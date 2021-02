10 přírodních způsobů, jak se zbavit pavouků v domě

Pavouci jsou běžnou součástí našich životů. Mnoho z nás – trpících arachnofobií – při kontaktu s nimi začne většinou křičet, panikařit a poté je doslova hypnotizujeme očima, když se dají do pohybu a nebo se během okamžiku někam ztratí. V domácnostech tak bývají nevítanými hosty. My vám nyní poradíme, jak je dostat z domova přírodním způsobem, aniž bychom těmto nevinným tvorečkům ublížili.

Úplné zbavení se pavouků nemusí být realistické (nebo ideální), ale můžete výrazně minimalizovat jejich výskyt ve vaší domácnosti tím, že ji pro ně uděláte méně lákavou. Místo použití chemikálií vyzkoušejte některou z těchto přírodních a bezpečných – ale účinných – metod, jak udržet tyto tvory venku, kam patří.

Vinný ocet

Pokud doma nemáte velkou zásobu vinného octa (pro uklízení a mnoho dalších účelů), tak byste si ji měli brzy udělat. Octový sprej může sloužit jako organická ochrana před škůdci, zejména pavouky. I když je neškodný pro člověka, obsahuje kyselinu octovou, která mu dodává kyselou chuť a vůni, na kterou jsou pavouci vysoce citliví. Chcete-li si vytvořit tento sprej, tak smíchejte stejný díl octa a vody a nalijte do rozprašovací láhve. Poté směs nastříkejte po celém domě, soustřeďte se na kuchyň a vchody (a další otvory), kudy by se pavouci mohli dostat dovnitř. Použití octa jako čistícího prostředku ve vaší koupelně a kuchyni je navíc skvělý způsob, jak udělat dvě práce najednou.

Citrusy

Pavouci nemají rádi citrusy stejně, jako vinný ocet. Mít citrusové plody v misce na pultu vaší kuchyně je tedy skvělým způsobem, jak zabránit pavoukům ve vstupu ( a podpořit zdravé stravování vaší rodiny). Citrusovými slupkami můžete také potřít parapety a dveře. Aby byla vůně octa méně štiplavá, můžete do něj zkusit přes noc namočit několik citrusových slupek. Poté tuto směs vlijte do rozprašovače a zřeďte vodou. Lze jej použít jako čistící prostředek nebo nastříkat na místa s častým výskytem pavouků.

Máta

Máta je skvělým přírodním repelentem proti škůdcům. Většina brouků, včetně pavouků, mátu nenávidí. Přidejte esenciální olej z máty peprné do vody v rozprašovací láhvi a nastříkejte po celém domě. Dalším bonusem je, že váš domov bude krásně vonět. Můžete také rozdrtit pár sušených lístků máty a dát je do malých sáčků ve vaší kuchyni. Pokud nemáte čerstvou mátu, můžete použít mátové čajové sáčky. Skvělým způsobem také je, že si zasadíte mátu okolo vstupů do vašeho domova.

Křemelina

Mnoho lidí toho o křemelině moc neví. Křemelina je vyrobená z fosilizovaných zbytků zvláštního druhu řas, které se nazývají rozsivky, jejich vnější obal je vyroben z oxidu křemičitého. Kostry rozsivek se nacházejí a shromažďují v sedimentu na dně řek, potoků, jezer a oceánů. Prášek z nich vyrobený je nejen levný a účinný, ale také netoxický. To z něj činí vynikající volbu pro odpuzování pavouků, když máte doma děti nebo domácí mazlíčky. Oxid křemičitý v křemelině v podstatě absorbuje veškerou vlhkost ze škůdců a způsobuje jejich dehydrataci. Jednoduše nasypte křemelinu tam, kde je větší výskyt hmyzu a pavouků.

Můžete také smíchat 1 polévkovou lžíci křemeliny s vodou. Dobře protřepejte a nastříkejte na vnější stranu vašeho domova, kde vidíte pavouky (tím neříkám, abyste směs stříkali přímo na pavouky). Směs můžete také použít k odpuzení jiných škůdců mimo vaší zahradu. Rostliny buď „okroužkujte“ křemelinou kolem dokola nebo je postříkejte směsí. Jestliže křemelinu použijete, dávejte pozor, abyste nevdechli prach z ní. Mícháním s vodou při aplikaci vám pomůže vyhnout se vdechnutí prachu. A ujistěte se, že kupujete křemelinu v potravinářské kvalitě.

Cedr

Cedrové bloky a vločky posypané kolem a uvnitř vašeho domu vás zbaví pavouků a dalších brouků. Bonusem navíc je příjemná dřevitá vůně kolem vašeho domova.

Kaštany

Je známo, že koňské kaštany odhánějí pavouky. Umístěním několik z nich na parapet nebo podél podlažních lišt zabráníte pavoukům, aby se tam shlukovali. Kaštany vydrží dlouho, než se zkazí, proto jsou výbornou volbou.

Odstraňte prach

Pavouci milují zaprášená místa, kde si mohou tvořit své pavučinky. Udržujte váš domov čistý a uklizený a pavouci se stanou minulostí. Pravidelné utírání prachu a vysávání zabrání tomu, aby se u vás hmyz nezabydloval.

Uspořádejte si svůj domov

Pavouky přitahují tmavé, přeplněné prostory. Zkuste proto své věci skladovat, organizovat, utěsňovat vaše úložné prostory, utírat prach a vysávat. Nezapomeňte také pravidelně recyklovat a odstraňte hromádky prázdných krabic, které jste si uložili. Pavouci si rádi vytvářejí domov v hromadách lepenek, krabic a překližek.

Sledujte svou zahradu

Ujistěte se, že se na vaší zahradě nenachází spadané listí, zbytky trávy, hromádky dřeva a ani jiné další notoricky známé úkryty hmyzu. Udržujte keře zastřižené a plevel pravidelně odstraňujte. Pavouci a další hmyz se pak s mnohem menší pravděpodobností objeví uvnitř vašeho domova.

Nepusťte je dovnitř

Nejlepší způsob, jak se zbavit pavouků, je držet je venku. Zajištění správného utěsnění vašeho domu zabrání škůdcům v tom, aby se dostali dovnitř. Zkontrolujte všechny otvory (dveře, okna, parapety), abyste se ujistili, že nikde není ani sebemenší škvírka. Pokud přeci jen nějakou objevíte, nanesením těsnící pasty bude vmžiku po problému.