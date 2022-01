10 věcí, které byste měli mít v zimě ve svém autě

Když nasednete do auta, pravděpodobně provedete rychlou kontrolu. Doklady? Máte. Mobilní telefon? Máte. Oblíbený seznam skladeb? Máte. Vše je tudíž připraveno. Ale pozor! Když přichází zima a s tím zasněžené, ledové a doslova nepředvídatelné počasí, je důležité mít v autě několik nezbytných nouzových věcí. Pokud dojde k neočekávanému, budete vděční, že jste si to naplánovali dopředu. Při prvních známkách ochlazení nebo s prvním příchodem sněhu přihoďte těchto 10 věcí i vy do svého kufru. Díky tomu budete perfektně připraveni téměř na cokoli, co před vás zimní počasí postaví!

Přenosná telefonní nabíječka/baterie

Je to jako scéna vystřižená z hororu: uvízli jste v příkopu na opuštěné silnici… a baterie vašeho telefonu je na 1%. Mějte ve svém vozidle nabíječku do auta, ale také přenosnou baterii nebo powerbanku. Pokud nemůžete nastartovat auto, nabíječka telefonu zapojená do USB portu vašeho auta či zapalovače vám tedy nijak nepomůže. Přenosná baterie naopak nabije váš telefon na cestách, ať jste kdekoli, bez ohledu na to, zda auto startuje či nikoli.

Samozřejmě chápeme, že z většiny dnešních moderních telefonů baterii nelze vyndat. Máme na mysli starší typy telefonů. Pro moderní telefony bude výborně fungovat výše zmíněná powerbanka.

Škrabka na led

Když parkujete venku v chladu, riskujete, že se vrátíte k autu, které je pokryté frustrující vrstvou sněhu nebo ledu. Mějte pro tyto případy v autě škrabku na led s dlouhou rukojetí, abyste ho před jízdou mohli snadno odstranit ze zrcátek, oken a světel.

Lopata

Pokud uvíznete v hromadě sněhu či kaluži bahna, skládací lopata vám může zachránit den. S její pomocí si můžete vyhrabat pneumatiku, která se protáčí, nebo do směsi přidat čerstvý sníh nebo špínu, aby se zlepšila přilnavost pneumatiky. Pravděpodobně nebudete chtít tahat lopatu běžné velikosti, takže byste se měli poohlédnout po kompaktní skládací verzi, která v kufru zabere minimum místa.

Pytel písku či kočičího steliva

Uchování většího pytle s pískem či kočičího steliva v autě má několik výhod. Zaprvé, přidaná hmotnost v kufru může vozidlům pomoci získat trakci na kluzkých vozovkách. Za druhé, písek nebo kočičí podestýlku lze rozsypat kolem pneumatik, pokud uvíznete ve sněhu, rozbředlém sněhu či ledu. Zajistí vám to drť, kterou pneumatiky potřebují, aby získaly trakci a daly se do pohybu.

Profesionální tip: Věděli jste, že můžete použít také gumové koberce ve svém autě? Díky tomu se dostane vaše auto z kluzké situace raz dva!

Výstražný trojúhelník a LED světla

Pokud vaše auto sklouzne ze silnice nebo se dostanete do smyku a auto se stane neovladatelné, pomohu vám výstražné trojúhelníky či LED světla, která nejenže budou varovat ostatní řidiče, ale také pomohu lokalizovat vaší polohu. Za méně jasných podmínek dávají tyto viditelné výstražné značky projíždějícím autům více času na snížení rychlosti a tudíž zabraňují nárazu do vašeho vozidla. Policie, nehody a zdravotní záchranná služba vás díky nim snadněji najde.

Svítilna/baterka

Svítilna, podobně jako výstražné trojúhelníky, může být užitečná pro signalizaci projíždějícím vozidlům, vyhrabávání auta za tmy nebo řešení problémů pod kapotou. Bude také neocenitelná, pokud budete potřebovat večer či v noci dojít pro pomoc.

Deky a teplé oblečení

Pokud jste zvyklí v zimě jezdit z garáže (od domu) do garáže (v práci), možná se neobléknete dostatečně teple. V případě nouze vám ale chybějící teplé oblečení může velmi zkomplikovat celou situaci. Uložte si proto do kufru několik teplých dek, stejně jako staré teplé mikiny, ponožky, boty a kalhoty, které vám nebude vadit mít v autě po celou zimní sezónu. Pokud máte omezený prostor, pořiďte si kapesní přikrývku, která odráží teplo. Vložte si rukavice a teplou čepici do odkládací přihrádky a jste připraveni na neočekávané!

Občerstvení a voda

V dnešní době to může být vzácný případ, ale stává se, že v případě dopravních nehod lidé uvíznou v autě po dobu několika hodin či dní. Uchovávejte si proto v autě pro všechny případy dostatek trvanlivého občerstvení a láhví vody. I když budete muset počkat jen pár hodin na odtahovku, bude to mnohem pohodlnější, když budete moci při čekání něco zakousnout.

Balíček první pomoci

Nikdy nevíte, co budete v případě nouze potřebovat. Kupte si proto lékárničku nebo si vyrobte vlastní pomocí obvazů, lepící pásky, antibiotické masti, nůžek, gázy a jakýchkoli léků, o kterých si myslíte, že byste je mohli potřebovat.

Startovací kabel

Bez startovacích kabelů nemůžete nastartovat autobaterii. Nízké teploty zatěžují vaší baterii a ze slabé baterie mohou přes noc udělat baterii vybitou. Mějte proto startovací kabely v kufru svého auta, zvlášť, pokud je vaše baterie starší tří let. Pokud otočíte klíčem a nic se nestane, můžete tak poprosit o pomoc svého souseda, přítele, příbuzného či projíždějícího řidiče.