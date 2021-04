Zvláštní věci, které milují pokojové rostliny

Nemusíte být odborníkem, abyste věděli, jaké potřeby vyžadují pokojové rostliny ke svému růstu a spokojenosti. Kromě slunečního světla, vody a dobré půdy milují ještě řadu dalších věcí, které vás mohou překvapit. Zde je jen několik z nich, které pomohou vašim rostlinám nejen přežít, ale také prosperovat.

Kostky ledu

Zde je skvělý tip pro ty, kteří zapomínají zalévat své rostlinky (nebo mají sklon je zalévat až moc), místo vody použijte kostky ledu. Led taje pomalu, takže rostliny, kterým se v mokrých podmínkách nedaří, mají dostatek času vodu absorbovat. Hydratace pomocí kostek ledu také pomáhá zabránit rozlití vody při zalévání rostlin, které jsou zavěšené nebo květináčů umístěných na vysokých policích. Chcete-li vyzkoušet tuto techniku, stačí, abyste umístili několik kostek kolem stonku vaší rostlinky. Jakmile se roztají, zasuňte prst do hlíny, abyste zjistili, jestli je vlhká. Pokud je půda stále suchá, budete muset přidat více kostek.

Zelený čaj

Rostliny zkrátka zbožňují šálek zeleného čaje. Čajové lístky zvyšují kyselost v půdě a poskytují jim i další živiny. Až je budete příště zalévat, tak místo vody použijte vychlazený čaj. Vyzkoušet můžete také to, že do půdy přidáte několik použitých čajových lístků.

Perlivá voda (minerálka)

Máte v domácnosti starší minerálku, kterou už nikdo nechce pít? Místo toho, abyste ji vylili do odtoku, použijte ji k zalití vašich pokojových rostlinek. Podle studie Univerzity Colorado v Boulderu jsou šumivé vody plné živin (např. hořčíku, vápníku, draslíku), díky nimž mohou rostliny růst rychleji a mít výraznější zelenou barvu. Jen se ujistěte, že voda není ochucená a ani slazená.

Majonéza

Možná si myslíte, že čistit pokojové rostliny není důležité. Věřte ale, že je to dobré a důležité, jak pro vaše zdraví, tak i pro zdraví rostlin. Když očistíte prach z jejich listů, odstraníte tím alergeny z vašeho domova. Rostlinkám pro změnu zase usnadníte, aby nasákly výživné sluneční paprsky, které tolik potřebují. Chcete-li listům vrátit přirozený lesk, ponořte hadřík do misky s majonézou a otřete jím listy. Díky oleji v ní obsaženém, budou vaše listy krásně lesklé.

Citrony

Dalším způsobem, jak zvýšit kyselost půdy, je nalít do ní malé množství citronové šťávy. Nezapomeňte však, že tato trocha citronové šťávy musí ujít dlouhou cestou, než je vstřebána do půdy. Vyhněte se tedy tomu, aby se dostala na listy, protože by je mohla spálit nebo dokonce zabít celou vaši rostlinku. Pokud jste vždy toužily po vypěstování vlastního citronovníku od semínka, tak zde máme tip, jak na to. Naplňte polovinu odšťaveného citronu půdou a do ní vložte citrusové semeno. Jakmile vyklíčí, můžete celý citron zasadit do květináče nebo do půdy.

Peroxid vodíku

Peroxid vodíku není vhodný pouze k dezinfekci škrábanců a řezných ran, je také velmi užitečný při zahradničení. Smíchejte jej s vodou v lahvičce s rozprašovačem a poté tuto směs nastříkejte na rostlinku, abyste zabránili hnilobě kořenů a zabili houby, které se na ní mohou vyskytovat.

Banány

Umístěte banánové slupky na půdu, kolem stonku rostliny. Tím, že se bude pomalu rozkládat dodáte rostlince podporu draslíku, dusíku, fosforu a hořčíku, který tolik potřebuje. Mějte na paměti, že nejen rostliny milují banánové slupky, stejně tak ovocné mušky a komáři. Pokud si nejste jisti, jaké živiny vaší rostlině chybí, proveďte půdní test nebo ji pozorujte a při různých změnách (barva listů, plísně atd.) pak zjistíte, jakými trpí nedostatky.