí vám to ušetří.

Při každém nákupu něco vraťte zpět

Pokud se stane, že se ocitnete s plným vozíkem ve vašem oblíbeném obchodě, dejte vždy jednu položku zpět na polici, než se vydáte k pokladně. Každá maličkost se sčítá a může vám to ušetřit i výčitky svědomí, jakožto nakupujícího člověka.

Natřete si střechu na bílo

Ano, toto se může zpočátku zdát jako zvláštní rada, při představě bíle vyhlížející střechy, která bude vidět široko daleko. Věděli jste ale, že přibližně 16% veškeré spotřebované elektřiny se používá na klimatizaci? Své náklady můžete snížit tím, že provedete jeden jednoduchý projekt: natřete střechu bílou barvou.

Zakrytí černé dehtové střechy bílou barvou odrážející sluneční světlo okamžitě pomůže snížit teploty uvnitř i vně. Když venku dosáhne teplota 32°C, černá střecha může teplotu zvýšit až na 82°C, zatímco bílá střecha dosáhne teploty kolem 38°C. To dokáže snížit vaše náklady na chlazení až o 40%!

Odpojte vše

Mnoho našich moderních zařízení a dalších věciček jsou „energetičtí upíři“, což znamená, že nadále spotřebovávají energii, i když jsou vypnuté nebo se právě nepoužívají. Takže i když právě nesledujete oblíbené pořady na televizi nebo nenabíjíte mobilní telefon, vaše elektronika, jako je televize, streamovací zařízení a nabíječka od telefonu, stále spotřebovává energii a v konečném důsledku vás stojí peníze!

Nejjednodušší způsob, jak utratit méně peněz za tyto energetické upíry, je odpojit věci, kdykoli je nepoužíváte. Přepěťové ochrany to mohou usnadnit, protože můžete rychle vypnout napájení několika věcí najednou.

Ostříhejte si vlasy nakrátko

Voda, šampon, kondicionér a dokonce i energie potřebná k napájení vašeho fénu stojí peníze. Jednoduchý způsob, jak za tyto věci utratit méně, je mít méně vlasů (tím máme na mysli krátké). Nechte se ostříhat a okamžitě začnete šetřit na výdajích souvisejících s vlasy.

Využijte profesionály, kteří se zaučují

Pokud potřebujete masáž či ostříhat vlasy, je pravděpodobné, že najdete studenta nebo praktika, kteří mohou poskytnout službu za zlomek nákladů plně vyškoleného profesionála. Podívejte se na místní kosmetické, zubní, masérské a další školy a vzdělávací programy, abyste zjistili, zda jejich studenti nabízejí zlevněné služby.

Zbavte se poplatků

Pokud pravidelně nekontrolujete výpisy z kreditní karty a bankovního účtu, měli byste opravdu začít. Skryté poplatky se skládají z malých poplatků, předplatného, obnovení a dalších poplatků, kterých si mnoho z nás nevšimne, ale přitom vás mohou stát desítky až stovky korun každý měsíc a to nemluvíme o tom, kolik to dělá za celý rok!

Uložte si věci na později

Když se díváte na různé internetové stránky a narazíte na něco, o čem se domníváte, že byste si rádi koupili, uložte si danou věc raději někam do záložek. Po 30 dnech, nebo jakkoli dlouhé době, kterou uznáte za vhodnou, položku znovu navštivte. Pokud si ji stále chcete koupit, tak to udělejte. Protože v tu chvíli se můžete cítit sebejistě, že později nebudete koupě litovat. Ale nedivte se, když se nakonec rozhodnete, že tu věc vlastně nechcete tak, jak jste si před měsícem mysleli.

Pijte více vody

Jednoduchý akt – pít více vody z vodovodu namísto sodovek, energetických nápojů nebo kávy vám může ušetřit překvapivou částku peněz. Navíc pití více vody také zlepší vaše zdraví, což pomůže snížit náklady na zdravotní péči!