Zvláštní pach v bytě? V zimě je to běžnější, než si myslíte

Pro 2522 Autor: Claudie Kornelová

Nevím, jestli to máte stejně, ale každý rok v lednu si všimnu jedné věci: byt nějak… jinak voní. Nebo spíš nevoní. Je to zvláštní směs suchého vzduchu, topení, vaření a textilií, které za celý prosinec stihly nasát všechno možné. V létě to člověk ani nepostřehne, ale jakmile se venku ochladí a doma zavřeme okna, byt začne žít vlastním čichovým životem.

domov

Proč v lednu voní naše domovy hůř? Zdroj foto: Pixabay.com – Nina88

A nejde o to, že by byl někdo nepořádný. V zimě to tak má skoro každý. Říkám tomu „syndrom lednového bytu“, protože mám pocit, že v lednu si toho všimne úplně každý, jen málokdo o tom opravdu mluví. A přitom za tím stojí jednoduchá fyzika i úplně běžné domácí zvyky. Tady je to, co tenhle lednový pachový fenomén způsobuje — a hlavně jak se dá rychle zkrotit.

Suchý vzduch z topení mění vůni celého bytu

Zima = topení jede nonstop. A suchý vzduch má jednu nepříjemnou vlastnost: zvýrazňuje pachy. Když je vzduch vlhčí, pachové molekuly se rychleji rozptýlí. Když je vzduch suchý, drží se u povrchů, sedaček, závěsů a hlavně u textilií.

V podstatě se nevonící vůně „neřeší“, protože nemá kam utéct.

A pak stačí:

  • usušit prádlo v obýváku,
  • dvakrát uvařit guláš,
  • rozbalit prosincovou zásobu ořechů a sýru,

… a byt začne mít specifický zimní odér.

Řešení: pravidelné zvlhčování vzduchu. Nemusíte mít žádný zázračný přístroj — stačí:

  • miska s vodou na topení,
  • mokrý ručník přes žebřík v koupelně,
  • pokojové rostliny (zvlhčují přirozeně),
  • častější větrání na krátké intervaly.

V zimě méně větráme – a není se čemu divit

Nikomu se nechce větrat, když je venku -5 °C. Problém je, že byt se pak mění ve vzduchovou konzervu. Všechno, co by v létě „ušlo oknem“, v zimě zůstane uvnitř:

  • pachy z vaření,
  • vlhkost z koupelny,
  • pach domácích zvířat,
  • vůně (nevůně) jídla a koření,
  • prach a textilní částice.

To pak vytváří směs, kterou si v lednu uvědomíme nejvíc.

Jak větrat, aby člověk nezmrzl: Krátce a intenzivně. Otevřít okna dokořán na 3–4 minuty, průvan, zavřít. Vzduch se vymění, ale stěny ani nábytek nestihnou vychladnout — takže byt zůstane teplý.

okno

V zimě méně větráme, protože nechceme přijít o teplo domova. Zdroj foto: Pixabay.com – Deryl

Textilie v zimě fungují jako houba na pachy

Textilie jsou v zimě největší skryté viníky. Topení je vysuší, takže jsou „otevřenější“ a všechno, co doma vaříte nebo děláte, v sobě zachytí:

  • ručníky,
  • závěsy,
  • povlečení,
  • polštáře,
  • deky,
  • gauč.

A protože se méně větrá, textilie pachy nepouštějí ven.

Co pomůže:

  • jednou týdně vyvětrat deku a polštář na balkon,
  • převléct povlečení častěji než v létě,
  • vysát a nechat „vyvětrat“ gauč (pár minut větrání stačí),
  • jednou za čas přeprat povlaky z polštářů, které jinak stojí měsíce.

Je to malá práce s velkým efektem.

Vaření má v zimě úplně jiný vliv na byt

Zajímavé je, že stejné jídlo voní v létě a „páchne“ v zimě. Důvod je jednoduchý: v zimě se vůně jídla nemá kam rozptýlit a drží se v bytě déle. A to platí hlavně pro:

  • cibuli na pánvi,
  • ryby,
  • smažení,
  • kořeněné omáčky,
  • pečení masa.

Stačí jedno větší vaření a byt tím žije další den.

Tip: V zimě vařte s digestoří o stupeň silněji. Opravdu to pomáhá.

A pokud digestoř nemáte, otevřít okno jen na pár minut během vaření, ne až potom.

vaření

Když vaříme, pára se nemá kam rozptýlit a tak se „vsákne“ do všeho kolem. Zdroj foto: Pixabay.com – Tony65

Vlhkost v koupelně dělá víc škody než v létě

V létě se pára z koupelny snadno rozptýlí. V zimě ale udělá tři věci:

  • srazí se v chladnějších částech bytu,
  • vytvoří „těžký“ vzduch,
  • zvýší pocit zatuchlosti.

A když se k tomu přidá mokrý ručník, který přes noc neuschne, výsledkem je typická zimní koupelnová „vůně“.

Řešení: Dveře do koupelny nechat po sprše otevřené a zapnout ventilátor, pokud je. Ručníky sušit rychleji — ideálně blíže k topení nebo na žebříku.

Jak se lednového zápachu zbavit rychle

Když má byt svůj „zimní odér“, pomáhá kombinace několika drobných kroků:

Krátké větrání 2× denně

Opravdu stačí pár minut, ale pravidelně.

Jeden silný pachový neutralizátor

Třeba:

  • natřít kastrol na sporáku skořicí a citronovou kůrou,
  • nebo převařit hrnec s vodou a hřebíčkem.
    Nejde o „přerážení“, ale o neutralizaci.

Zvlhčení vzduchu

Vlhkost okolo 45–55 % dělá zázraky — pachy se méně drží.

Oprášit textilie

Dát dekám, polštářům a závěsům aspoň pět minut čerstvého vzduchu.

Zimní byt jen zdánlivě stojí. Ve skutečnosti pracuje víc než v létě

A to se projevuje hlavně na vůni. Není to nic neobvyklého a už vůbec to neznamená, že je doma špatně uklizeno. Je to jen fyzika a zimní režim.

Dobrá zpráva je, že „lednový bytový pach“ jde zkrotit docela rychle — jen to chce pár drobných změn, které dohromady udělají velký rozdíl.

