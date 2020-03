Zapomeňte na poštu! Balík vám přepraví i jiné společnosti!

S balíkem nemusíte osobně na poštu! Pošlete jej přímo z pohodlí svého domova! Čtěte dál a dozvíte se, jak na to!

Situace není jednoduchá. Koronavirová pandemie nás nutí měnit naše zvyky. Jedním z četných doporučení ministerstva zdravotnictví je vyhýbat se větším skupinám lidí. Současný nouzový stav, jehož součástí je i nařízená karanténa republiky, to dokonce výslovně zakazuje. Co ale když potřebujeme na poštu? Třeba poslat příbuznému balík? Nebojte, ani v tomto případě nebudete dáni koronaviru napospas.

Nespoléhejte jen na Českou poštu!

Zřejmě jste již zaregistrovali, že na trhu dnes podnikají i jiné přepravní společnosti, než je Česká pošta. Jejich služby jsou navíc komplexnější a celkově bohatší. A společnost Tiptrans je sdružuje. Uživatelům nabízí doslova to, co má ve svém názvu. Tipy na jednotlivé dopravce. Svým způsobem tak je jejich cenovým srovnávačem. Výběr finálního přepravce však bude na vás. Buďme ale konkrétní.

Opravdu jednoduchá přeprava zásilky

Vezměme v úvahu následující modelový příklad. Rádi byste poslali pětikilový balíček z Prahy do Brna. Co musíte učinit? Prvním krokem je vyplnění jednoduchého formuláře na hlavní stránce společnosti (tiptrans.cz). Do něj zadáte délku, šířku, výšku a hmotnost balíčku a cílovou zemi (v nabídce je samozřejmě i mezinárodní doprava). Kliknete na tlačítko spočítat a po pravé straně se vám zobrazí nabídka. A vy si vyberete tu pro vás nejvýhodnější.

Jak poslat balík?

Obecně se dá říci, že o co lehčí a menší balíček se bude jednat, tím levněji vás logistika vyjde. Podmínky přepravy a především stanovení ceny přepravy se však u jednotlivých dopravců liší. Zatímco někteří dopravci cenu určují apriori na základě rozměrů zásilky, pro jiné je klíčová její váha. V tomto ohledu je tento srovnávač velmi přínosný. Zkrátka vám nabídne nejlepší možné řešení. Pro přepravu kusových zásilek se u nás největší oblibě těší společnost DPD. Doprava nadměrnějších palet je pak doménou společnosti PPL. Jak vidíte poslat balík není nic těžkého, že?

Přeprava zásilek do zahraničí

Balík do Anglie? Třeba s rouškami pro vaše příbuzné a známé? Opět žádný problém. Zásilku v podstatě můžete poslat do kterékoliv země na světě. Cena se opět odvíjí v závislosti na rozměrech, hmotnosti a samozřejmě vzdálenosti cílové destinace.